¿Qué es el triple resultado final?

El triple resultado final (TBL) es un marco de sostenibilidad que gira en torno a tres dimensiones o las tres P: personas, planeta, provecho económico Al maximizar los tres resultados finales, las organizaciones tienen más probabilidades de tener un impacto positivo en el mundo sin dejar de mejorar su rendimiento financiero.
El concepto de triple resultado final sugiere que los resultados empresariales no pueden medirse solo por los resultados financieros. En su lugar, también se debe considerar el bienestar de las personas y del planeta. Esto significa que las organizaciones que adoptan marcos TBL deben rendir cuentas a todas las partes interesadas, no solo a los accionistas.
El triple resultado final se divide en tres P que ayudan a las organizaciones a visualizar e integrar mejor las prácticas sostenibles en todo el negocio. En mayor detalle, son:
Personas
Esto abarca el impacto social de un negocio en todas las partes interesadas y cómo crea valor para ellas, en la actualidad y para las generaciones futuras. Incluye a los clientes, la comunidad en general en la que opera la empresa, los empleados, los socios de la cadena de suministro y los proveedores. Este resultado final está estrechamente conectado con la responsabilidad social empresarial (CSR) e incluye iniciativas de capital humano que promueven la equidad social, tanto dentro como fuera del negocio.
Planeta
Se trata del impacto de una empresa en el medio ambiente natural y los sistemas ecológicos con el objetivo de causar el menor daño con el mayor beneficio. Medir este resultado final a menudo requiere más esfuerzo que los otros dos, personas y provecho económico. Puede fomentar iniciativas como evaluaciones del ciclo de vida de los productos, así como mayores estrategias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Provecho económico
Este resultado final, que también se conoce como "prosperidad", se centra en el impacto económico general de un negocio. A menudo se interpreta mal, porque se lo limita a la definición contable tradicional de las ganancias internas. Sin embargo, en este contexto, el provecho económico o la prosperidad reflejan los beneficios económicos que la sociedad recibe de la estrategia empresarial de una organización, como el pago responsable de impuestos y la creación de empleo.
John Elkington popularizó por primera vez el término "triple resultado final" en 1994, cuando estaba desafiando a las empresas a expandir su enfoque más allá de las ganancias para mejorar las condiciones para las personas y la salud del planeta.
La idea del triple resultado final y la necesidad de considerar problemas sociales y ambientales podrían encontrarse en valores de referencia de sostenibilidad posteriores como los índices de sostenibilidad Dow Jones (DJSI) y la iniciativa mundial para la presentación de informes (GRI). Luego fue seguido de estrategias contables como el retorno social de la inversión (SROI), la contabilidad de costos completos, los marcos de informes ESG entre muchos otros ejemplos.
Pero, según Elkington, el triple resultado final no debía convertirse en un marco contable o una herramienta de contabilidad. En cambio, era un método para motivar el pensamiento crítico sobre el capitalismo con el fin de promover un cambio duradero en el sistema.
Aparte de algunos pioneros, Elkington señala que a muchos líderes empresariales les sigue costando mover la aguja en lo que respecta a las personas y el planeta al mismo ritmo que lo hacen con los beneficios económicos. Así que, en 2018, en su artículo de Harvard Business Review, llamó a generar una "nueva ola" del TBL que podría lograr avances significativos en su propósito original.1
Hoy en día, las B Corp se ensamblan con el TBL en su núcleo y son lo que Elkington considera como "una rayo luminoso de esperanza" para el futuro del concepto.
Las prácticas comerciales sostenibles son cada vez más atractivas, tanto para los clientes como para los inversores. La mitad de los consumidores están dispuestos a pagar más por productos sostenibles o una marca sostenible. Y los consumidores impulsados por un propósito, que eligen productos y marcas en función de cómo se alinean con sus valores, ahora representan el segmento de mercado más grande (44 %). Además, a nivel global se está avanzado en materia de legislación de impacto ambiental y social. Un ejemplo es la aprobación de la Directiva de informes de sostenibilidad corporativa (CSRD).
Un modelo empresarial que tenga en cuenta las tres P puede ayudar a las organizaciones que buscan asumir su responsabilidad social corporativa (RSC). La RSC aumenta la conciencia de las prácticas e iniciativas sostenibles de una organización que contribuyen al bienestar de la sociedad. El TBL puede funcionar como una herramienta interna para involucrar al negocio en la persecución de estos objetivos de RSC y adoptarlos en el centro de las operaciones. Las mediciones de terceros, como las indicadores de desempeño en aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) pueden aportar pruebas cuantificables de su éxito para la elaboración de informes.
Un marco que contemple el triple resultado también puede crear valor interno. Una empresa que tiene prácticas empresariales sostenibles y basadas en el valor puede fomentar la retención de empleados, disminuir riesgos (debido a la resiliencia de la cadena de suministro) y reducir los costos de producción y mantenimiento.
Las organizaciones pueden considerar las siguientes iniciativas y estrategias dentro de cada uno de las tres dimensiones al ensamblar un enfoque triple de resultado final:
Personas
Garantizar la equidad social incluye prácticas internas y externas. Puede ser tan simple como asociarse con organizaciones sin fines de lucro que fomenten el voluntariado de los empleados o tan complejo como reconfigurar la cadena de suministropara garantizar prácticas comerciales justas. Como punto de partida, una empresa que intente seguir un marco TBL en la línea de resultados que corresponde a las "personas" podría asegurarse de que no se esté explotando a ninguna persona del capital humano de cada una de las organizaciones con las que interactúa o a las que afecta, adoptando prácticas laborales justas y manteniendo un entorno de trabajo limpio y seguro.
Planeta
Incluso las empresas más pequeñas pueden hacer cambios para reducir sus impactos ambientales negativos y los efectos del cambio climático. Por ejemplo, encontrar formas de limitar el consumo de energía o utilizar fuentes de energía renovable para reducir la huella de carbono y apoyar los objetivos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; reducir el desperdicio optimizando los procesos y reciclando o cambiando a materiales de origen ético puede contribuir a la sostenibilidad ambiental de una organización.
Provecho económico
El resultado final económico considera todos los indicadores económicos sobre los que una organización tiene influencia. Un claro ejemplo de ello lo encontramos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. La meta número ocho trabaja para promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos".2 A nivel organizacional, esto puede variar desde garantizar prácticas laborales justas tanto internas como de proveedores hasta adoptar políticas orientadas al desarrollo que apoyen la creación de empleos, el emprendimiento y la innovación.
El movimiento B Corp se basa en los principios de TBL. Las empresas con certificación B Corp son "líderes en el movimiento global para una economía inclusiva, equitativa y regenerativa".3 A diferencia de otras certificaciones comerciales, la certificación B Corp mide el impacto social y ambiental completo de una empresa. La certificación puede ayudar a generar confianza en los clientes, atraer y retener empleados y atraer inversores.
Para lograr la certificación, las empresas deben demostrar altos niveles de desempeño social y ambiental, responsabilidad de las partes interesadas y transparencia. Luego deben someterse al mismo proceso de verificación cada tres años para obtener nuevamente la certificación.
En el Reino Unido, las Sociedades de Interés Comunitario (CIC) existen para beneficiar a la comunidad en lugar de a los accionistas. El gobierno las considera empresas sociales, lo que significa que ayudan a las personas o comunidades.
Para convertirse en una CIC, las empresas deben tener una declaración de interés comunitario que explique lo que la empresa planea hacer; un bloqueo de activos, que es una promesa legal de utilizar los activos solo para objetivos sociales y limitar el dinero que puede pagar a los accionistas; un estatuto y, finalmente, la aprobación por parte del organismo regulador de las sociedades de interés comunitario.4
Las instituciones financieras también están adoptando un enfoque TBL. El triple resultado final es el núcleo de la Alianza Global por una Banca con Valores (GABV), una red internacional de bancos independientes que trabajan para lograr un desarrollo económico, social y medioambiental sostenible. Algunos de los objetivos principales del GABV son hacer que la banca sea más transparente y ampliar la práctica de la banca basada en valores.
Es posible que resulte difícil medir el impacto social y ambiental con medidas estándar. Por ejemplo, el impacto de una estrategia TBL abarca las relaciones entre empleados y proveedores, los impuestos pagados, la huella de carbono, la influencia comunitaria y más.
Algunas empresas pueden optar por adoptar y enfocarse en las mediciones que se alinean con su estrategia de triple resultado, como los marcos de informes ESG. Además, el uso de herramientas que permitan la automatización, la visibilidad de los datos, el establecimiento y seguimiento de objetivos y las evaluaciones de la cadena de valor pueden ayudar a agilizar la cuantificación del triple resultado.
