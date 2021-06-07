Los informes ESG se han generalizado: con el consenso ahora de que el riesgo ESG es riesgo de inversión, es primordial evaluar y divulgar el rendimiento ESG a medida que ingresamos en la transición hacia una baja emisión de carbono. Y a raíz de la pandemia de COVID-19, que ha causado pérdidas de billones de dólares en todo el mundo, la necesidad de que las empresas pongan la sustentabilidad en el primer lugar de la agenda es más importante que nunca. Larry Fink de BlackRock describió la reasignación de capital hacia empresas centradas en la sustentabilidad como un "cambio tectónico".
Si bien todas las métricas ESG son importantes, la "E" presenta la mayor amenaza existencial, es la más difícil técnicamente de medir y mejorar, y es el área donde más se necesita tecnología. Se estima que se invertirán 3.4 billones de dólares en energía renovable en la década de 2020. Las empresas informan cada vez más su desempeño en métricas ESG, y se han hecho una gran cantidad de compromisos de cero neto. Si bien estos son pasos en la dirección correcta, los compromisos públicos representan la parte más simple de la ecuación. Lograr reducciones de emisiones es donde comienza el verdadero trabajo. En este artículo, destacaremos la transición a la energía renovable, examinando las diferentes opciones disponibles para los compradores corporativos, identificando las ventajas y limitaciones de cada una, y describiendo cómo el software puede respaldar la contabilidad de la energía renovable.
La generación de energía renovable in situ es una solución local que ofrece a las empresas una serie de ventajas. La instalación de equipamiento para capturar energía del sol, el viento, el agua u otras fuentes de energía renovables es cada vez más rentable para las empresas y ofrece períodos de amortización cortos. Además de ayudar a las empresas a cumplir con sus objetivos de sustentabilidad, también pueden generar retornos significativos en su inversión gracias a una serie de incentivos del gobierno, que obviamente varían según la localidad. En Estados Unidos, estos incentivos incluyen créditos fiscales a la inversión, medidas de incentivos basados en el rendimiento (PBI) y préstamos de financiación de energía limpia evaluados por la propiedad (PACE).
Con acceso directo, los proyectos de generación en el sitio también ofrecen a las empresas una mejor calidad de energía y confiabilidad del suministro y ofrece una cobertura contra los riesgos financieros que acompañan a una falla de la red. El corte de energía eléctrica de Texas en febrero, que se estima que le costó al estado más de 100 mil millones de dólares, destaca las enormes pérdidas que pueden derivarse de un corte de energía y la dependencia de la red.
Sin embargo, dado que la generación de energía renovable puede variar de excedente a insuficiente, la generación in situ requiere un almacenamiento de energía confiable y a largo plazo para que la energía excedente pueda almacenarse en los momentos de máxima producción y distribuirse en los momentos de máxima demanda. El almacenamiento de baterías y el hidrógeno verde ofrecen soluciones para el almacenamiento de energía renovable, sin embargo ambos deben escalarse para ser más competitivos en costos.
Muchas empresas de servicios públicos ofrecen la opción de que las empresas paguen una prima por la garantía de que la electricidad comprada se genera a partir de una fuente renovable, respaldada por un "certificado de atributo de energía". La prima pagada suele ser pequeña y cubre los costos incrementados que incurre la empresa de servicios públicos al agregar energía verde a su matriz de generación eléctrica.
Las empresas de servicios públicos suelen vender energía verde como un bloque, que es una cantidad de energía fija (a menudo 100 kWh de electricidad 100 % renovable vendidos por un precio fijo mensual). Las empresas pueden comprar tantos bloques como necesiten. Otra opción de compra es el porcentaje de uso. En este modelo, las empresas compran energía verde en una cantidad basada en un porcentaje fijo de su consumo mensual de electricidad. Esto permite a las empresas comprar energía verde y convencional combinadas.
Una ventaja de adquirir energía verde de una empresa de servicios públicos es que las empresas no necesitan gestionar ni retirar certificados, lo que facilita la implementación. Por otro lado, comprar energía verde puede suponer un reto de costo, ya que tu compañía depende de las opciones de suministro disponibles y del entorno regulatorio local. Si su empresa está comprando energía verde por primera vez de una empresa de servicios públicos, conocer el mercado y las opciones disponibles requerirá tiempo y esfuerzo, aunque estos costos disminuirán a medida que adquiera experiencia con el procedimiento de compra.
Los PPA son acuerdos a largo plazo que las empresas hacen con los productores de electricidad que definen la cantidad de electricidad que se suministrará, el precio, la duración del acuerdo y otros detalles más específicos, como problemas de transmisión, crédito y seguros. Estos acuerdos son críticos para el éxito de las plantas de energía solar y los parques eólicos, ya que aseguran un flujo de ingresos a largo plazo para el proyecto. Al acudir directamente al productor de energía, se elimina la capa de venta minorista, lo que supone un ahorro significativo para las empresas (además, pueden controlar la fuente de la energía renovable que compran).
Por otro lado, como parte del consumo de la energía producida, las empresas asumen la responsabilidad de equilibrar la red, por lo que los PPA exigen a las empresas medir y gestionar su consumo energético. Además, firmar un contrato de adquisiciones puede ser un procedimiento largo y costoso que requiere la participación de empresas de contabilidad y asesoría.
Al igual que con la generación renovable in situ, las empresas que firman PPA también necesitarán energía respaldada por un componente de carga base debido a la naturaleza intermitente de la energía renovable. Sin el almacenamiento de batería necesario para gestionar la escasez, es posible que las empresas deban organizar un PPA envuelto, en el que una empresa de servicios públicos intermediaria transfiere energía de un proyecto de energía renovable y la "envaina" a la empresa en su punto de entrada, por un costo.
Los PPA no son solo para empresas multinacionales. La tecnología Blockchain ha hecho posible que los grandes contratos se dividan en unidades más pequeñas. Esencialmente, no hay límite en cuanto a cuán pequeñas pueden ser las unidades de energía o la duración del tiempo. Con un mercado secundario para los PPA, esto ahora significa que las empresas pueden volver a vender su acuerdo de energía si cambian sus requisitos de energía.
Aunque a menudo se pasa por alto, esta opción puede ser viable si ya existe una cantidad considerable de energía renovable en la red. Esto suele ocurrir cuando un regulador ha establecido un sistema de cuotas de energía renovable asegurando que una proporción específica del consumo de energía anual debe ser renovable. Las compañías pueden entonces atribuir el crédito de su compra si la cuota de energía renovable está respaldada por un sistema de certificados.
Este modelo ofrece una opción muy rentable para las empresas, ya que la presión sobre las empresas de servicios públicos para cumplir con una cuota de energía renovable les proporciona un fuerte incentivo para ofrecer precios más bajos. Si las sanciones por no cumplir las cuotas son elevadas para las empresas de servicios públicos, esto supone aún más presión, ayudando a garantizar precios más bajos para los compradores de energía renovable. Merece la pena investigar bien y ver si esta opción es una posibilidad para su compañía.
Los REC son otra opción de adquisiciones de energía renovable para las empresas. Certifican que el portador posee un MWh de electricidad generada a partir de energía renovable. Una vez que el proveedor de energía alimenta la energía a la red, los REC recibidos pueden desagregarse y venderse en el mercado abierto, lo que les permite venderse como un crédito de carbono para compensar las emisiones.
Para las empresas, la implementación de REC es fácil y rentable, ya que hay un exceso en el mercado. Sin embargo, los REC han recibido críticas, ya que una empresa puede comprar REC mientras siguer utilizando combustibles fósiles y afirmar que sus operaciones son renovables, aunque en realidad no esté reduciendo sus emisiones. En esencia, el comercio de REC envía solo una señal de mercado muy contundente, de que en algún momento se construyó un proyecto de energía renovable.
Para evitar enviar señales engañosas al mercado, las empresas pueden ser específicas sobre los detalles temporales y espaciales de los REC que están comprando; sin embargo, esto requiere planificación y recursos adicionales para su implementación. Por ejemplo, empresas como Google están haciendo un esfuerzo adicional para adaptar la energía limpia a su perfil de carga, creando un vínculo entre la generación y el uso de cada kilovatio-hora siempre que sea posible. Una forma en que Google hace esto es en sus centros de datos, donde traslada el trabajo no urgente a momentos en que la energía renovable está en su máxima capacidad de generación en la red que los alimenta.
Los requerimientos de reporting de sustentabilidad continúan evolucionando y se vuelven más detallados y exigentes, particularmente para las empresas que reportan a múltiples stakeholders bajo múltiples infraestructuras. Medir el impacto de las compras de energía renovable es particularmente complejo, especialmente si una empresa busca tomar una posición de liderazgo y enviar una fuerte señal al mercado haciendo coincidir la energía renovable con su perfil de carga (haciendo crítico que una base de datos sólida esté en su lugar).
El Protocolo de GEI proporciona orientación de Alcance 2 para las empresas que cuentan con un sistema confiable para la compra de electricidad renovable. Su método de emisiones basado en el mercado, introducido en 2015, permite a las empresas atribuirse el mérito de sus compras de electricidad renovable y, al mismo tiempo, evitar la subestimación o la sobreinformación. Este método indica a las empresas que apliquen un factor de cero emisiones a sus compras de energía renovable y contraten factores de emisión específicos para PPA y REC si están disponibles. También permite a las organizaciones tomar el control de su propia mezcla de combustibles eléctricos y no tener que depender de la media de la red. La plataforma de software de IBM Envizi admite tanto el método de cálculo de emisiones basado en la ubicación como el basado en el mercado.
En última instancia, es fundamental que las organizaciones adopten una plataforma robusta de gestión de datos e informes que respalde cualquier requisito de auditoría y permita a todos los equipos de la compañía revisar frecuentemente el rendimiento desde diferentes perspectivas. El software de informes ESG debe ser una parte esencial de su kit de herramientas para gestionar y medir el impacto de sus adquisiciones de energía renovable en el camino hacia el cero neto.
