Cuando el agente de IA se incorpora al organigrama

El agente de IA de su equipo no tiene un lugar favorito para comer ni se preocupa por los días de vacaciones. No se distrae en las reuniones ni toma licencia por enfermedad. Pero sí maneja las asignaciones y, cada vez más, las maneja lo suficientemente bien como para forzar un replanteamiento de cómo es el trabajo.

En todos los sectores, estos sistemas están asumiendo funciones que antes correspondían al personal subalterno. Están resumiendo investigaciones, redactando informes y analizando datos financieros. Ya no son solo herramientas pasivas, sino que se han convertido en colaboradores integrados que exigen supervisión, evaluación y estrategia.

A medida que los agentes de IA se extienden por las empresas, los gerentes se enfrentan a un nuevo desafío: cómo liderar un equipo que incluye trabajadores no humanos. Estos sistemas pueden ser incansables y eficientes, pero no piden feedback, no explican su razonamiento y no levantan la mano cuando las cosas van mal. La pregunta ya no es si la IA puede contribuir al trabajo real, sino cómo las empresas gestionarán la responsabilidad, la confiabilidad y el rendimiento cuando lo haga.

“Los gerentes necesitarán un plan para gestionar el desempeño y tomar decisiones basadas en las acciones tanto de la IA como de los humanos”, dijo Mindy Shoss, profesora de psicología de la Universidad de Florida Central, a IBM Think en una entrevista.

En IBM, la transformación ya está en marcha. Con herramientas como watsonx Orchestrate e investigación interna sobre colaboración multiagente, los agentes de IA se están integrando en los procesos de actividad principal. En recursos humanos, relacionan los currículos con las descripciones de los puestos y generan listas cortas para los gerentes de contratación. En las adquisiciones, revisan los contratos para clasificar a los proveedores e identificar los riesgos de cumplimiento. Aunque las personas siguen tomando las decisiones finales, el trabajo manual se realiza cada vez más en segundo plano.

IBM Research ha estado poniendo a prueba equipos de agentes para abordar proyectos complejos, como el análisis de documentos a gran escala. En un experimento, se analizaron miles de documentos de políticas regulatorias para extraer cláusulas y comparar jurisdicciones. El sistema entregaba una matriz de resultados para que los analistas revisaran, una tarea que antes llevaba semanas y que ahora se condensaba en horas con supervisión humana.

“Los agentes de IA nos ayudarán a construir más rápido, trabajar con equipos más pequeños y dar vida a más ideas”, dijo Kunal Sawarkar, ingeniero distinguido de IBM, a IBM Think en una entrevista. “Nos quitan el trabajo pesado para que podamos centrarnos en lo que es valioso. Es un cambio poderoso en el que todos pueden convertirse en creadores, no solo en ejecutores”.