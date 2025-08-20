¿Qué son los certificados de energía renovable (REC)?

Publicado: 22 de abril de 2024
Alexandra Jonker
Los certificados de energía renovable (REC) son una opción de adquisición de energía que certifica que el portador posee un megavatio-hora (MWh) de electricidad sin emisiones de carbono generada por fuentes de energía renovables y suministrada a la red eléctrica.
Los REC se generan a partir de centrales eléctricas que producen energía renovable o “energía verde” a partir de recursos de energía renovable como eólica, solar, geotérmica, hidroeléctrica y de biomasa. La producción de energía renovable genera dos productos que se pueden vender en el mercado: la energía en sí misma y los atributos no energéticos de la generación de electricidad renovable, como los beneficios ambientales y sociales (es decir, los REC).
Los REC también suelen denominarse "etiquetas verdes" o "créditos de energía renovable". También hay REC llamados certificados de energía solar renovable (SREC) que existen específicamente para la energía o electricidad solar producida por paneles solares. Además, en la UE existen certificados de atributos energéticos similares, llamados Garantías de Origen (GO), así como certificados internacionales de energías renovables (I-REC), que se emplean en más de 50 países.
Las organizaciones emplean los REC, junto con otros tipos de certificados de atributos energéticos, como los créditos de cero emisiones (ZEC), para apoyar los objetivos de energía limpia asociados con la lucha contra el cambio climático y cumplir con las regulaciones de emisiones de carbono.
Los REC representan electricidad que de otro modo podría haberse generado a partir de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural. De esta manera, los CER pueden ayudar a reducir las emisiones de Alcance 2 de una organización vinculadas a la compra de electricidad. Sin embargo, los REC no garantizan que el consumo de energía de una organización sea totalmente renovable ni generan ahorros de emisiones de la misma manera que las compensaciones de carbono.
Una compensación de carbono representa la evasión, destrucción, reducción o confiscación de una tonelada métrica de emisiones de CO2 en un solo lugar para compensar una tonelada métrica de emisiones en otro lugar. Las compensaciones de carbono suelen representar reducciones directas de emisiones o confiscación de iniciativas de compensación de carbono, como la reforestación o la gestión de residuos. Las organizaciones pueden emplear las compensaciones de carbono para reducir o compensar su huella de carbono de las emisiones de Alcance 1, 2 y 3.
Por el contrario, los REC generalmente se aplican solo a los cálculos de emisiones de Alcance 2 y no deben usarse para reducir las emisiones de Alcance 1 o Alcance 3. Esto se debe a que los REC no reducen directamente las emisiones. En cambio, un REC representa los atributos ambientales positivos de la generación de energía renovable. La compra de REC apoya el mercado de energía renovable y la generación de energía renovable, lo que permite que se empleen como instrumentos o herramientas basados en el mercado para abordar las emisiones asociadas con la compra de electricidad.
Los REC que se compran con su electricidad asociada se consideran "paquetes". Los REC comprados por separado de la electricidad se consideran "no agrupados".
Si bien los REC no agrupados no proporcionan directamente electricidad renovable a una organización, sí envían una señal al mercado para apoyar el desarrollo de energía renovable. Las organizaciones pueden optar por comprar REC no agrupados para avanzar en los objetivos de sustentabilidad y apoyar proyectos de energía renovable porque carecen de proveedores de energía renovable o apoyo político en su área, o no pueden generar su propia energía renovable en el sitio.
Los REC recibieron críticas debido a su asociación con el “lavado de imagen verde”. Esto se debe a que las compañías pueden comprar REC y declarar que sus operaciones son renovables sin dejar de emplear combustibles fósiles y emitir la misma cantidad de emisiones. Por ejemplo, una compañía que consume 100 MWh de electricidad anualmente de una red eléctrica alimentada por combustibles fósiles puede comprar 100 REC de un proyecto solar y se considerará que funciona al 100% con energía solar durante un año. Y, por lo tanto, la compañía puede declarar cero emisiones por los 100 MWh de electricidad consumidos.1
Sin embargo, la compra de REC genera ingresos para proyectos de energía renovable a través de acuerdos de compra de energía (PPA). Los PPA son contratos a largo plazo entre proveedores de energía renovable (como desarrolladores de parques eólicos) y compradores de energía renovable (como organizaciones). Con los PPA, los desarrolladores obtienen un precio fijo por cada MWh de energía renovable que generan. A cambio, el comprador recibe los REC asociados.
Entonces, si bien las compras de REC por parte de una organización pueden no afectar las emisiones generales de la red, la compra de REC por parte de muchas organizaciones es una señal del mercado para aumentar la demanda general. Con el tiempo, esto puede proporcionar beneficios ambientales, como ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Las compras de REC se clasifican en dos tipos de mercado y comprador: voluntarias y de cumplimiento.
Muchas regiones, estados y países tienen estándares de cartera renovable (RPS), también llamados estándares de electricidad renovable (RES), para el uso de energía renovable. Estas son políticas regulatorias que requieren que las compañías empresas de servicios públicos suministren una cierta parte de su energía a partir de fuentes renovables.
Los compradores de REC de cumplimiento son los productores de energía o las empresas de servicios eléctricos que deben cumplir con las RPS. A menudo no generan un porcentaje lo suficientemente alto de electricidad renovable por sí mismos y, por lo tanto, deben comprar REC para compensarlo. Cuando una compra de REC como esta ocurre en ubicaciones con estas políticas, se le llama mercado de cumplimiento. Los REC del mercado de cumplimiento suelen ser más costosos y deben cumplir con ciertos criterios descritos en los estándares.2
Un mercado voluntario de REC se alimenta del deseo de los compradores de comprar electricidad renovable para cumplir con los objetivos de sustentabilidad, de emisiones o ambientales. Los compradores voluntarios de REC eligen comprar REC independientemente de las políticas regulatorias. A menudo son organizaciones con conciencia ambiental comprometidas a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, pero también pueden ser individuos, como propietarios de viviendas. Los mercados voluntarios suelen tener precios más bajos que los mercados de cumplimiento.
El mercado voluntario de REC tiene poca supervisión regulatoria. Por esta razón, la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) recomienda que los consumidores compren REC certificados y verificados por terceros.
Según la EPA, la certificación responde a la pregunta: "¿Este producto cumple con los estándares aceptables de calidad?" Por su parte, la verificación responde a: "¿Cómo sé que estoy obteniendo lo que pago?" Actualmente, en Estados Unidos, solo una organización certifica REC: el programa Green-e Energy del Center for Resource Solutions.3
Además de la certificación y verificación de terceros, en el mercado energético estadounidense, existen dos enfoques aceptados para rastrear la propiedad de electricidad renovable: los sistemas de seguimiento basados en certificados y el método de seguimiento de la ruta del contrato.
Los sistemas de seguimiento basados en certificados emiten REC al generador. Cada REC emitido incluye atributos únicos de datos de energía renovable, como el tipo de combustible renovable o la ubicación de la instalación renovable, así como un número de identificación único. Este número de identificación garantiza que los REC estén en manos de una sola organización a la vez. Estos sistemas suelen ser bases de datos electrónicas que permiten a los titulares transferir REC del mismo modo que las personas transfieren dinero en los sistemas bancarios en línea.4
El método de seguimiento de la ruta del contrato es el método más antiguo del mercado. Se emplea para verificar, seguir y rastrear la propiedad de REC desde el generador hasta el consumidor. Incluye una auditoría de terceros respaldada por varios documentos de prueba de generación y transferencia de propiedad (como declaraciones juradas y recibos de contratos).5
El Protocolo de Gases de Efecto Invernadero, o Protocolo de GEI, es una organización que desarrolló una norma internacional para la contabilidad y la notificación de emisiones por parte de las compañías. Proporciona normas, orientaciones, herramientas y formación a compañías y gobiernos para medir y gestionar las emisiones.
La guía para Protocolo de GEI de Alcance 2 es una enmienda al Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte. Estandariza la forma en que las compañías miden las emisiones de la electricidad y otras compras de energía. Se creó en respuesta a la incertidumbre sobre cómo contribuye la compra de energía a la reducción de emisiones de Alcance 2.
La guía incluye requisitos, criterios de calidad y recomendaciones para las compañías que contabilizan las compras de electricidad (incluidos los REC) en sus inventarios de GEI. Según el Protocolo de GEI, tales medidas crean un "mayor nivel de transparencia [que] podría desempeñar un papel fundamental en el desencadenamiento de la demanda corporativa de más electricidad renovable".6
