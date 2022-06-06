LAMP vs. MEAN: ¿Cuál es la diferencia?

Etiquetas
Conozca las diferencias entre las pilas LAMP y MEAN, sus beneficios y sus ventajas para el desarrollo de aplicaciones web.

LAMP y MEAN son pilas web populares de código abierto que se utilizan para desarrollar aplicaciones web y móviles de alto rendimiento y nivel empresarial. Al igual que otras pilas, combinan tecnologías (sistemas operativos, lenguajes de programación, bases de datos, bibliotecas y marcos de aplicaciones) que los desarrolladores pueden utilizar para crear, desplegar y gestionar una aplicación totalmente funcional de manera eficiente y confiable a través del desarrollo de pila.

LAMP y MEAN son diferentes en el sentido de que proporcionan a los desarrolladores diferentes capas, o "pilas", de tecnologías que una aplicación web necesita para funcionar en toda la actividad de la interfaz frontend, la red y el servidor backend. Por ejemplo, una aplicación bancaria basada en la web podría basarse en la pila LAMP o la pila MEAN para interpretar la solicitud de un usuario para ver la actividad bancaria, recuperar los datos necesarios y mostrarlos en una interfaz de usuario.

 

¿Qué es la pila LAMP?

LAMP significa las siguientes tecnologías apiladas:

  • L: Linux (sistema operativo)
  • R: Apache (servidor web)
  • M: MySQL (un sistema de gestión de bases de datos relacionales, o RDBMS, que utiliza SQL)
  • P: PHP (lenguaje de programación/scripting)

El sistema operativo Linux permite que toda la aplicación web funcione correctamente en un equipo determinado. El servidor web Apache traduce la solicitud de un usuario y luego recupera y "sirve" información al usuario a través de HTTP (protocolo de transferencia de hipertexto). La base de datos MySQL (un sistema de gestión de bases de datos relacionales) almacena los datos (por ejemplo, archivos de extractos bancarios, actividad financiera, archivos de imagen, hojas de estilo CSS) que el servidor web puede recuperar y proporcionar en función de la solicitud específica del usuario. El lenguaje de programación PHP funciona con Apache para recuperar contenido dinámico de la base de datos MySQL y presentarlo al usuario. Si bien HTML puede mostrar contenido estático (por ejemplo, un título que permanece en la interfaz independientemente de los datos), el contenido dinámico que cambia en función de la interacción del usuario se basa en PHP. Los lenguajes de programación PERL y Python también se pueden utilizar en la pila LAMP. El escritor Michael Kunze fue el primero en utilizar el acrónimo LAMP pila en un artículo para una revista informática alemana publicada en 1998.

Figura 1: Cómo se procesa una solicitud de usuario en la pila LAMP.

 

¿Qué es la pila MEAN?

MEAN significa las siguientes tecnologías apiladas:

  • M: MongoDB (base de datos NoSQL sin RDBMS)
  • E: Express.js (marco web de backend)
  • R: AngularJS (marco frontend que crea interfaces de usuario)
  • N: Node.js (entorno de tiempo de ejecución de backend de código abierto)

El marco de AngularJS procesa una solicitud de usuario entrante. Luego, Node.js analiza la solicitud y la traduce en entradas que la aplicación web puede entender. Express.js utiliza estas entradas traducidas para determinar qué llamadas realizar a MongoDB, una base de datos NoSQL no relacional. Una vez que MongoDB proporciona la información necesaria, Express.js envía los datos a Node.js, que a su vez los envía a la infraestructura AngularJS para que pueda mostrar la información solicitada en la interfaz de usuario.

Si bien la infraestructura frontend de AngularJS se puede sustituir por otros como React.js, el entorno Node.js es crítico para la pila MEAN y no se puede reemplazar. Esto se debe a que Node.js permite el desarrollo de JavaScript de lote completo, un beneficio clave que hace que el desarrollo y la gestión de aplicaciones con la pila MEAN sean altamente eficientes. Cuando la infraestructura AngularJS se reemplaza por React.js, la pila se denomina MERN. El acrónimo MEAN pila fue utilizado por primera vez en 2013 por el desarrollador de MongoDB Valeri Karpov.

La Figura 2 muestra un ejemplo de alto nivel de cómo una aplicación web responde a través de su pila MEAN para satisfacer la solicitud de información de un usuario:

Figura 2: Cómo responde una aplicación web en la pila MEAN para cumplir con una solicitud.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas del desarrollo de pilas LAMP?

Beneficios de LAMP

Los siguientes son algunos de los beneficios de usar LAMP para crear, desplegar y administrar aplicaciones web:

  • Apoyo y confianza generalizados: debido a que las tecnologías de LAMP existen desde la década de 1990 y se han utilizado en varios tipos de desarrollo de software, la comunidad de código abierto confía y respalda universalmente. Por ejemplo, muchos proveedores de alojamiento admiten PHP y MySQL.
  • Tecnología de código abierto: las tecnologías LAMP son de código abierto, lo que significa que están fácilmente disponibles y son gratuitas para los desarrolladores. LAMP también es muy flexible debido a sus tecnologías de código abierto, lo que libera a los desarrolladores para que utilicen los componentes que tengan más sentido para una aplicación web determinada. Por ejemplo, PHP puede usar múltiples motores de tiempo de ejecución de compiladores, como Zend o Laravel. LAMP también puede utilizar cualquier cantidad de bases de datos de código abierto, como PostgreSQL.
  • Apache: el servidor web Apache se considera confiable, rápido y seguro. También es modular, por lo que es altamente personalizable.
  • Seguridad: la pila LAMP cuenta con arquitectura de seguridad y cifrado de nivel empresarial.
  • Eficiencia: el uso de la pila LAMP puede reducir el tiempo de desarrollo de aplicaciones debido a su facilidad de personalización. Por ejemplo, los programadores pueden comenzar con un módulo Apache y cambiar el código según sea necesario en lugar de desarrollar código completamente desde cero.
  • Escalabilidad: las aplicaciones web creadas, desplegadas y gestionadas con la pila LAMP son altamente escalables y rápidas de desarrollar debido a su estructura sin bloqueos.
  • Bajo mantenimiento: el ecosistema de pila LAMP es estable y requiere poco mantenimiento.
  • Comprensión: debido a que PHP y MySQL son relativamente fáciles de entender, el desarrollo de pilas LAMP es una buena opción para principiantes.

Desventajas de LAMP

Las desventajas de usar LAMP para crear, desplegar y administrar aplicaciones incluyen las siguientes:

  • Múltiples idiomas: LAMP no se considera "lote completo" porque requiere varios idiomas en su desarrollo. Mientras que PHP se utiliza para la programación del lado del servidor, la programación del lado del cliente se realiza en JavaScript. Esto significa que se necesita un desarrollador de paquete completo o varios desarrolladores.
  • Soporte limitado con sistemas operativos: LAMP solo es compatible con el sistema operativo Linux y sus variantes, como Oracle Linux.
  • Arquitectura monolítica: aunque podría decirse que es más segura que la nube, LAMP es más monolítica que las arquitecturas basadas en la nube (las arquitecturas en la nube son más Escalable y asequibles y devuelven datos más rápido a través de API).

¿Cuáles son las ventajas y desventajas del desarrollo de pila MEAN?

Ventajas de MEAN

Los beneficios de usar MEAN para crear, desplegar y gestionar aplicaciones web incluyen los siguientes:

  • El uso de un solo lenguaje: MEAN se considera "lote completo" porque usa JavaScript como su único lenguaje. Esto hace que el cambio entre la programación del lado del cliente y del lado del servidor sea conveniente y eficiente. Por ejemplo, un solo desarrollador de JavaScript podría aparentemente crear una aplicación web completa.
  • Actualizaciones y demostraciones en tiempo real: las tecnologías en la pila MEAN permiten desplegar actualizaciones en tiempo real a las aplicaciones web. Los desarrolladores también pueden demostrar rápidamente la funcionalidad de las aplicaciones web en desarrollo.
  • Compatibilidad con la nube: las tecnologías en la pila MEAN pueden funcionar con las funciones basadas en la nube que se encuentran en los servicios web modernos (como llamar a una API para recuperar datos).
  • Archivos JSON: MEAN permite a los usuarios guardar documentos como archivos JSON, diseñados para un intercambio de datos rápidos a través de redes.
  • Eficiencia: los desarrolladores pueden utilizar recursos de repositorios y bibliotecas públicos para reducir el tiempo de desarrollo de aplicaciones web. Esto hace que el desarrollo con pila MEAN sea una opción rentable que puede resultar atractiva para las empresas emergentes.
  • Un entorno de tiempo de ejecución rápido y facilidad de mantenimiento: el tiempo de ejecución de Node.js es rápido y tiene una gran capacidad de respuesta, mientras que la infraestructura Angular.js es fácil de mantener y se puede probar.
  • Soporte multiplataforma: MEAN es una pila multiplataforma, lo que significa que sus aplicaciones web pueden funcionar en múltiples sistemas operativos.

Desventajas de MEAN

Estas son algunas desventajas de usar MEAN para crear, desplegar y administrar aplicaciones web:

  • Pérdida de datos potencial: las aplicaciones a gran escala pueden tener Experiencia de pérdida de datos debido a que MongoDB requiere demasiada memoria para el almacenamiento de datos. Además, MongoDB no admite funciones transaccionales.
  • Tiempos de carga e incompatibilidad: JavaScript puede ralentizar la carga de sitios web o aplicaciones en algunos dispositivos, especialmente en los más antiguos o de gama baja. Las aplicaciones web pueden incluso quedar inoperativas si JavaScript está deshabilitado en un dispositivo. Además, MEAN puede ser difícil de implementar en arquitecturas existentes, ya que es poco probable que las aplicaciones más antiguas utilicen JavaScript.
  • Alto mantenimiento: las tecnologías de la pila MEAN se actualizan con frecuencia, lo que significa que se requiere un mantenimiento frecuente en las aplicaciones web.

MEAN vs. LAMP: ¿Cuál es mejor?

Ninguna pila es mejor que la otra, per se. Sin embargo, la pila LAMP o la pila MEAN pueden ser más adecuadas para un caso de uso particular de desarrollo web.

La pila LAMP es generalmente la mejor opción para aplicaciones web o sitios con las siguientes características:

  • Son de gran alcance, estáticos (es decir, no necesitan actualizaciones en tiempo real) y tendrán flujos de trabajo pesados con picos en el tráfico
  • Tener una vida útil corta
  • Son de naturaleza del lado del servidor
  • Utilice un CMS como WordPress

Por el contrario, MEAN pila es la mejor opción para aplicaciones web o sitios como estos:

  • Aprovecha las modernas tecnologías en la nube, como las API y los microservicios.
  • Tener una larga vida útil
  • Son de menor alcance con un tráfico consistentemente predecible (lo que reduce la probabilidad de pérdida de datos)
  • Requiere mucha lógica en el lado del cliente

Pila LAMP, pila MEAN e IBM

Para volver a lo básico, la pila LAMP lo acerca un poco más a la presentación técnica de las páginas web y cómo se hace. Tiene su base de datos, su lenguaje de scripting y una forma de servirlo a los clientes: eso es LAMP.

Si desea ver lo fácil que es desarrollar y desplegar una aplicación en la nube utilizando una pila LAMP o MEAN, IBM ofrece los siguientes tutoriales:

