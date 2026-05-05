Presentación de la plataforma IBM Concert: cerrar la brecha entre el insight y la acción

Concert es una plataforma de operaciones agénticas que conecta datos, contexto y acciones en todo su entorno, lo que permite a los equipos pasar del insight a la acción más rápido.
Se suponía que la IA simplificaría las operaciones de TI. En cambio, puso de manifiesto un problema más profundo: las empresas generan más insights que nunca, pero su capacidad para actuar en consecuencia no ha avanzado al mismo ritmo.
En todos los entornos híbridos, los equipos confían en herramientas fragmentadas para la observabilidad, optimización, seguridad y las operaciones. Cada sistema proporciona señales, pero no un contexto compartido. El resultado es una brecha de ejecución, es decir, la creciente diferencia entre lo que los equipos saben y lo que pueden hacer al respecto. Los incidentes siguen tardando demasiado en resolverse. Los costos son más difíciles de predecir. El riesgo se acumula silenciosamente. Y los equipos pasan más tiempo ensamblando el contexto que tomando medidas.
La plataforma IBM Concert está diseñada para tratar esta brecha.
La plataforma Concert ofrece una capa operativa común para aplicaciones, infraestructura, redes y seguridad.
En lugar de mostrar las señales en herramientas separadas, la plataforma Concert las integra en un único sistema, donde los datos, el contexto y las decisiones se coordinan en tiempo real.
En esencia, se trata de un modelo de datos unificado que ingiere continuamente señales de todo el entorno y las relaciones entre los sistemas. Esto permite que tanto las personas como la IA:
La plataforma Concert funciona con sus herramientas existentes, no en lugar de ellas. Crea una capa compartida que conecta datos, contexto y flujos de trabajo entre aplicaciones, infraestructura, red, sistemas y operaciones de seguridad y proveedores. Al reunir estos elementos, la plataforma Concert amplía el valor de lo que ya está en su entorno en lugar de reemplazarlo.
La plataforma Concert reunirá las capacidades de toda la cartera de IBM en una plataforma modular para operaciones de TI. Esto incluye:
Individualmente, estas capacidades están probadas. En conjunto, permitirán un sistema coordinado donde el insight en un dominio informa la comprensión y la acción en otro. El resultado es pasar de reaccionar dentro de herramientas aisladas a operar con una comprensión compartida de todo el sistema, donde el insight, el contexto y la acción se alinean entre capas de la organización de TI para ayudar a mejorar la continuidad de negocio.
Actualmente en fase preliminar, la plataforma Concert presenta flujos de trabajo con agentes que coordinan la investigación, la toma de decisiones y la ejecución en todos los sistemas, a menudo las herramientas que las organizaciones ya utilizan. Los agentes de Concert:
Los equipos mantienen el control revisando, aprobando y gobernando las acciones, manteniendo la transparencia, la auditabilidad y el control humano.
La plataforma Concert está diseñada para hacer frente a los desafíos operativos habituales:
Concert está diseñado para correlacionar señales entre dominios, identificar la causa principal, explicar qué sucedió y por qué, y luego trabajar junto con los equipos para impulsar la resolución, desde acciones recomendadas hasta generar arreglos propuestos y coordinar la revisión y aprobación a través de los flujos de trabajo existentes.
Concert vincula la demanda de aplicaciones con el uso de la infraestructura para dejar claro qué factores influyen en los costos de las GPU, dónde pueden surgir limitaciones y cómo las decisiones sobre los recursos afectan el rendimiento.
Concert compara las definiciones de infraestructura como código con el entorno en vivo para identificar desviaciones significativas y priorizar la corrección en función del impacto de la aplicación. Cuando se combina con HCP Terraform impulsado por Infragraph, los insights se basan en un gráfico de recursos actualizado continuamente que refleja el estado actual de la infraestructura y las relaciones entre los componentes. Esta capa de datos unificada ofrece una visión clara e integrada de lo que existe y cómo se relaciona, lo que mejora la precisión del análisis y permite una corrección más eficaz. HCP Terraform, con tecnología de Infragraph, se encuentra actualmente en fase preliminar.
En estos escenarios, Concert proporciona un modelo coherente: contexto compartido, inteligencia coordinada y acción guiada.
La plataforma Concert sustituye los paneles estáticos por una interfaz hiperpersonalizada que refleja las condiciones en tiempo real, lo que permite a los usuarios actuar con rapidez a través de los agentes.
La plataforma Concert está diseñada para entornos heterogéneos e híbridos y se ofrece con un enfoque modular. Las organizaciones pueden:
Esto permite a las organizaciones adoptar la plataforma Concert sin interrupciones, mientras escalan a la adopción en toda la empresa.
La evolución de las operaciones de TI no se trata de agregar más paneles o alertas. Se trata de reducir el esfuerzo humano que se requiere para entender lo que está sucediendo y coordinar qué hacer a continuación.
La plataforma IBM Concert presenta un nuevo modelo de operaciones: uno en el que el insight es visible, el contexto se comparte y la acción se conecta entre los distintos sistemas.
A medida que la IA se convierte en un elemento central de la infraestructura y se gestionan las aplicaciones, las plataformas como Concert proporcionan la base para operaciones más autónomas y resilientes, al tiempo que mantienen a las personas en control.
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