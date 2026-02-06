Los equipos financieros pierden horas cada semana por trabajo manual, sistemas desconectados y reelaboración en todo el ciclo del pedido al cobro (O2C). Estas ineficiencias ocultas ralentizan el flujo de caja, aumentan las disputas y erosionan la confianza en los datos financieros.
de los ingresos anuales globales se pierde por fugas2
de los CFO encuestados no confían plenamente en sus datos financieros3
de los CEO encuestados dicen que su organización está adoptando activamente agentes de IA4
Cuando los sistemas financieros se unifican mediante la integración automatizada, los equipos obtienen una visión coherente y confiable de los pedidos, la facturación y los pagos en todos los sistemas. El resultado es un flujo de caja predecible, un cierre más rápido y menos sorpresas.
Unifique los datos de ERP, CRM, facturación y banca en un flujo confiable. Obtenga insight en tiempo real sobre cuentas por cobrar, disputas y dependencias de cumplimiento.
Automatice las conciliaciones, validaciones y traspasos para eliminar el trabajo manual y acelerar la obtención de efectivo.
Detecte problemas de manera temprana, reduzca las disputas y proteja los márgenes con flujos de trabajo conectados de facturación y cobros.
Conecte y automatice los sistemas que impulsan su ciclo O2C con la plataforma de IBM® webMethods Hybrid Integration. Potencie a su equipo financiero con flujos de trabajo más rápidos, una gobernanza más sólida y una visibilidad más clara. Ahora, profundice en cómo funciona esta transformación explorando el playbook completo.
1 Why manual reconciliation is holding your finance team back, Tech Donut. 25 de abril de 2025.
2 The 2024 Revenue Leak Report, Clari. 2024.
3 Nearly 40% of CFOs Do Not Completely Trust Their Organization’s Financial Data. BlackLine, 30 de enero de 2024.
4 5 mindshifts to supercharge business growth, IBM Institute for Business Value. Mayo de 2025.