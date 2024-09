Para un planeta que está cubierto por dos tercios de agua, encontrar H2O limpia y potable a veces puede resultar todo un desafío. Afortunadamente, en el clima seco de Australia Occidental, Water Corporation está a la altura.

Water Corporation, una entidad estatal, mantiene una vasta red de más de 52 000 km de tuberías, que brindan servicios de agua, aguas residuales y drenaje a una región que abarca aproximadamente 2.6 millones de km2. Y para mantener ese recurso crítico fluyendo hacia sus millones de clientes, la organización depende en gran medida de su arquitectura SAP arraigada.

"SAP es el núcleo, el corazón palpitante, por así decirlo, de nuestros sistemas corporativos", explica Steve Elliott, director de servicios de TI en Water Corporation. “Toca muchos aspectos de nuestras operaciones en toda la empresa. No podríamos administrar nuestras tuberías, no podríamos hacer un seguimiento de nuestras finanzas, no podríamos mantener el agua funcionando sin él”.

Desafortunadamente, la colección de servidores locales que Water Corporation había utilizado para dar soporte a su infraestructura SAP estaba llegando al final de su vida útil y necesitaba una actualización. Pero comprar más hardware no parecía la solución adecuada.



"La sostenibilidad es una prioridad para nosotros", señala Steve. “Tenemos el compromiso de alcanzar las cero emisiones netas para 2035, y hemos utilizado ese compromiso para influir en nuestra estrategia Evergreen IT recientemente promulgada. Queremos hacer avanzar nuestros sistemas de manera responsable, por lo que en realidad hay dos principios arquitectónicos clave que estamos adoptando al iniciar este viaje Evergreen. Número uno: estamos empleando un enfoque centrado en la nube para nuestros servicios administrativos. Número dos: reutilizamos antes de comprar y compramos antes de construir”.



Dadas las ventajas ambientales y operativas, Water Corporation optó por cambiar a una estrategia basada en la nube, impulsada por Amazon Web Services (AWS), para sus sistemas SAP críticos. Y la complejidad de la arquitectura existente rápidamente dejó claro que la empresa iba a necesitar apoyo externo para la transición.



"A lo largo de los años, hemos acumulado una buena cantidad de datos", señala Steve Elliott. “Para ser más específicos, más de 50 TB. Y necesitábamos mantener esos datos seguros. Pero no me refiero solo en tránsito. Me refiero a que necesitaba mantener su integridad durante todo el proceso de cambio. Al mismo tiempo, había tantas integraciones que habíamos hecho entre SAP y nuestros otros sistemas que desacoplar y volver a acoplar estas conexiones en la nube iba a ser un verdadero desafío".