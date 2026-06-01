¿Qué es el desarrollo rápido de aplicaciones?

El objetivo de la fase de planificación no es definir todos los requisitos por adelantado. En cambio, el equipo intenta definir el problema a resolver, los usuarios previstos, las características que serán más importantes para los usuarios y las principales limitaciones para el desarrollo. Entre esas limitaciones se encuentran el presupuesto, los plazos, las integraciones con pilas tecnológicas más amplias y las cuestiones de cumplimiento.

En lugar de enormes documentos de requisitos, esta fase genera historias de usuarios, esquemas, listas de funcionalidades, decisiones arquitectónicas, objetivos del proyecto y cronogramas aproximados. Esto representa una planificación mínima en comparación con otros enfoques, lo cual es intencional. La planificación se mantiene deliberadamente sencilla para que el equipo de desarrollo pueda empezar a crear prototipos rápidamente.

El RAD asume requisitos cambiantes porque los usuarios a menudo no saben exactamente lo que quieren hasta que ven un prototipo de todos modos. Durante el desarrollo se recopilan datos en tiempo real que ayudan a perfeccionar el plan. Esta etapa no es más que un punto de partida.