El laboratorio de superinteligencia de Meta convierte la especulación en ingeniería

Meta está invirtiendo miles de millones en un nuevo laboratorio de investigación para desarrollar una IA que, según dice, podría rivalizar o superar las habilidades humanas en todas las disciplinas, respaldada por un centro de datos a escala de Manhattan y una campaña de reclutamiento global para los mejores científicos.

La superinteligencia, que alguna vez se debatió principalmente en círculos académicos, ahora forma parte de la estrategia corporativa. Las inversiones de Meta en infraestructuras, financiación y equipos de investigación sugieren que está abordando esta forma avanzada de IA como un objetivo concreto, similar a las iniciativas que se están llevando a cabo en compañías como OpenAI y Anthropic.

La superinteligencia se refiere a una IA que supera a las personas en todas las áreas, desde la creatividad científica hasta la comprensión emocional. Kunal Sawarkar, Ingeniero distinguido y científico de datos en IBM, le dijo a Think en una entrevista que la superinteligencia sería “más inteligente que los humanos en todos los dominios, no solo la memoria o las matemáticas, sino también el razonamiento, la creatividad, la inteligencia emocional y la manipulación social”. Es este nivel de capacidad el que Meta y otros gigantes tecnológicos ahora están compitiendo por alcanzar, invirtiendo recursos en programas de investigación destinados a convertir lo que antes era ciencia ficción en una realidad de ingeniería.