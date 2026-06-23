Actualmente, las soluciones automatizadas resuelven solo alrededor del 14 % de las consultas de los clientes. Los clientes esperan hacer una pregunta a un chatbot, obtener una respuesta clara, refinar su pregunta, cambiar de dirección y aún así ser comprendidos. Esperan que los sistemas mantengan el contexto, manejen la ambigüedad, recuerden sus necesidades en múltiples sesiones y respondan de una manera que se sienta natural, porque los chatbots de consumo como ChatGPT brindan estas experiencias.

Luego, preguntan a su banco, aseguradora o proveedor de telecomunicaciones y tienen una experiencia diferente con su equipo de atención al cliente. Se preguntan: “¿Por qué este chatbot no funciona de la misma manera que el chatbot que uso?”

En cambio, reciben flujos rígidos, preguntas repetidas y callejones sin salida que los llevan a solicitar un agente humano. Cuando eso sucede con la suficiente frecuencia, los clientes pierden por completo la confianza en los canales digitales. Podrían recurrir a herramientas externas de IA como su interfaz principal para comprender productos, políticas y servicios, lo que pone a las empresas en riesgo de perder el control de la relación con el cliente.

Para los líderes de atención al cliente, la consecuencia de esta experiencia es inmediata: aumento de los costos de servicio, disminución de la contención y una falla en la experiencia del cliente. Sustituir a los agentes humanos por chatbots que no pueden resolver problemas deja a los clientes frustrados y sin apoyo. Cuando un cliente no puede obtener ayuda, no solo se desconecta, sino que se va.