A medida que los gobiernos de todo el mundo Continuar experimentando con el uso de la IA, y buscando formas de aprovechar los modelos fundacionales ofrecidos por la IA generativa, surge una pregunta importante: ¿cómo se beneficiarán los ciudadanos del beneficio de la Tecnología? El sector público se llama así por una razón: el público siempre debe ser la prioridad. La IA no solo puede ayudar a mejorar ciertos servicios en los que las personas confían todos los días, sino que también puede ayudar a cerrar la brecha entre el gobierno local, sus empleados y sus residentes. Puede hacerlo principalmente ayudando a automatizar los servicios gubernamentales que se ofrecen a los ciudadanos, así como a crear una mayor eficiencia en la forma en que las agencias se comunican internamente y con las personas que dependen de los servicios públicos.

En el mundo empresarial, la IA podría ofrecer a las empresas una ventaja competitiva sobre sus pares que tardan en adoptar el machine learning, el procesamiento de lenguaje natural y las capacidades. La IA también ha comenzado a proporcionar casos de uso concretos que indican cómo la Tecnología puede ayudar a mejorar la atención al cliente de manera tangible. Sin embargo, el impacto de la IA en el sector público podría ser aún más profundo. Cuando se trata de atender a los diferentes tipos de electores del gobierno, la IA ofrece a las agencias la oportunidad de analizar los datos a fondo y con precisión, con el objetivo de ofrecer de forma proactiva a los ciudadanos servicios más personalizados y eficaces. Esto podría incluir una reducción en el tiempo de respuesta para procesar reclamos o disminuir la burocracia de las empresas o contratistas que interactúan regularmente con la experiencia de los gobiernos.

Considere un escenario en el que una persona necesita encontrar una vivienda asequible más cerca de un nuevo trabajo. La autoridad de vivienda local de esta persona podría desplegar diferentes aspectos de la IA para identificar automáticamente sus necesidades, determinar para qué servicios son elegibles, de modo que la autoridad pueda comunicarse con información sobre esos servicios. Por ejemplo, un chatbot inteligente podría incluso ayudar a esta persona a encontrar la aplicación del cliente, omitiendo muchas preguntas sobre la información básica que normalmente deben proporcionar los ciudadanos, porque el sistema tiene esa información lista. De esta manera, la Automatización y la eficiencia mejoradas por IA podrían ayudar a que las agencias de gobierno sirvan como un centro para los ciudadanos.