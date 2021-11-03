MySQL frente a MongoDB: ¿cuál es la diferencia?

Sería un error suponer que un sistema supera al otro en rendimiento y capacidad de respuesta. Tanto MongoDB como MySQL funcionan rápido y ambos son DBM de diseño potente.

MySQL es un sistema heredado

MySQL está diseñado con SQL y en una estructura de tabla de árbol B, lo que significa que las interacciones logarítmicas dentro de la estructura permiten que el motor del servidor escanee y busque rápidamente conjuntos de datos relacionados.



MySQL tiene dos componentes principales: un tipo de motor de almacenamiento y el lenguaje utilizado para trabajar con datos. El motor de almacenamiento es donde se crean, recuperan, envían y almacenan los datos. El lenguaje es cómo acceder a él.

En la última década, MySQL operó principalmente con una base de almacenamiento no transaccional, lo que significa que los datos están definidos y separados de otros datos, lo que facilita su localización para las actualizaciones. Actualmente, el sistema emplea un motor de almacenamiento transaccional, pero funciona con muchos otros tipos de formatos de almacenamiento, como CSV (valores separados por comas) o gzip (formato de motor basado en compresión).

MySQL también se basa en nodos, por lo que la búsqueda de datos se acelera mediante la estructura de árbol, creando una experiencia eficiente de búsqueda, indexación y consulta. MySQL emplea esta estructura para almacenar datos en campos, o conjuntos de datos, que son relacionales con otros datos.

Por ejemplo, un directorio de empresas puede existir como un campo de datos de información individual, y el campo de datos puede incluir información departamental. En términos de datos, estos también se identifican como pares de valores o "pares de valores clave". Ambos conjuntos de datos apuntan a un departamento como atributo clave, y los elementos dentro de los campos de datos definen aún más el departamento, como en su propósito, empleados y otros atributos relevantes. Cuando están estructurados en una base de datos MySQL, estos son datos relacionados.

Además, puede ejecutar MySQL en casi cualquier sistema operativo, desde Windows hasta Linux y macOS, aunque históricamente, los usuarios señalan que Linux es óptimo.

MongoDB es un sistema NoSQL

MongoDB se conoce como base de datos NoSQL o sistema no relacional. Se basa en documentos como unidad de datos para la búsqueda, lo que lo convierte en un sistema basado en objetos. Está escrito y emplea lenguaje JSON binario; también utiliza el lenguaje de consulta MongoDB, que muchos ven como una estructura universal, más ligera o más flexible con la que trabajar. Además, MongoDB emplea BSON, documentos similares a JSON que están codificados en binario en archivos normalmente más pequeños. A muchos desarrolladores les resulta más fácil manipularlos, lo que agiliza la gestión de datos.



Al igual que MySQL, MongoDB admite varios tipos de motores de almacenamiento. Pero la estructura es lo que lo distingue y por lo que muchas organizaciones ven como una razón para elegir este tipo de sistema de base de datos. Está estructurado con un diseño dinámico de "esquema", que es una forma en que se ordena la información que la hace flexible y rápida.

MongoDB es un sistema particularmente útil para datos estructurados y no estructurados. Los datos estructurados son sencillos: el contenido escrito es un ejemplo. Los datos no estructurados son más difíciles de almacenar y organizar. El rich media o reconocimiento facial son solo algunos tipos que MongoDB busca gestionar mejor a medida que este tipo se vuelve aún más frecuente en big data.