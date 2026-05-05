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Inteligencia artificial Automatización de TI

Presentación de la plataforma IBM Concert: cerrar la brecha entre el insight y la acción

Concert es una plataforma de operaciones agénticas que conecta datos, contexto y acciones en todo su entorno, lo que permite a los equipos pasar del insight a la acción más rápido.

Publicado el 5 de mayo de 2026

Se suponía que la IA simplificaría las operaciones de TI.  En cambio, puso de manifiesto un problema más profundo: las empresas generan más insights que nunca, pero su capacidad para actuar en consecuencia no ha avanzado al mismo ritmo. 

En todos los entornos híbridos, los equipos confían en herramientas fragmentadas para la observabilidad, optimización, seguridad y las operaciones. Cada sistema proporciona señales, pero no un contexto compartido. El resultado es una brecha de ejecución, es decir, la creciente diferencia entre lo que los equipos saben y lo que pueden hacer al respecto. Los incidentes siguen tardando demasiado en resolverse. Los costos son más difíciles de predecir. El riesgo se acumula silenciosamente. Y los equipos pasan más tiempo ensamblando el contexto que tomando medidas. 

La plataforma IBM Concert está diseñada para tratar esta brecha. 

Una plataforma unificada para operaciones híbridas

La plataforma Concert ofrece una capa operativa común para aplicaciones, infraestructura, redes y seguridad.

En lugar de mostrar las señales en herramientas separadas, la plataforma Concert las integra en un único sistema, donde los datos, el contexto y las decisiones se coordinan en tiempo real.

En esencia, se trata de un modelo de datos unificado que ingiere continuamente señales de todo el entorno y las relaciones entre los sistemas. Esto permite que tanto las personas como la IA: 

  • Consulten en todos los dominios
  • Comprendan el impacto en todo el sistema
  • Actúen con rapidez gracias al contexto compartido 

La plataforma Concert funciona con sus herramientas existentes, no en lugar de ellas. Crea una capa compartida que conecta datos, contexto y flujos de trabajo entre aplicaciones, infraestructura, red, sistemas y operaciones de seguridad y proveedores. Al reunir estos elementos, la plataforma Concert amplía el valor de lo que ya está en su entorno en lugar de reemplazarlo.

Capacidades a lo largo del ciclo de vida operativo

La plataforma Concert reunirá las capacidades de toda la cartera de IBM en una plataforma modular para operaciones de TI. Esto incluye: 

  • Concert Observe: visibilidad full stack en tiempo real de aplicaciones, infraestructura, redes e IA, impulsada por IBM Instana y SevOne.
  • Concert Optimize: optimización continua del rendimiento y los costos, incluida la optimización de la GPU, con tecnología de IBM Turbonomic.
  • Concert Operate: detección, investigación y respuesta unificadas a incidentes, impulsadas por IBM Cloud Pak for AIOps. 
  • Concert Protect: gestión de vulnerabilidades y riesgos impulsada por IA que identifica y prioriza, y puede generar correcciones automáticas para arreglar código vulnerable o parchear sistemas operativos, middleware, paquetes e imágenes, lo que permite a las organizaciones establecer una estrategia de integración de pruebas, seguridad y calidad desde las etapas más tempranas del ciclo de vida.
  • Concert Resilience: insights sobre confiabilidad entre servicios y dependencias para ayudar a las organizaciones a medir la resiliencia y pasar de operaciones reactivas a proactivas.
  • Concert Workflows: orquestación y automatización con código bajo entre equipos, herramientas y entornos.

Individualmente, estas capacidades están probadas. En conjunto, permitirán un sistema coordinado donde el insight en un dominio informa la comprensión y la acción en otro. El resultado es pasar de reaccionar dentro de herramientas aisladas a operar con una comprensión compartida de todo el sistema, donde el insight, el contexto y la acción se alinean entre capas de la organización de TI para ayudar a mejorar la continuidad de negocio.

Flujos de trabajo con agentes que convierten el insight en acción

Actualmente en fase preliminar, la plataforma Concert presenta flujos de trabajo con agentes que coordinan la investigación, la toma de decisiones y la ejecución en todos los sistemas, a menudo las herramientas que las organizaciones ya utilizan. Los agentes de Concert: 

  • Correlacionan señales entre registros, métricas, eventos y alertas 
  • Identifican las posibles causas principales
  • Recomiendan las siguientes mejores acciones y ejecutan flujos de trabajo de corrección con intervención humana

Los equipos mantienen el control revisando, aprobando y gobernando las acciones, manteniendo la transparencia, la auditabilidad y el control humano.

Creado para escenarios del mundo real

La plataforma Concert está diseñada para hacer frente a los desafíos operativos habituales: 

Respuesta más rápida ante incidentes gracias a la observabilidad de lote completo de Concert Observe

Concert está diseñado para correlacionar señales entre dominios, identificar la causa principal, explicar qué sucedió y por qué, y luego trabajar junto con los equipos para impulsar la resolución, desde acciones recomendadas hasta generar arreglos propuestos y coordinar la revisión y aprobación a través de los flujos de trabajo existentes.

Gestión de costos de IA y GPU con Concert Optimize

Concert vincula la demanda de aplicaciones con el uso de la infraestructura para dejar claro qué factores influyen en los costos de las GPU, dónde pueden surgir limitaciones y cómo las decisiones sobre los recursos afectan el rendimiento.

Desviación y riesgo de la infraestructura con la plataforma Concert y HCP Terraform, impulsado por Infragraph

Concert compara las definiciones de infraestructura como código con el entorno en vivo para identificar desviaciones significativas y priorizar la corrección en función del impacto de la aplicación. Cuando se combina con HCP Terraform impulsado por Infragraph, los insights se basan en un gráfico de recursos actualizado continuamente que refleja el estado actual de la infraestructura y las relaciones entre los componentes. Esta capa de datos unificada ofrece una visión clara e integrada de lo que existe y cómo se relaciona, lo que mejora la precisión del análisis y permite una corrección más eficaz. HCP Terraform, con tecnología de Infragraph, se encuentra actualmente en fase preliminar. 

En estos escenarios, Concert proporciona un modelo coherente: contexto compartido, inteligencia coordinada y acción guiada.  

Una experiencia operativa adaptable

La plataforma Concert sustituye los paneles estáticos por una interfaz hiperpersonalizada que refleja las condiciones en tiempo real, lo que permite a los usuarios actuar con rapidez a través de los agentes. 

  • Los ejecutivos analizan el estado del sistema y el impacto en el negocio
  • Los operadores e ingenieros tienen visibilidad de problemas críticos, incidentes y decisiones
  • Los equipos pueden pasar fácilmente del insight a la acción
Captura de pantalla de la descripción general del panel de la interfaz de usuario (IU) de rendimiento de IBM Concert
Captura de pantalla del panel de descripción general de SRE de la plataforma IBM Concert

Diseñado para la realidad híbrida, con una estructura modular

La plataforma Concert está diseñada para entornos heterogéneos e híbridos y se ofrece con un enfoque modular. Las organizaciones pueden:  

  • Comenzar donde vean el mayor valor para desbloquear resultados rápidos.
  • Integrarse con sus herramientas existentes para preservar las inversiones anteriores y
  • Ampliarse de manera incremental a lo largo del tiempo para obtener beneficios incrementales para el negocio.

Esto permite a las organizaciones adoptar la plataforma Concert sin interrupciones, mientras escalan a la adopción en toda la empresa. 

Del insight a la acción, y lo que viene después

La evolución de las operaciones de TI no se trata de agregar más paneles o alertas. Se trata de reducir el esfuerzo humano que se requiere para entender lo que está sucediendo y coordinar qué hacer a continuación.

La plataforma IBM Concert presenta un nuevo modelo de operaciones: uno en el que el insight es visible, el contexto se comparte y la acción se conecta entre los distintos sistemas.

A medida que la IA se convierte en un elemento central de la infraestructura y se gestionan las aplicaciones, las plataformas como Concert proporcionan la base para operaciones más autónomas y resilientes, al tiempo que mantienen a las personas en control. 

Descubra cómo la plataforma IBM Concert puede ayudarle a reinventar sus operaciones de TI

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Vikram Murali

VP, Observability Development

IBM Automation