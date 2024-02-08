A medida que la línea entre la vida personal y profesional de los empleados se vuelve más difusa que nunca, los empleados esperan un lugar de trabajo más flexible y empático que los tenga en cuenta. Este cambio en las expectativas de los empleados se produce en un entorno desafiante de rápidos avances tecnológicos, crecientes brechas de habilidades y problemas socioeconómicos impredecibles. Y para colmo, la naturaleza misma de RR. HH. se resiste a la optimización, ya que las experiencias de los empleados son difíciles de cuantificar y las organizaciones son difíciles de cambiar.
A pesar de estos desafíos, los empleados esperan que sus interacciones y experiencias con una empresa estén a la altura de los valores de su marca. RR. HH. tiene un papel vital que desempeñar para cumplir con estas expectativas para seguir siendo competitivos, y los líderes creen que la IA generativa puede ayudar a impulsar la transformación de RR. HH. y talento humano. Si las empresas adoptan un enfoque proactivo y dinámico de RR. HH. para abordar los desafíos actuales y futuros, atraer y retener a los mejores talentos y desarrollar habilidades futuras, pueden proporcionar una experiencia de clase mundial para todos.
Los líderes de RR. HH. ven cada vez más a los empleados no solo como parte de la fuerza laboral, sino también como individuos únicos que desempeñan muchos roles. Este enfoque integral es un cambio de paradigma que abarca la naturaleza multifacética de las personas y los escenarios que navegan. Coincidentemente, los empleados ya piensan que sus prioridades personales y profesionales están entrelazadas y se influyen mutuamente, y quieren que sus empleadores hagan lo mismo. En una encuesta reciente, más del 70 % de los empleados destacaron las condiciones de trabajo y el equilibrio y la flexibilidad entre la vida laboral y personal como lo más importante para ellos.
Durante su tiempo en una empresa, las personas experimentan muchos cambios que afectan no solo lo que contribuyen, sino también el tipo de apoyo que requieren de su empleador. RR. HH. puede ayudar a las personas a navegar estos cambios de varias maneras, incluido el desarrollo de una hoja de ruta profesional que se alinee con su experiencia y objetivos, brindando apoyo mientras navegan por las diferentes etapas de la planificación familiar, creando un espacio de trabajo físico que se adapte a sus necesidades de accesibilidad y rasgos de personalidad o proporcionando arreglos de trabajo.
Ahora, el departamento de RR. HH. tiene la tarea de mejorar la vida completa de los empleados y trascender las interacciones de corta duración mediante experiencias impulsadas por la tecnología, como la automatización con IA generativa, los flujos de trabajo inteligentes, los asistentes virtuales, los chatbots y los asistentes digitales. Infundir IA y automatización en cada proceso libera a los empleados para que se centren en lo que es importante para ellos como individuos. Este cargo es complejo, pero cuando se ejecuta cuidadosamente, estas inversiones producen una experiencia sólida para los empleados que potencialmente puede ayudar a los empleados a ser más felices y productivos en su trabajo.
Si bien RR. HH. no es el único responsable de la experiencia de los empleados de una organización, los departamentos de RR. HH. se están convirtiendo cada vez más en defensores clave de la nueva experiencia del empleado. A medida que los recursos humanos ayudan a reimaginar la experiencia de los empleados, están cambiando a un modelo de entrega flexible inspirado en el consumidor que es proactivo, personalizado, relevante y centrado en los resultados. Las organizaciones también deben aprovechar la imaginación, visión y empatía de toda la compañía para involucrar y servir creativamente a quienes anhelan simplicidad y agencia.
Este enfoque de recursos humanos integral para la experiencia de los empleados es más que mandar canales de acceso digital; se trata de hacer que estos canales sean tan convincentes que atraigan a los usuarios de forma natural. Y lo que es más importante, los empleados siguen teniendo acceso a asistencia humana para situaciones urgentes, urgentes y muy personales.
La mentalidad integral permite a los empleados acceder a los recursos de forma independiente, anticipa sus necesidades y proporciona soluciones proactivas.
Los beneficios de esta transformación impulsan el valor del negocio a través de mejoras, tales como:
Para navegar este cambio hacia una experiencia integral del empleado y cosechar estos beneficios, las empresas deben hacer tres cosas cruciales:
El objetivo es convertir RR. HH. en un modelo moderno de prestación de servicios que cambie la perspectiva y se centre en el empleado. Se trata de comprender por qué las personas necesitan experiencias específicas en momentos específicos y hacer que esas experiencias sean lo más fluidas posible. Diseñar desde el punto de vista del consumidor significa romper los silos tradicionales tanto dentro como fuera de RR. HH. para simplificar las tareas, apoyar a los empleados a lo largo de las transiciones de la vida y proporcionar acceso a información y recursos de desarrollo de habilidades. Con la IA generativa, RR. HH. finalmente tiene una tecnología que puede ayudar a escalar estas interacciones altamente personalizadas.
La transición para ofrecer una experiencia integral al empleado incluye la próxima evolución de RR. HH. Reconoce la complejidad y el dinamismo de las personas, la naturaleza siempre cambiante de las fuerzas externas y el papel fundamental de la experiencia del empleado para navegar por esta realidad. Las empresas que adoptan este modelo están posicionadas para atraer, desarrollar y retener el talento que necesitan para competir.
