ESG ya no es un concepto extraoficial sino un inicialismo doméstico tanto para las empresas como para los inversionistas. Hoy en día, los datos ESG se utilizan para evaluar el rendimiento de una empresa en temas ESG específicos. Por ejemplo, las emisiones de carbono por unidad de ingresos se utilizan para evaluar el impacto ambiental de una empresa, mientras que las tasas de rotación de empleados se utilizan para evaluar las prácticas laborales de una empresa.

Los gerentes de activos siguen desarrollando una serie de estrategias y métricas ESG para medir el impacto medioambiental y social de las empresas actuales. Algunas estrategias se centran en excluir industrias u organizaciones que no cumplen con ciertos criterios ESG. Otras se centran en la selección activa de empresas que tienen sólidos perfiles ESG.

Se establecieron nuevas regulaciones, como la Directiva de informes de sustentabilidad corporativa (CSRD) de la Unión Europea, que requiere que las empresas informen sobre el impacto ambiental y social de sus actividades comerciales, y sobre el impacto comercial de sus esfuerzos ESG. En Norteamérica, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) está considerando la presentación de informes ESG obligatorios para las empresas públicas, como es el caso de Canadá, Brasil, India, Australia y Japón.

Las calificaciones e índices ESG también cobraron mayor importancia en los últimos años. Morgan Stanley Capital International (MSCI), por ejemplo, ofrece una gama de índices ESG que permiten a los inversionistas seguir a las empresas en función de su desempeño ESG. Estos índices se hicieron populares entre los inversionistas que buscan integrar factores ESG en sus carteras.

A medida que el mundo se enfrenta a desafíos cada vez mayores relacionados con el cambio climático y los problemas sociales, las consideraciones ESG seguirán desempeñando un papel fundamental en la forma en que las empresas y los inversionistas operan y miden su rendimiento.

