¿Qué es la memoria virtual?

En cuanto a los datos, las páginas sirven como la moneda del reino y funcionan como el medio básico de intercambio. En términos de gestión de memoria virtual, los módulos que incorpora son páginas, la unidad de datos más pequeña. Las páginas son bloques contiguos (adyacentes) de espacio de dirección virtual.

Las páginas suelen tener un tamaño fijo. Originalmente, las páginas pesaban de manera uniforme 4 KB y este tamaño ha sido tradicionalmente el estándar de la industria. Últimamente, los sistemas más modernos están empleando un tamaño fijo considerablemente mayor, incluidos tamaños de hasta 2 MB o 1 GB o incluso más.

En la memoria virtual, la mayoría de las páginas tienen 4 KB u 8 KB, según la arquitectura seguida. Microsoft Windows, Linux y macOS de Apple están diseñados alrededor de un tamaño de página de 4 KB. El tamaño de la página de memoria virtual de UNIX se estructura de acuerdo con la arquitectura de hardware particular de cada sistema como un sistema de 32 o 64 bits (los sistemas UNIX suelen dedicar de 3 GB a 4 GB a cada proceso ejecutado).

Dentro de un SO en particular, todas las páginas generalmente se ajustarán a un tamaño de página. La excepción a esta regla implica la partición dinámica, que proporciona memoria de varios tamaños, según la demanda particular. Tener páginas del mismo tamaño facilita que un SO las gestione correctamente todas en conjunto.

Además, debido a su tamaño coincidente, es más fácil para el SO evitar la fragmentación externa, que tiene lugar cuando los bolsillos de memoria no utilizados se arraigan entre los bloques de memoria asignados. El resultado: muy poca memoria disponible para asignar en un único fragmento útil.

Mediante el uso de páginas, un SO puede mapear la memoria lógica de un proceso, esencialmente traduciéndola para memoria física no contigua en forma de marcos de página. Los marcos de página son bloques de memoria física (RAM) que un sistema operativo utiliza como un tipo de contenedor para las páginas de memoria. El tamaño del marco de la página coincide con el de la propia página, ya sea 4 KB o un tamaño mayor.

Una CPU crea direcciones de memoria virtual, que actúan como una referencia de ubicación de memoria que será utilizada por los procesos de software que se ejecutan en ese SO. Los programadores emplean tablas de páginas para rastrear y gestionar marcos de página y para servir como la estructura de datos principal. Se utiliza una entrada en la tabla de páginas para vincular una dirección virtual a una dirección física dentro del SO.

Un número de página virtual (VPN) utiliza los primeros 20 bits de una dirección virtual para servir como identificador para el espacio de direcciones virtuales dentro del espacio de memoria virtual de ese proceso informático. El número de página identifica la página para que la unidad de gestión de memoria (MMU) pueda recuperarla de un marco de memoria física o del disco.

Mientras tanto, la parte restante de la dirección sirve como desplazamiento de página, que especifica la ubicación física exacta de esa página dentro del SO, hasta las ubicaciones de bytes individuales.