¿Qué es el triple resultado final?

El triple resultado final se divide en tres P que ayudan a las organizaciones a visualizar e integrar mejor las prácticas sostenibles en todo el negocio. En mayor detalle, son:

Personas

Esto abarca el impacto social de un negocio en todas las partes interesadas y cómo crea valor para ellas, en la actualidad y para las generaciones futuras. Incluye a los clientes, la comunidad en general en la que opera la empresa, los empleados, los socios de la cadena de suministro y los proveedores. Este resultado final está estrechamente conectado con la responsabilidad social empresarial (CSR) e incluye iniciativas de capital humano que promueven la equidad social, tanto dentro como fuera del negocio.

Planeta

Se trata del impacto de una empresa en el medio ambiente natural y los sistemas ecológicos con el objetivo de causar el menor daño con el mayor beneficio. Medir este resultado final a menudo requiere más esfuerzo que los otros dos, personas y provecho económico. Puede fomentar iniciativas como evaluaciones del ciclo de vida de los productos, así como mayores estrategias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Provecho económico

Este resultado final, que también se conoce como "prosperidad", se centra en el impacto económico general de un negocio. A menudo se interpreta mal, porque se lo limita a la definición contable tradicional de las ganancias internas. Sin embargo, en este contexto, el provecho económico o la prosperidad reflejan los beneficios económicos que la sociedad recibe de la estrategia empresarial de una organización, como el pago responsable de impuestos y la creación de empleo.