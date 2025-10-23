¿Qué es el despliegue azul-verde?

Un entorno está activo y sirve a los usuarios, etiquetado como “azul” y otro, el entorno “verde”, se utiliza para el despliegue y prueba de una nueva versión. Cuando se aprueba la nueva versión, el tráfico se redirige al instante del entorno azul al entorno verde.

La estrategia fue popularizada y nombrada por Jez Humble y David Farley en su libro seminal de 2010 Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation.

Azul-verde es una técnica de despliegue continuo que permite la eliminación del tiempo de inactividad, la capacidad de emitir reversiones instantáneamente a una versión antigua. Proporciona pruebas A/B sencillas y crea un entorno seguro para el desarrollo sin el riesgo de que los usuarios finales se topen con una versión que no está lista.

Si bien la frase “azul-verde” es la más común, existen variaciones. Netflix emplea el color “rojo/negro”, pero el concepto sigue siendo el mismo. A veces, es posible que los desarrolladores quieran disponer de más de dos entornos. El esquema de nomenclatura de colores es eficaz para diferenciar entre dos entornos. Sin embargo, las organizaciones también pueden utilizar convenciones de nomenclatura como números de versión, identificadores de compilación o títulos personalizados, especialmente si hay más de dos entornos involucrados.