¿Qué es la transformación financiera?

Las organizaciones pueden crear una hoja de ruta de transformación financiera tomando un conjunto de acciones y actividades y logrando resultados en una secuencia planificada.

Primero, documente el estado actual de su función de finanzas, incluyendo un análisis de procesos, un análisis de tecnología, y el estado actual de su análisis de personal: competencias y capacidad.

A continuación, imagine dónde quiere que esté su departamento de finanzas dentro de 5 a 10 años. Realice un análisis de las diferencias entre la situación actual y la deseada. Recopile las metas, los objetivos y los resultados deseados, teniendo en cuenta los factores internos y externos, incluidos los riesgos y las recompensas. Evalúe los enfoques alternativos y sopese las opciones. Seleccione la ruta recomendada por su equipo de proyecto.

Por lo general, la hoja de ruta de transformación se compone de flujos de trabajo y fases de alto nivel para que sea posible una entrega incremental.