¿Qué es core banking?

Actualizado: 5 de junio de 2024
Colaboradores: Teaganne finn, Amanda downie
Core banking es el centro, o conexión de back-end, para múltiples sucursales del mismo banco que permite a los clientes la libertad de acceder a las transacciones de la cuenta en una entidad segura única Las operaciones de core banking pueden incluir gestión de préstamos, nuevas cuentas, depósitos y retiros, entre otros servicios financieros.
El primer paso para entender cómo funciona core banking es definir el término “Core”, que significa Entorno Centralizado Online en Tiempo Real. El término implica que el sistema de servicios bancarios se gestiona desde un solo lugar. Proporciona a los clientes y a las entidades financieras una experiencia bancaria estable y sin problemas, independientemente de la hora o el lugar en que se encuentren.
En un sistema de core banking, una serie de servidores back-end gestionan operaciones estándar para que en el front-end las transacciones de cuentas y otras acciones sean fluidas para los clientes. Estos sistemas pueden ser locales o estar en la nube según las necesidades del banco. El banco instala y mantiene sus propios sistemas locales. El software de core banking basado en la nube es gestionado por un proveedor externo.
Independientemente del sistema central que se emplee, la forma en que funciona es que un cliente retira dinero de una sucursal o un cajero automático y la aplicación envía una solicitud al sistema core banking o al sistema back-end. Una vez que se recibe la señal, la solicitud se procesa y se autentica, el dinero puede llegar al cliente.
Un sistema core banking suele constar de un software que admite una base de datos, un servidor de aplicaciones, un servidor web y un cortafuegos para proteger el sistema contra ataques externos. Otra forma de ver este sistema es como un ecosistema de soluciones bancarias y de préstamos que están destinadas a realizar transacciones seguras y rápidas.
Los sistemas de core banking sirven como placa del sistema para conectar varias sucursales de forma "siempre disponible" con servicios esenciales en tiempo real, como transacciones bancarias y banca digital en línea o en aplicaciones. Algunas de las características notables de core banking que componen el sistema son:
Los bancos deben considerar el tamaño y la cotización al decidir qué solución de core banking emplear. La modernización del core banking proporciona un marco para que los bancos funcionen de la manera más eficiente posible y brinden opciones de escalabilidad. El sistema bancario central es una parte crítica de las operaciones de un banco y de la eficiencia y el éxito general del sistema. Estos son algunos de los muchos beneficios que un sistema bancario central puede aportar a cualquier banco.
La mayoría de los sistemas core banking incluyen altos niveles de ciberseguridad para proteger la infraestructura de los hackers y programas maliciosos, y para proteger los datos de los clientes. Se emplean tecnologías avanzadas, como módulos de cifrado, para mitigar el fraude y el riesgo de crédito. Por parte del cliente, otras medidas de seguridad pueden incluir la autenticación de dos factores y la bioverificación para mayor seguridad.
Con procesos más optimizados, los clientes pueden obtener una experiencia del cliente (CX) mejorada al realizar transacciones y gestionar sus cuentas, ya sea en una sucursal en persona o a través de la banca en línea.
El cumplimiento normativo es importante para los bancos y la mejor manera de gestionarlo es a través de un sistema core banking, que es un repositorio central organizado para todos los datos financieros.
El modelo de entidad única de las plataformas de core banking aumenta la eficacia operativa y el rendimiento de la inversión al conectarse rápidamente a múltiples sucursales. Al reducir el tiempo de conexión, los bancos procesan las transacciones con mayor rapidez y precisión.
Los sistemas core banking son vitales para el éxito de la operación de un banco y para retener y ganar clientes, especialmente porque la próxima generación de clientes busca un mayor control sobre sus finanzas y busca nueva tecnología bancaria. Las nuevas herramientas de automatización y procesamiento de datos, como las soluciones en la nube y la banca abierta, agilizaron las operaciones de la manera más eficiente posible. Una de las mayores innovaciones en la transformación digital en los últimos tiempos es la IA (inteligencia artificial) generativa.
IBM Institute for Business Value publicó recientemente el reporte2024 Global Outlook for Banking and Financial Markets y entre las conclusiones clave se encontraba cómo la IA generativa puede "redefinir el beneficio competitivo de un banco en las relaciones con los clientes, evolucionar y optimizar las operaciones de core banking y reforzar la ciberseguridad".
El reporte de perspectiva global encuestó a 600 ejecutivos y aporta la perspectiva de los expertos de IBM para examinar el crecimiento y el futuro de la IA generativa en los negocios. Se espera que la IA generativa ayude a evolucionar las operaciones bancarias centrales a través de su comprensión integral de las complejidades del código y los procesos.
Modernice el core banking y los pagos, y cree bases digitales resilientes que toleren las interrupciones. La profunda experiencia de IBM Consulting en la industria y la tecnología genera resultados críticos para un desempeño financiero saludable, centrado en tres imperativos clave del cliente: crecimiento, eficiencia y cumplimiento.
Contrate a nuestros expertos para que le ayuden a modernizar las operaciones de core banking y a aumentar los procesos esenciales en toda su empresa con la tecnología más avanzada, incluyendo la IA.
Aproveche nuestra experiencia en servicios de asesoramiento y nuestra tecnología probada para reinventar los procesos financieros de su banco e impulsar un mayor valor en toda su compañía a través de la transformación financiera.
IBM® watsonx.ai™ IA studio forma parte de la plataforma de de IA y datos de IBM watsonx™, que reúne nuevas capacidades de IA generativa impulsadas por modelos fundacionales y machine learning (ML) tradicionales en un poderoso estudio que abarca el ciclo de vida de la IA. Este es un estudio empresarial de próxima generación para que los creadores de IA entrenen, validen, ajusten e implementen modelos de IA.
Dedique más tiempo a las cosas que importan con IBM watsonx Orchestrate™, que cuenta con IA generativa y tecnología de automatización diseñadas para liberar tiempo para que pueda dedicarse a otras cosas de su lista de "cosas por hacer". Cree su asistente de IA con Orchestrate para optimizar los esfuerzos de su equipo y recuperar su tiempo.
Conozca cómo aprovechar la combinación correcta de personas, procesos y tecnología para transformar su función financiera y descubrir nuevas formas de trabajar.