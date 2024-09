¿Qué es el desarrollo organizacional?

El proceso de desarrollo organizacional, sistemático y basado en evidencias, se arraiga firmemente en el modelo de investigación de acciones (ARM), que se introdujo en la década de 1930 para ayudar a las organizaciones a generar un cambio positivo y sostenible.Los pasos básicos son los mismos: identificar el problema, recopilar e interpretar datos relevantes, actuar sobre la base de la evidencia y evaluar los resultados.Si bien los pasos específicos pueden variar según las necesidades únicas y el contexto de la organización, estas son descripciones más detalladas de los pasos que ahora se utilizan comúnmente en el desarrollo organizacional:

1. Diagnóstico del problema: Evaluar la organización: su estructura, sus procesos, su rendimiento y su cultura.Aunque algunas organizaciones son muy conscientes de sus problemas: un enfoque basado en los datos puede aportar más claridad y comprensión.Utilizar herramientas como entrevistas a empleados y directivos, encuestas y métricas, y luego evalúe los datos para determinar los puntos fuertes y débiles, y los problemas que ofrecen oportunidades de mejora.

2. Evaluación y retroalimentación: Investigar los problemas identificados para obtener una comprensión profunda de por qué existen, por qué no se han abordado con éxito y qué soluciones, si las hay, se han intentado en el pasado.Este paso también incluye la recopilación de datos: se pueden utilizar encuestas, grupos focales, entrevistas y consultores externos para evaluar a fondo los desafíos.

3. Planeación: Desarrollar un plan de acción estratégico para abordar los temas e implementar medidas de intervención.Estas medidas suelen incluir capacitación, talleres, ejercicios de formación de equipos, desarrollo del liderazgo y cambios en las estructuras de los equipos.Elegir los métodos de enseñanza más adecuados para enseñar las habilidades necesarias o cambiar comportamientos.Asignar recursos, describir las funciones de los empleados y definir objetivos claros y mensurables que se alineen con la visión de la organización.Incluir un cronograma, decidir cómo se introducirán los cambios necesarios para el personal y aclarar cómo se abordarán la comunicación y la retroalimentación.Los líderes deberán ser modelos entusiastas y transmitir los objetivos generales del plan.

4. Implementación: Implementar las intervenciones elegidas para abordar los objetivos deseados.Fomentar la participación y la colaboración, instar la comunicación abierta y apoyar a los empleados con coaching y tutoría.La participación continua y la retroalimentación harán que el progreso del proceso de cambio sea más fluido.

5. Evaluación: Evaluar el resultado de las intervenciones a través de la recopilación de datos.Se deben utilizar indicadores clave de rendimiento para medir el progreso.Debe recolectarse y analizarse la retroalimentación de los líderes y los empleados para medir el impacto de los cambios y determinar si han tenido éxito o necesitan ajustes.El proceso de gestión del cambio también debe evaluarse para ver si fue lo suficientemente eficaz.Si no se produce el cambio deseado, la organización debe identificar los obstáculos y hacer ajustes para eliminarlos.

6. Institucionalización y ajustes: Si la evaluación de los resultados iniciales muestra que se produjo el cambio deseado, incorporar los cambios e intervenciones en la estructura organizativa.Establecer un seguimiento y apoyo continuos para garantizar su sostenibilidad.Si el proceso no tiene éxito o no es totalmente exitoso, haga ajustes a las intervenciones y al plan de DO. La evaluación y el seguimiento del plan brindan la oportunidad de aprender y realizar cambios que permitan mantener con éxito todos los componentes del DO y contribuyan a garantizar su alineación con los objetivos evolutivos de la organización.

Las grandes organizaciones evolucionan continuamente. Al fomentar el aprendizaje continuo y la adaptabilidad, se puede crear una cultura que apoye el proceso de mejora continua. Llevar a cabo programas regulares de formación, evaluaciones de rendimiento y sesiones de retroalimentación con los empleados. Monitorear y evaluar continuamente los cambios implementados para que la organización pueda seguir siendo competitiva y enfrentar nuevos desafíos.