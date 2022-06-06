LAMP vs. MEAN: ¿Cuál es la diferencia?

MEAN significa las siguientes tecnologías apiladas:

M: MongoDB (base de datos NoSQL sin RDBMS)

MongoDB (base de datos NoSQL sin RDBMS) E: Express.js (marco web de backend)

Express.js (marco web de backend) R: AngularJS (marco frontend que crea interfaces de usuario)

AngularJS (marco frontend que crea interfaces de usuario) N: Node.js (entorno de tiempo de ejecución de backend de código abierto)

El marco de AngularJS procesa una solicitud de usuario entrante. Luego, Node.js analiza la solicitud y la traduce en entradas que la aplicación web puede entender. Express.js utiliza estas entradas traducidas para determinar qué llamadas realizar a MongoDB, una base de datos NoSQL no relacional. Una vez que MongoDB proporciona la información necesaria, Express.js envía los datos a Node.js, que a su vez los envía a la infraestructura AngularJS para que pueda mostrar la información solicitada en la interfaz de usuario.

Si bien la infraestructura frontend de AngularJS se puede sustituir por otros como React.js, el entorno Node.js es crítico para la pila MEAN y no se puede reemplazar. Esto se debe a que Node.js permite el desarrollo de JavaScript de lote completo, un beneficio clave que hace que el desarrollo y la gestión de aplicaciones con la pila MEAN sean altamente eficientes. Cuando la infraestructura AngularJS se reemplaza por React.js, la pila se denomina MERN. El acrónimo MEAN pila fue utilizado por primera vez en 2013 por el desarrollador de MongoDB Valeri Karpov.

La Figura 2 muestra un ejemplo de alto nivel de cómo una aplicación web responde a través de su pila MEAN para satisfacer la solicitud de información de un usuario:

Figura 2: Cómo responde una aplicación web en la pila MEAN para cumplir con una solicitud.