“Sin un modelo operativo de IA, no se puede sobrevivir en este mundo”: DevOps en Think 2026

En la conferencia IBM Think de este año celebrada en Boston, los responsables de la toma de decisiones de DevOps se reunieron para enfrentar la cruda realidad de TI en 2026: la IA no es solo una parte de su disciplina; es la disciplina.
En la última década, DevOps evolucionó para incluir prácticas de observabilidad cada vez más granulares y profundas. La riqueza y el volumen de datos que recopilan esas herramientas requieren soluciones automatizadas potentes, tanto para darle sentido a todo como para actuar sobre los insights que proporcionan los datos.
Pero si bien las herramientas de observabilidad impulsadas por IA aceleran ese proceso, también amplifican la complejidad, el costo y el riesgo operativo.
En Think, los líderes de DevOps de IBM introdujeron nuevas herramientas para superar la dificultad y coordinar la acción en entornos cada vez más complejos.
Como dijo el director ejecutivo (CEO) de IBM, Arvind Krishna, en la presentación inaugural del martes, “los modelos realmente no importan a menos que la base sea correcta”, y la evolución del pipeline de DevOps impulsado por IA está previsto para mantener fuerte esa base de TI. Algunas conclusiones clave:
“Mil millones de nuevas aplicaciones en los próximos cinco años entrarán en las empresas debido a la IA generativa”, dijo Dinesh Nirmal, vicepresidente sénior de software de IBM, durante una presentación el martes, y agregó que “Cada aplicación que esté en contenedores tendrá cientos, si no miles, de microservicios” gobernados por posiblemente miles de millones de agentes.
“¿Cómo vamos a tener un plano de control para manejar a esos agentes? ¿Cuál es la comunicación que va a ocurrir entre esos agentes y quién tiene acceso a esos agentes? ¿A qué tipo de datos acceden esos agentes?”
Ese mismo día, los líderes de IBM Automation debatieron acerca de un nuevo modelo para observar y controlar los sistemas de TI agénticos, inspirados en una simple verdad: la escala y la velocidad de las señales han superado la respuesta humana. La plataforma IBM Concert proporciona una capa operativa compartida entre aplicaciones, infraestructura, redes y seguridad, convirtiendo un océano de datos en una fuente de verdad actualizada continuamente para aplicaciones, infraestructura y sus relaciones.
Concert reúne una suite de capacidades de IBM que incluye IBM Instana, Turbonomic y CloudPak for AIOps, entre muchas otras, que trabajan con las herramientas existentes, no en lugar de ellas, para proporcionar una visión de 360 grados del vertiginosamente complejo entorno empresarial impulsado por IA.
Otra herramienta DevOps presentada esta semana promete hacer que Concert sea aún más potente, a través de la visualización de datos en tiempo real: HCP Terraform, impulsado por Infragraph.
Infragraph es una base de datos de gráficos en tiempo real que brinda a las empresas información sobre infraestructura, aplicaciones, datos y seguridad en un entorno de nube híbrida. Cuando Concert y HCP Terraform impulsado por Infragraph se utilizan juntos, los insights obtenidos por Concert se basan en un gráfico de recursos actualizado continuamente que refleja el estado actual de la infraestructura y las relaciones entre los componentes.
“Lo que importa es la operación a escala”, señaló Nirmal mientras demostraba el martes en el escenario cómo funcionaban juntas las dos herramientas. “Lo visualizamos con Infragraph, introdujimos esos datos en Concert, podemos entenderlos, decidir, actuar”.
Por supuesto, con una mayor complejidad vienen mayores demandas de seguridad, y el equipo de IBM Concert también anunció un nuevo producto destinado a identificar continuamente la exposición dentro de un entorno de TI agéntico. Con IBM Concert Protect y Secure Coder, IBM extiende la gestión continua de la exposición directamente al flujo de trabajo del desarrollador con un bucle simple: detectar la exposición en todos los entornos, evaluar las amenazas con puntuación de riesgos, corregir esas amenazas a través de flujos de trabajo automatizados y luego aprender de esos datos para mejorar la propia plataforma.
Los expertos de IBM también demostraron cómo Instana, la herramienta de observabilidad de lote completo impulsada por IA agéntica, ahora integrada en Concert como Concert Observe, puede abordar nuevos desafíos de complejidad y escala. Jacob Yackenovich, director de gestión de productos de Instana, presentó el martes cómo IBM Instana ofrece descubrimiento automático de componentes de IA y visibilidad en pilas híbridas, lo que ayuda a las organizaciones a pasar de la resolución reactiva de problemas a operaciones impulsadas por IA.
Pero si bien la observabilidad es crucial, los sistemas agénticos requieren una estructura más amplia de herramientas de monitoreo y operaciones para realizar un seguimiento de su complejidad en tiempo real. El miércoles por la tarde, un panel con Yackenovich de Instana con líderes de Marriott y Honda debatió cómo al combinar la plataforma con herramientas como Ansible para el aprovisionamiento y Concert para la automatización de las operaciones de red, los desarrolladores ahora pueden crear un “tejido de automatización unificado”.
Al construir una estructura de herramientas DevOps que trabajan juntas, los equipos de TI pueden coordinar flujos de trabajo deterministas, basados en eventos y con agentes en entornos híbridos a través de un único sistema basado en políticas, lo que garantiza que los sistemas de IA funcionen con el acceso adecuado en el momento adecuado.
En 2026, las empresas necesitan prácticas de DevOps coordinadas, integradas y completas para mantenerse al día con la oleada de sistemas y los agentes de IA que inundan la pila. Ese sentido de urgencia, por encima de todo, quedó claro este año en Think, junto con un vistazo a algunas de las herramientas de IBM diseñadas para enfrentar ese desafío.
“Por cada acceso humano en una empresa, va a haber 120 no humanos que van a acceder a la empresa”, dijo el martes el vicepresidente sénior de software Nirmal.
¿Cómo se va a configurar el acceso privilegiado? ¿Cuál es la estrategia de IAM [gestión de identidad y acceso]? ¿Cómo se hará la gestión de políticas? Es por eso que se necesita un modelo operativo de IA. Este es el desafío que las empresas van a ver en los próximos cinco años”.
“Sin un modelo operativo de IA, no se puede sobrevivir en este mundo”.
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