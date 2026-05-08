“Sin un modelo operativo de IA, no se puede sobrevivir en este mundo”: DevOps en Think 2026

En la conferencia IBM Think de este año celebrada en Boston, los responsables de la toma de decisiones de DevOps se reunieron para enfrentar la cruda realidad de TI en 2026: la IA no es solo una parte de su disciplina; es la disciplina.

En la última década, DevOps evolucionó para incluir prácticas de observabilidad cada vez más granulares y profundas. La riqueza y el volumen de datos que recopilan esas herramientas requieren soluciones automatizadas potentes, tanto para darle sentido a todo como para actuar sobre los insights que proporcionan los datos.

Pero si bien las herramientas de observabilidad impulsadas por IA aceleran ese proceso, también amplifican la complejidad, el costo y el riesgo operativo.

En Think, los líderes de DevOps de IBM introdujeron nuevas herramientas para superar la dificultad y coordinar la acción en entornos cada vez más complejos.