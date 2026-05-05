Presentación de IBM Concert Secure Coder: llevar la seguridad al momento en que se escribe el código

En Think 2026, IBM presentó la nueva plataforma Concert, diseñada para gestionar las operaciones de TI en la era agéntica.
La IA está acelerando el desarrollo de software y, al mismo tiempo, remodelando la escala y la velocidad del riesgo de seguridad. A medida que las organizaciones generan más código y adoptan herramientas impulsadas por IA, el número de vulnerabilidades potenciales aumenta más rápido de lo que pueden gestionar los procesos tradicionales. Este cambio está obligando a las empresas a repensar cómo abordan la seguridad a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software. Esto no es un comienzo en frío. Las organizaciones líderes, incluida IBM, han estado siguiendo estas tendencias e invirtiendo en automatización, corrección impulsada por IA y prácticas de seguridad orientadas a los desarrolladores para mantenerse a la vanguardia.
En Think 2026, IBM presentó la nueva plataforma Concert, diseñada para gestionar las operaciones de TI en la era agéntica. Concert Protect forma parte de esa nueva plataforma y ayuda a las organizaciones a pasar de prácticas de seguridad fragmentadas a una gestión de exposición continua. Sobre esta base, la introducción de IBM Concert Secure Coder amplía estas capacidades directamente a la experiencia del desarrollador, lo que permite a los equipos abordar el riesgo de forma más temprana y eficaz.
Los desarrolladores ya no esperan solicitudes de extracción, escaneos de pipelines o incidentes de producción. Ven los riesgos y los arreglos en tiempo real, dentro de su entorno de desarrollo integrado (IDE).
La seguridad está entrando en una nueva fase.
La IA ahora puede hacer surgir posibles vulnerabilidades en vastos y complejos patrimonios de tecnología a un ritmo que desafía los enfoques tradicionales de clasificación y corrección.
Esto no es un fracaso de los equipos de seguridad, sino un reflejo de lo rápido que está evolucionando el ámbito. Es una señal de que los enfoques tradicionales nunca se diseñaron para el descubrimiento a escala de IA. El desafío que enfrentan las empresas hoy en día no es la visibilidad. Es acción: decidir qué es lo que importa, coordinar la respuesta y reducir la exposición antes de que el riesgo se convierta en impacto.
En abril de 2026, surgió una señal notable de la rapidez con la que avanzan las capacidades de descubrimiento. Según se informa, el modelo Mythos de Anthropic reveló miles de vulnerabilidades previamente desconocidas en los principales sistemas operativos y navegadores, pero a menos del 1 % se le han aplicado parches.
Algunos lo describieron como un “ajuste de cuentas de ciberseguridad”, mientras que otros señalaron la creciente brecha entre el descubrimiento y la respuesta.
Pero el descubrimiento por sí solo no es el desafío. Lo más importante es ponerlo en práctica de manera eficaz y a gran escala. El verdadero desafío es descubrir qué vulnerabilidades son realmente importantes y solucionarlas antes de que causen problemas a la empresa.
Para la mayoría de las empresas hoy en día, el problema ya no es encontrar vulnerabilidades; se trata de decidir cuáles son realmente importantes y solucionarlas antes de que interrumpan el negocio.
La IA está acelerando significativamente el panorama de vulnerabilidades: se escribe más código más rápido que nunca, más vulnerabilidades se descubren automáticamente y ambas cosas ocurren cada vez más a velocidad de máquina. Pero la corrección aún se mueve a velocidad humana. La mayoría de las organizaciones ya están lidiando con decenas de miles de exposiciones en herramientas y equipos aislados, confiando en la clasificación manual, los flujos de trabajo desconectados y las puntuaciones de riesgo estáticas.
El resultado es predecible: corrección lenta, riesgos de alto impacto pasados por alto, deuda técnica creciente e interrupciones evitables. Ahora agregue descubrimiento impulsado por IA a ese entorno. El problema no es que estas herramientas encuentren vulnerabilidades; es que sobrecargan los sistemas que no fueron creados para actuar sobre ellas. IBM lo ve de esta manera: la IA puede aumentar drásticamente el volumen de vulnerabilidades que surgen. Concert ayuda a las organizaciones a gestionar esa escala con claridad, priorización y acción automatizada.
Para operar en esta nueva realidad, las empresas necesitan más que escáneres. Necesitan un sistema de gestión de exposición continua. Uno que conecte el descubrimiento, la priorización y la corrección en un bucle gobernado y automatizado. Eso es exactamente para lo que se diseñó IBM Concert Protect. En lugar de tratar la seguridad como un punto de control de última etapa, Concert Protect la convierte en una capacidad continua durante todo el ciclo de vida del desarrollo de software, desde el código hasta el tiempo de ejecución.
En esencia, se trata de un bucle sencillo, pero potente:
Con IBM Concert Secure Coder, IBM extiende la gestión de exposición continua directamente al flujo de trabajo del desarrollador. Secure Coder brinda detección, priorización y corrección en el momento en que se escribe el código, no días o semanas después.
Los desarrolladores ya no esperan solicitudes de extracción, escaneos de pipelines o incidentes de producción. Ven riesgos y soluciones en tiempo real, dentro de su IDE. Esto permite al equipo:
Secure Coder no es solo una herramienta para desarrolladores. Sirve como el eslabón final en un ciclo de vida continuo de gestión de riesgos, en el que estos se detectan directamente en el código a medida que los desarrolladores trabajan, para luego correlacionarlos y priorizarlos en todo el entorno mediante Concert. A partir de ahí, la corrección se automatiza en todos los flujos de trabajo y la infraestructura, y con el tiempo, las organizaciones pueden medir los resultados y mejorar continuamente su postura de seguridad.
Las herramientas impulsadas por IA, como Mythos, suponen un avance significativo en la detección de vulnerabilidades. Pero el descubrimiento es solo el primer paso. Estas herramientas pueden generar volúmenes masivos de hallazgos y sugerir posibles arreglos, pero no pueden validar, priorizar, gobernar ni poner en práctica la corrección a escala empresarial.
IBM Concert Protect opera por encima de esa capa. Ingiere los hallazgos de cualquier fuente de descubrimiento, impulsada por IA o tradicional, y los convierte en acciones priorizadas, gobernadas y automatizadas. Esa es la diferencia entre saber que existe un problema de vulnerabilidad y arreglarlo a escala.
Algunas de las narrativas más extremas pierden el punto: el verdadero desafío no es que la IA pueda encontrar más vulnerabilidades, sino que muchas organizaciones aún están evolucionando la forma en que actúan sobre ellas a escala. Este cambio también actúa como un motor impulsor, que anima a las organizaciones a modernizar sus operaciones de seguridad, integrar la seguridad en fases más tempranas del desarrollo y adoptar enfoques más automatizados y orientados a los resultados.
IBM Concert Protect cambia eso. Al conectar la detección, la evaluación y la corrección en todo el SDLC, y ahora comenzando en la primera línea de código, Concert convierte la sobrecarga de vulnerabilidades en claridad operativa y acción automatizada.
En la era de las amenazas impulsadas por IA, el descubrimiento es solo el comienzo. Lo que sigue es crear resiliencia a través de la automatización, la priorización y la seguridad integrada por el desarrollador.