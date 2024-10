La energía renovable, a veces llamada energía verde, se refiere a la energía generada a partir de recursos naturales, como el sol, el viento, la lluvia, el calor geotérmico y las mareas oceánicas. Si bien los combustibles fósiles, incluidas las fuentes de energía no renovables (como el petróleo, el carbón y el gas natural), son recursos finitos, los recursos renovables se reponen con el tiempo y se consideran inagotables (es decir, no corren el peligro de agotarse o gastarse por completo). Estas fuentes de energía generalmente tienen un menor impacto en el medio ambiente que los combustibles fósiles, que liberaron dióxido de carbono y otras emisiones nocivas de gases de efecto invernadero (GEI), que contribuyen al calentamiento global y se consideran ampliamente como el principal impulsor del cambio climático.

Los tipos de fuentes de energías renovables incluyen:

Solar: la luz solar se convierte en electricidad y calor de dos maneras. El método más común de producción de energía solar, la fotovoltaica (FV), capta la luz solar a través de paneles solares y la convierte en electricidad. Para usos a mayor escala, el método de concentración de energía solar térmica (CSP) utiliza espejos para captar luz solar para receptores llenos de líquido, que generan energía térmica para abastecer electricidad.

Viento: las turbinas eólicas individuales y los parques eólicos a gran escala aprovechan la energía cinética del aire para generar electricidad. La energía eólica puede ser generada por turbinas en tierra, así como por parques eólicos marinos sobre el agua.

Energía hidroeléctrica: la energía hidroeléctrica generada por agua se produce mediante la energía de las mareas, cuerpos de agua y presas para mover turbinas que crean electricidad. Alrededor del 60 % de toda la electricidad renovable (enlace externo a ibm.com) proviene de fuentes hidroeléctricas, lo que la convierte en el mayor contribuyente a la electricidad renovable en todo el mundo.

Geotermia: el vapor caliente y el vapor de hidrocarburos de los yacimientos geotérmicos de la Tierra pueden aprovecharse para producir energía. Las bombas de calor geotérmicas (GHP) sirven para calentar, refrigerar y suministrar agua caliente a hogares y oficinas.

La biomasa a veces se considera una fuente de energía renovable. El término energía de biomasa se refiere a la conversión de materiales orgánicos y subproductos (incluyendo materia orgánica como madera o residuos) en energía eléctrica o biocombustibles, como etanol o biodiésel. No obstante, producir estas formas de bioenergía puede contribuir a las emisiones de gases de efecto invernadero y la deforestación; en consecuencia, algunos no las consideran fuentes de energía completamente renovables. Adicionalmente, si bien la energía nuclear a menudo se considera una fuente de energía “limpia” debido a sus bajas emisiones de carbono, no es renovable; la energía nuclear requiere uranio, que es un recurso finito.