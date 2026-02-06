Impulsar la claridad a través de un proceso unificado de pedido a efectivo

Donde las finanzas pierden tiempo

Los equipos financieros pierden horas cada semana por trabajo manual, sistemas desconectados y reelaboración en todo el ciclo del pedido al cobro (O2C). Estas ineficiencias ocultas ralentizan el flujo de caja, aumentan las disputas y erosionan la confianza en los datos financieros.
≤ 40 %

del tiempo de finanzas se gasta en conciliaciones manuales1

 26 %

de los ingresos anuales globales se pierde por fugas2

 ~40 %

de los CFO encuestados no confían plenamente en sus datos financieros3

 61 %

de los CEO encuestados dicen que su organización está adoptando activamente agentes de IA4

Cómo es un ciclo O2C unificado

Dos compañeros de trabajo recortados en silueta conversan de pie frente a una pizarra digital cubierta con detalles de un proyecto

Del caos a la confianza

Cuando los sistemas financieros se unifican mediante la integración automatizada, los equipos obtienen una visión coherente y confiable de los pedidos, la facturación y los pagos en todos los sistemas. El resultado es un flujo de caja predecible, un cierre más rápido y menos sorpresas.

Tres formas en que la conectividad y la automatización transforman los ciclos O2C

Unifique los datos de ERP, CRM, facturación y banca en un flujo confiable. Obtenga insight en tiempo real sobre cuentas por cobrar, disputas y dependencias de cumplimiento.

Imagen estática que representa la infraestructura de TI con un escáner que identifica problemas en las pilas de aplicaciones.

Automatice las conciliaciones, validaciones y traspasos para eliminar el trabajo manual y acelerar la obtención de efectivo.

Imagen estática de tres discos entrelazados similares a motores en un bloque con interruptores que representa una monitorización y gestión unificadas y automatizadas.

Detecte problemas de manera temprana, reduzca las disputas y proteja los márgenes con flujos de trabajo conectados de facturación y cobros.

Imagen estática que muestra una colección diversa de activos organizados, cada uno de los cuales representa una parte del ciclo de vida de la gestión automatizada de la tecnología.
Unifique sus cargas de trabajo financieras

Conecte y automatice los sistemas que impulsan su ciclo O2C con la plataforma de IBM® webMethods Hybrid Integration. Potencie a su equipo financiero con flujos de trabajo más rápidos, una gobernanza más sólida y una visibilidad más clara. Ahora, profundice en cómo funciona esta transformación explorando el playbook completo.

Notas de pie de página

1 Why manual reconciliation is holding your finance team back, Tech Donut. 25 de abril de 2025.

2 The 2024 Revenue Leak Report, Clari. 2024.

3 Nearly 40% of CFOs Do Not Completely Trust Their Organization’s Financial Data. BlackLine, 30 de enero de 2024.

4 5 mindshifts to supercharge business growth, IBM Institute for Business Value. Mayo de 2025.