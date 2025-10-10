Los servidores DNS primarios mantienen la última fuente de información para los registros DNS de un dominio. Estos servidores DNS autoritativos contienen la copia maestra del archivo de zona.

Si un administrador de dominio necesita modificar el archivo de zona, esas alteraciones se realizan directamente en la zona principal del servidor de nombres autorizado. Se implementan controles de acceso en el servidor principal para garantizar que solo el personal autorizado pueda realizar cambios en los archivos de zona.

Sin embargo, los servidores DNS secundarios sirven principalmente como respaldo, y entran en acción en caso de que el servidor primario se desconecte repentinamente. Si bien es técnicamente cierto que un servidor DNS primario se puede operar sin un servidor DNS secundario, se desaconseja esta práctica.

Si se produce una conmutación por error, los servidores de la zona secundaria pueden intervenir y gestionar el tráfico de consultas DNS sin tener que sacrificar una cantidad significativa de tiempo de actividad. Sin un servidor DNS secundario, ese es un punto único de falla a la espera de ocurrir.

Más allá de esa importante función, los servidores DNS secundarios también ayudan en las causas gemelas del equilibrio de carga y la redundancia. El equilibrio de carga ayuda a redirigir el tráfico de consultas según sea necesario para crear un tipo de equilibrio en el uso de recursos. Mientras tanto, la redundancia garantiza que una versión fiable de la verdad continúe existiendo, independientemente de lo que ocurre con un servidor en particular.

Para el administrador del sistema, configurar servidores DNS primarios y secundarios puede ser una tarea complicada. Afortunadamente, muchos tutoriales útiles pueden guiar al personal a medida que implementa servidores DNS, configura servidores para su operación y administra servidores para obtener resultados óptimos.

Cabe señalar que un usuario clave de los servidores DNS son las aplicaciones. Cuando las aplicaciones requieren recursos específicos, esas aplicaciones funcionan como si fueran sistemas que secuencian consultas DNS. Este proceso consiste en aprovechar el servidor principal mientras se mantiene el servidor secundario listo para actuar en caso de emergencia si el servidor principal experimenta una conmutación por error.