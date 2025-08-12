El laboratorio de superinteligencia de Meta convierte la especulación en ingeniería

Meta está invirtiendo miles de millones en un nuevo laboratorio de investigación para desarrollar una IA que, según dice, podría rivalizar o superar las habilidades humanas en todas las disciplinas, respaldada por un centro de datos a escala de Manhattan y una campaña de reclutamiento global para los mejores científicos.
La superinteligencia, que alguna vez se debatió principalmente en círculos académicos, ahora forma parte de la estrategia corporativa. Las inversiones de Meta en infraestructuras, financiación y equipos de investigación sugieren que está abordando esta forma avanzada de IA como un objetivo concreto, similar a las iniciativas que se están llevando a cabo en compañías como OpenAI y Anthropic.
La superinteligencia se refiere a una IA que supera a las personas en todas las áreas, desde la creatividad científica hasta la comprensión emocional. Kunal Sawarkar, Ingeniero distinguido y científico de datos en IBM, le dijo a Think en una entrevista que la superinteligencia sería “más inteligente que los humanos en todos los dominios, no solo la memoria o las matemáticas, sino también el razonamiento, la creatividad, la inteligencia emocional y la manipulación social”. Es este nivel de capacidad el que Meta y otros gigantes tecnológicos ahora están compitiendo por alcanzar, invirtiendo recursos en programas de investigación destinados a convertir lo que antes era ciencia ficción en una realidad de ingeniería.
La infraestructura de IA planificada por Meta para reforzar los esfuerzos de superinteligencia incluye centros de datos de "superclúster" de varios gigavatios, uno de los cuales cubrirá un área comparable a la mayor parte de Manhattan. Estas facilidades, con nombre en código Prometheus e Hyperion, están diseñadas para admitir el entrenamiento de modelos a gran escala.
El reclutamiento para la iniciativa ha atraído a los mejores talentos de Google DeepMind, OpenAI y otras instituciones de investigación. Meta también incorporó a Alexandr Wang, fundador de Scale IA, para liderar parte del esfuerzo. Se informa que la empresa ofrece paquetes de compensación sustanciales, en algunos casos superiores a 100 millones USD en valor total, para asegurar investigadores experimentados en IA.
El director ejecutivo Mark Zuckerberg ha descrito el objetivo como construir “superinteligencia personal”, una IA integrada en dispositivos, como gafas inteligentes, que pueda administrar la información, anticipar necesidades y ayudar a lograr objetivos personales y profesionales.
Sawarkar dice que lograr la superinteligencia será mucho más difícil y costoso que el progreso observado con los sistemas de IA actuales. Los modelos actuales, como ChatGPT, Claude y Gemini, han logrado avances notables en la generación de texto, imágenes y código. Sin embargo, señala que la llegada de la verdadera superinteligencia puede no llegar como un único avance, sino como una serie de desarrollos, como modelos que resuelven problemas que antes se consideraban intratables o que producen nuevos marcos científicos, hitos que exigirán enormes recursos técnicos, financieros y organizativos de el tipo que Meta ahora está tratando de reunir.
“Alcanzar ese nivel requiere avances significativos en la eficiencia computacional, los algoritmos de aprendizaje y el uso sostenible de la energía”, afirmó Sawarkar. El entrenamiento de los modelos más grandes ya cuesta millones de dólares por ejecución, y mantener este nivel de desarrollo requiere una cuidadosa optimización tanto del hardware como del software. Los investigadores están explorando arquitecturas híbridas que combinan modelos de lenguaje grandes (LLM) con razonamiento simbólico y generación aumentada por recuperación, con el objetivo de crear sistemas que puedan manejar tareas de razonamiento más complejas de manera confiable.
"La memoria a largo plazo y la retención del contexto también son desafíos clave", dijo Sawarkar. Los modelos actuales funcionan con entradas sesión por sesión y carecen de concientización persistente a lo largo del tiempo. Los investigadores están investigando módulos de memoria y sistemas de aprendizaje continuo para abordar esta limitación.
La inversión de Meta la coloca en un pequeño grupo de empresas que persiguen objetivos igualmente ambiciosos. OpenAI anunció su programa “Safe SuperIntelligence”, descrito como una vía dedicada a construir sistemas más poderosos con medidas de seguridad integradas desde el principio.
Roman Yampolskiy, profesor asociado de Informática e Ingeniería en la Universidad de Louisville que estudia la seguridad en IA, considera que la adopción pública de la superinteligencia por parte de Zuckerberg es un cambio notable en la retórica de la industria. "Lo que antes se descartaba como especulativo ahora está siendo normalizado por el liderazgo tecnológico convencional", dijo a IBM Think en una entrevista.
Dijo que cree que las grandes plataformas de Tecnología ya están acelerando el progreso. “Con suficiente capital, datos y desalineación de incentivos, el progreso hacia la superinteligencia no es una aspiración; es inevitable”. Expertos como Yampolskiy han advertido que, sin medidas de protección, los sistemas superinteligentes podrían volverse incontrolables y causar daños a gran escala. “La pregunta no es si pueden, sino si deben, y esa pregunta no se hace lo suficientemente fuerte”.
Si bien el cronograma para lograr la superinteligencia sigue sin estar claro, Sawarkar sigue siendo optimista sobre su prospecto a largo plazo. “La superinteligencia no es ciencia ficción”, dijo. “Es una cuestión de diseño”.
