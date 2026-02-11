¿Qué es el procesamiento directo?

El STP puede abarcar cualquiera o todas las etapas automatizadas, incluida la iniciación, la validación, el enriquecimiento, el enrutamiento, el cumplimiento y la liquidación. Sin embargo, el STP no es una propuesta de todo o nada; a menudo se analiza en términos de tasa de STP o el porcentaje del proceso que está automatizado. Adoptar una metodología STP puede reducir los tiempos de procesamiento, lo que a su vez puede agilizar las tareas operativas, permitir una mayor escalabilidad y producir un rastro de documentación claro y auditable.

El STP es particularmente común en los servicios financieros, sobre todo en el comercio de valores, los pagos y las operaciones bancarias. En el comercio de valores, por ejemplo, millones de operaciones diarias se analizan, liquidan y ejecutan sin intervención humana.