¿Qué es el análisis de vulnerabilidades?

Una vulnerabilidad de seguridad es cualquier debilidad en la estructura, función o implementación de un activo o red de TI. Los hackers u otros actores de amenazas pueden explotar esta debilidad para obtener acceso no autorizado y causar daño a la red, a los usuarios o al negocio. Las vulnerabilidades comunes incluyen:

, como aplicaciones web que son susceptibles al scripting entre sitios, inyección SQL y otros ataques de inyección debido a la forma en que manejan las entradas de los usuarios. Puertos abiertos no protegidos en servidores, computadoras portátiles y otros endpoints, que los piratas informáticos podrían utilizar para difundir malware.





permisos de acceso inadecuados Faltan parches, contraseñas débiles u otras deficiencias en la higiene de la seguridad cibernética.

Cada mes se descubren miles de nuevas vulnerabilidades. Dos agencias gubernamentales de Estados Unidos mantienen catálogos en los que se pueden buscar vulnerabilidades de seguridad conocidas, el National Institute of Standards and Technologies o NIST y la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency o CISA (enlaces externos a ibm.com).