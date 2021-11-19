¿Qué es la transformación financiera?

La transformación financiera es la combinación de procesos, sistemas y cambio organizacional en toda una compañía, que se implementa a través de nuevas tecnologías, capacitación y análisis.
Como práctica, es adecuado para equipos de finanzas que buscan perfeccionar, simplificar y optimizar sus sistemas a través de un cambio en su enfoque. Inicialmente, la transformación financiera describe iniciativas estratégicas que apuntan a repensar la función financiera para alinearla con la estrategia general de la compañía.
La transformación financiera puede consistir en la reestructuración e implementación del modelo operativo financiero, de las organizaciones contables y financieras, y de los procesos contables y financieros. También puede implicar mejorar las capacidades financieras, reestructurar los sistemas financieros y contables y crear una sinergia entre las tecnologías pertinentes y los equipos debidamente capacitados.
La transformación digital de las finanzas es un aumento integral de la estrategia, las operaciones, los procesos, las metodologías, las prácticas empresariales y el talento, todo ello combinado para ofrecer resultados más racionales y rentables.
A pesar de que el esfuerzo y la escala de trabajo que se requiere para llevar a cabo una transformación financiera exitosa pueden parecer desalentadores, es un paso que las organizaciones no pueden permitir pasar por alto en el escenario competitivo actual.
La estrategia de transformación financiera ayuda a las organizaciones a identificar las debilidades en su organización financiera y priorizar los cambios que deben realizar. además de definir un modelo operativo que sustente el negocio y gestionar mejor las actividades financieras clave. Una estrategia financiera moderna debe ayudar a la organización a hacer el mejor uso posible de las tecnologías digitales, como el software en la nube, la automatización y analytics de datos para crear una función de planeación y forecasting más ágil y adaptarse a las cambiantes demandas empresariales.
La ejecución de la misión financiera es ofrecer asesoramiento financiero, orientación y apoyo del proceso de adquisiciones, brindando apoyo para los pagos y desembolsos. Ciertas operaciones son puramente financieras: préstamos, emisión o cesión de valores. Otras son la contraprestación de una operación de bienes y servicios o de una transacción distributiva, que da lugar a una transferencia de medios de pago o a un crédito.
Un proceso de negocio financiero es un conjunto secuencial de tareas que lleva un conjunto de datos a un estado terminado. Por ejemplo, esto podría implicar recopilar los gastos de los empleados, pasar esa información a los gerentes y a los equipos financieros para su revisión, y obtener su aprobación hasta que se pague a los empleados. Una transformación financiera puede ayudar a que los procesos de negocio dispares relacionados con las finanzas se ejecuten de forma fluida y coordinada.
Muchas organizaciones han comenzado a expandir o desarrollar capacidades, pero necesitan más inversión, recursos y planificación en estas áreas. Las finanzas necesitan desarrollar talento con un nivel más alto de habilidades técnicas no tradicionales, y contar con equipos que puedan manejar la proliferación de la automatización, la IA y la robótica. Se necesitan capacidades más sólidas que utilicen datos en tiempo real y herramientas analíticas para la toma de decisiones.
Los avances en tecnología y datos han redefinido lo que es posible para las finanzas. Los datos completos facilitan la conexión del rendimiento en todo el negocio. El objetivo no es simplemente automatizar para aumentar la eficiencia, sino también repensar los servicios que ofrece la función financiera y cómo puede agregar valor al negocio.
No existe un modelo operativo idéntico a seguir cuando se trata de finanzas autónomas, y las compañías no deben intentar replicar a otras. Sin embargo, existen principios generales que todas las compañías deben seguir e incorporar. Estos incluyen: derechos de decisión, consideraciones de talento, estructura de la organización, rendimiento y abastecimiento, entre otros.
Las organizaciones pueden crear una hoja de ruta de transformación financiera tomando un conjunto de acciones y actividades y logrando resultados en una secuencia planificada.
Primero, documente el estado actual de su función de finanzas, incluyendo un análisis de procesos, un análisis de tecnología, y el estado actual de su análisis de personal: competencias y capacidad.
A continuación, imagine dónde quiere que esté su departamento de finanzas dentro de 5 a 10 años. Realice un análisis de las diferencias entre la situación actual y la deseada. Recopile las metas, los objetivos y los resultados deseados, teniendo en cuenta los factores internos y externos, incluidos los riesgos y las recompensas. Evalúe los enfoques alternativos y sopese las opciones. Seleccione la ruta recomendada por su equipo de proyecto.
Por lo general, la hoja de ruta de transformación se compone de flujos de trabajo y fases de alto nivel para que sea posible una entrega incremental.
Una transformación financiera exitosa puede tener un impacto positivo en el día a día del negocio. Puede reducir costos, acelerar los procesos de negocio, aumentar la eficiencia, reducir errores y ofrecer datos e informes más fáciles de usar.
La automatización y la optimización de las funciones empresariales puede ayudar a garantizar oportunidades de ahorro de costos en todos los departamentos. Además, las oportunidades para hacer negocios de forma remota significan salarios potencialmente más bajos y una mejor planificación de la nómina
La transformación financiera incluye impulsar la eficiencia y la velocidad en los procesos operativos, garantizando que estén alineados y se ejecuten en las plataformas tecnológicas adecuadas para sustentar la mejora de los procesos de negocio. Un flujo de trabajo más eficiente también reducirá los costosos cuellos de botella que pueden ralentizar el proceso financiero y también brindará a los clientes una experiencia mejor y sin errores.
Al automatizar y estandarizar los procesos y sistemas financieros, las organizaciones pueden evitar errores y aumentar la eficiencia. Además, contar con una única fuente de verdad para los datos financieros puede reducir aún más los errores y cualquier confusión entre los stakeholders.
La implantación de un centro de datos financieros centralizado mejora la colaboración entre los equipos y ofrece oportunidades para operar a distancia. Combinado con procesos mejorados, esto puede aumentar la productividad y la eficiencia. Por otra parte, la automatización de tareas que consumen mucho tiempo puede liberar a los miembros del equipo financiero para que se centren en proyectos de mayor valor.
Las organizaciones están experimentando volúmenes de datos explosivos de sistemas internos, sitios web y fuentes externas, como las redes sociales. Mediante el uso de tecnologías emergentes, la transformación financiera puede proporcionar una mejor comprensión de los datos, así como el tiempo y las herramientas para analizar lo que realmente muestran y si son confiables.
Muchas organizaciones batallan con datos mal integrados. Los stakeholders del negocio no pueden encontrar los datos correctos o no pueden confiar en los datos que encuentran. Intentan solucionar este problema mediante tareas que requieren mucha mano de obra, desde escribir programas personalizados hasta funciones de reemplazo global. La transformación financiera puede abordar los desafíos de la gestión de datos aplicando las siguientes tecnologías emergentes.
RPA es una forma de tecnología de automatización de procesos comerciales que emplea robots de software para automatizar tareas realizadas por humanos. En finanzas, RPA puede emplear capacidades de automatización y machine learning para acelerar tareas que consumen mucho tiempo, como el procesamiento de nóminas y facturas.
Las tecnologías basadas en IA permiten a las compañías gestionar sus desafíos de datos y al mismo tiempo aumentar y mejorar la experiencia humana. Estas tecnologías impulsan nuevas técnicas de resolución de problemas que mejoran la productividad y generan nuevas ideas.
Los libros contables descentralizados crean un registro inmutable de transacciones entre muchos departamentos internos o socios externos. Las propiedades de blockchain pueden reducir los costos. El uso de blockchain en el flujo de trabajo de cuentas por pagar, por ejemplo, aborda la causa principal de los altos costos de procesamiento de facturas y, al mismo tiempo, reduce las excepciones de facturas y las demoras en los pagos.
La nube presenta una oportunidad para que la organización financiera cree una infraestructura que sea escalable, flexible, más rápida de implementar y, en última instancia, más rentable. A diferencia de los sistemas financieros on-premises y los almacenes de datos tradicionales, las soluciones líderes en la nube se crearon desde cero teniendo en cuenta los requisitos actuales: ofrecer al usuario analytics integrados basados en procesos líderes en tiempo real.
Los analytics avanzados pueden ayudar a las compañías a obtener nuevos insights a partir de sus datos para responder a problemas empresariales difíciles, descubrir patrones, optimizar la toma de decisiones y mejorar la experiencia del cliente en los procesos de facturación a cobro.
Supere las barreras y avance con valor y convicción en la era de la IA generativa.
Escuche a los expertos de IBM explicar de forma directa cómo puede aprovechar la IA generativa para impulsar a su organización hacia una ventaja competitiva.
Descubra cómo los ejecutivos bancarios están evaluando y gestionando los riesgos que conlleva escalar rápidamente la IA generativa.
