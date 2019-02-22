Hay al menos cinco formas específicas en que los datos de blockchain pueden ayudar a los científicos de datos en general.

Garantizar la confianza (integridad de los datos)

Los datos registrados en blockchain son confiables porque deben haber pasado por un proceso de verificación que garantiza su calidad. También proporciona transparencia, ya que se pueden rastrear las actividades y transacciones que tienen lugar en la red blockchain.

El año pasado, Lenovo presentó este caso de uso de la tecnología blockchain para detectar documentos y formularios fraudulentos. Los gigantes de la PC utilizaron la tecnología blockchain para validar documentos físicos que estaban codificados con firmas digitales. Las firmas digitales son procesadas por computadoras y la autenticidad del documento se verifica a través de un registro de blockchain.

La mayoría de las veces, la integridad de los datos se garantiza cuando los detalles del origen y las interacciones relacionadas con un bloque de datos se almacenar en Blockchain y se verifican automáticamente antes de que se pueda actuar en consecuencia.

Prevención de actividades maliciosas

Debido a que blockchain emplea algoritmos de consenso para verificar las transacciones, es imposible que una sola unidad suponga una amenaza para la red de datos. Un nodo (o unidad) que comienza a actuar de manera anormal puede identificarse y eliminarse fácilmente de la red.

Debido a que la red está tan distribuida, es casi imposible que una sola parte genere suficiente potencia computacional para alterar los criterios de validación y permitir la entrada de datos no deseados en el sistema. Para alterar las reglas de blockchain, la mayoría de los nodos deben agruparse para crear un consenso. Esto no será posible para un solo actor malicioso.

Hacer predicciones (análisis predictivo)

Los datos de blockchain, al igual que otros tipos de datos, se pueden analizar para revelar insights valiosos sobre los comportamientos, las tendencias y, como tales, se pueden utilizar para predecir resultados futuros. Además, blockchain proporciona datos estructurados recopilados de individuos o dispositivos individuales.

En el análisis predictivo, los científicos de datos se basan en grandes conjuntos de datos para determinar con buena precisión el resultado de eventos sociales como las preferencias del cliente, el valor de vida del cliente, los precios dinámicos y las tasas de abandono en relación con las empresas. Sin embargo, esto no se limita a los insights empresariales, ya que casi cualquier evento se puede predecir con el análisis de datos correcto, ya sean sentimientos sociales o marcadores de inversión.

Y debido a la naturaleza distribuida de blockchain y la enorme potencia computacional disponible a través de ella, los científicos de datos incluso en organizaciones más pequeñas pueden llevar a cabo extensas tareas de análisis predictivo. Estos científicos de datos pueden utilizar la potencia computacional de varios miles de computadoras conectadas en una red Blockchain como un servicio basado en la nube para analizar los resultados sociales en una escala que de otro modo no habría sido posible.

Análisis de datos en tiempo real

Como se ha demostrado en los sistemas financieros y de pago, blockchain permite transacciones transfronterizas en tiempo real. Varios bancos e innovadores fintech están explorando ahora blockchain porque permite una liquidación rápida (de hecho, en tiempo real) de grandes sumas sin importar las barreras geográficas.

De la misma manera, las organizaciones que requieren análisis de datos en tiempo real a gran escala pueden recurrir a un sistema habilitado para blockchain para lograrlo. Con blockchain, los bancos y otras organizaciones pueden observar cambios en los datos en tiempo real, lo que permite tomar decisiones rápidas, ya sea para bloquear una transacción sospechosa o rastrear actividades anormales.

Gestionar el uso compartido de datos

En este sentido, los datos obtenidos de los estudios de datos se pueden almacenar en una red blockchain. De esta manera, los equipos de proyecto no repiten el análisis de datos ya realizado por otros equipos ni reutilizan erróneamente datos que ya se han utilizado. Además, una plataforma blockchain puede ayudar a los científicos de datos a monetizar su trabajo, probablemente intercambiando resultados de análisis almacenados en la plataforma blockchain.