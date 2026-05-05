Presentación de IBM Concert Secure Coder: llevar la seguridad al momento en que se escribe el código

La IA está acelerando el desarrollo de software y, al mismo tiempo, remodelando la escala y la velocidad del riesgo de seguridad. A medida que las organizaciones generan más código y adoptan herramientas impulsadas por IA, el número de vulnerabilidades potenciales aumenta más rápido de lo que pueden gestionar los procesos tradicionales. Este cambio está obligando a las empresas a repensar cómo abordan la seguridad a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software. Esto no es un comienzo en frío. Las organizaciones líderes, incluida IBM, han estado siguiendo estas tendencias e invirtiendo en automatización, corrección impulsada por IA y prácticas de seguridad orientadas a los desarrolladores para mantenerse a la vanguardia.

En Think 2026, IBM presentó la nueva plataforma Concert, diseñada para gestionar las operaciones de TI en la era agéntica. Concert Protect forma parte de esa nueva plataforma y ayuda a las organizaciones a pasar de prácticas de seguridad fragmentadas a una gestión de exposición continua. Sobre esta base, la introducción de IBM Concert Secure Coder amplía estas capacidades directamente a la experiencia del desarrollador, lo que permite a los equipos abordar el riesgo de forma más temprana y eficaz.

Los desarrolladores ya no esperan solicitudes de extracción, escaneos de pipelines o incidentes de producción. Ven los riesgos y los arreglos en tiempo real, dentro de su entorno de desarrollo integrado (IDE).