Los líderes de RR. HH. ven cada vez más a los empleados no solo como parte de la fuerza laboral, sino también como individuos únicos que desempeñan muchos roles. Este enfoque integral es un cambio de paradigma que abarca la naturaleza multifacética de las personas y los escenarios que navegan. Coincidentemente, los empleados ya piensan que sus prioridades personales y profesionales están entrelazadas y se influyen mutuamente, y quieren que sus empleadores hagan lo mismo. En una encuesta reciente, más del 70 % de los empleados destacaron las condiciones de trabajo y el equilibrio y la flexibilidad entre la vida laboral y personal como lo más importante para ellos.



Durante su tiempo en una empresa, las personas experimentan muchos cambios que afectan no solo lo que contribuyen, sino también el tipo de apoyo que requieren de su empleador. RR. HH. puede ayudar a las personas a navegar estos cambios de varias maneras, incluido el desarrollo de una hoja de ruta profesional que se alinee con su experiencia y objetivos, brindando apoyo mientras navegan por las diferentes etapas de la planificación familiar, creando un espacio de trabajo físico que se adapte a sus necesidades de accesibilidad y rasgos de personalidad o proporcionando arreglos de trabajo.

Ahora, el departamento de RR. HH. tiene la tarea de mejorar la vida completa de los empleados y trascender las interacciones de corta duración mediante experiencias impulsadas por la tecnología, como la automatización con IA generativa, los flujos de trabajo inteligentes, los asistentes virtuales, los chatbots y los asistentes digitales. Infundir IA y automatización en cada proceso libera a los empleados para que se centren en lo que es importante para ellos como individuos. Este cargo es complejo, pero cuando se ejecuta cuidadosamente, estas inversiones producen una experiencia sólida para los empleados que potencialmente puede ayudar a los empleados a ser más felices y productivos en su trabajo.

Si bien RR. HH. no es el único responsable de la experiencia de los empleados de una organización, los departamentos de RR. HH. se están convirtiendo cada vez más en defensores clave de la nueva experiencia del empleado. A medida que los recursos humanos ayudan a reimaginar la experiencia de los empleados, están cambiando a un modelo de entrega flexible inspirado en el consumidor que es proactivo, personalizado, relevante y centrado en los resultados. Las organizaciones también deben aprovechar la imaginación, visión y empatía de toda la compañía para involucrar y servir creativamente a quienes anhelan simplicidad y agencia.