Los PPA son acuerdos a largo plazo que las empresas hacen con los productores de electricidad que definen la cantidad de electricidad que se suministrará, el precio, la duración del acuerdo y otros detalles más específicos, como problemas de transmisión, crédito y seguros. Estos acuerdos son críticos para el éxito de las plantas de energía solar y los parques eólicos, ya que aseguran un flujo de ingresos a largo plazo para el proyecto. Al acudir directamente al productor de energía, se elimina la capa de venta minorista, lo que supone un ahorro significativo para las empresas (además, pueden controlar la fuente de la energía renovable que compran).

Por otro lado, como parte del consumo de la energía producida, las empresas asumen la responsabilidad de equilibrar la red, por lo que los PPA exigen a las empresas medir y gestionar su consumo energético. Además, firmar un contrato de adquisiciones puede ser un procedimiento largo y costoso que requiere la participación de empresas de contabilidad y asesoría.

Al igual que con la generación renovable in situ, las empresas que firman PPA también necesitarán energía respaldada por un componente de carga base debido a la naturaleza intermitente de la energía renovable. Sin el almacenamiento de batería necesario para gestionar la escasez, es posible que las empresas deban organizar un PPA envuelto, en el que una empresa de servicios públicos intermediaria transfiere energía de un proyecto de energía renovable y la "envaina" a la empresa en su punto de entrada, por un costo.

Los PPA no son solo para empresas multinacionales. La tecnología Blockchain ha hecho posible que los grandes contratos se dividan en unidades más pequeñas. Esencialmente, no hay límite en cuanto a cuán pequeñas pueden ser las unidades de energía o la duración del tiempo. Con un mercado secundario para los PPA, esto ahora significa que las empresas pueden volver a vender su acuerdo de energía si cambian sus requisitos de energía.