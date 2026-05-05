Presentación de la plataforma IBM Concert: cerrar la brecha entre el insight y la acción

Se suponía que la IA simplificaría las operaciones de TI. En cambio, puso de manifiesto un problema más profundo: las empresas generan más insights que nunca, pero su capacidad para actuar en consecuencia no ha avanzado al mismo ritmo.

En todos los entornos híbridos, los equipos confían en herramientas fragmentadas para la observabilidad, optimización, seguridad y las operaciones. Cada sistema proporciona señales, pero no un contexto compartido. El resultado es una brecha de ejecución, es decir, la creciente diferencia entre lo que los equipos saben y lo que pueden hacer al respecto. Los incidentes siguen tardando demasiado en resolverse. Los costos son más difíciles de predecir. El riesgo se acumula silenciosamente. Y los equipos pasan más tiempo ensamblando el contexto que tomando medidas.

La plataforma IBM Concert está diseñada para tratar esta brecha.