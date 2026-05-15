Farmers State Bank utiliza IA agéntica para ofrecer comodidad digital sin perder el toque personal

Lo que comenzó como un único agente de IA en Farmers State Bank se convirtió en un proyecto técnico para escalar la IA agéntica con confianza, control e impacto a largo plazo. Una capa de orquestación abierta y gobernada conecta a los agentes de toda la empresa sin dependencia, lo que permite esta transformación.
Farmers State Bank (FSB) es un banco comunitario de confianza comprometido con ofrecer un servicio personalizado, estabilidad financiera y la comodidad de la banca moderna a los clientes y las comunidades a las que presta servicio. Con una larga tradición de integridad y banca centrada en las relaciones, FSB combina los valores locales con la innovación con visión de futuro para satisfacer las necesidades cambiantes de las personas, las familias y las empresas.
A través de inversiones estratégicas en transformación digital, incluidas soluciones de IA agéntica como Penny, FSB continúa ampliando el acceso, mejorando la calidad del servicio y brindando experiencias bancarias seguras y confiables en todos los canales.
FSB está redefiniendo la banca moderna aprovechando la IA agéntica para acercar el banco a sus clientes.
Con la introducción de “Penny”, una inteligencia artificial (IA) agéntica, asistente conversacional impulsado por IBM® watsonx Orchestrate y desarrollado por Incede.ai, FSB ha creado una experiencia fluida y personalizada. Esta experiencia combina la comodidad digital con la calidez de una relación bancaria comunitaria. Penny reinventa la interacción del cliente y moderniza la prestación de servicios internos, situándose como un logro definitorio en el recorrido de transformación digital de FSB.
A medida que las instituciones financieras más grandes continúan optimizando la escala y la eficiencia, la experiencia del cliente a menudo se vuelve impersonal y transaccional. FSB reconoció que sus clientes, tanto actuales como potenciales, valoran algo diferente:
La respuesta fue clara: adoptar la innovación digital sin comprometer el toque personal que define FSB.
Los clientes esperan cada vez más la velocidad, accesibilidad y comodidad de la banca digital, como respuestas inmediatas, programación sencilla y soporte bajo demanda. Al mismo tiempo, continúan valorando la experiencia personalizada e impulsada por las relaciones que definió la misión de FSB desde 1907.
Equilibrar estas expectativas supone un reto estratégico, ya que FSB busca ofrecer capacidades digitales modernas sin comprometer el servicio personalizado y de alta calidad que es fundamental para su enfoque centrado en el cliente. Esta iniciativa requiere una integración bien planificada de la tecnología y la participación humana.
A través de sesiones de descubrimiento con ejecutivos de FSB, líderes de sucursal y responsables de cumplimiento, surgieron varias oportunidades operativas:
Estas presiones fueron especialmente evidentes durante las horas pico, cuando las colas de llamadas se hicieron más largas y la frustración de los clientes aumentó. Al mismo tiempo, los sistemas subyacentes que respaldaban estas interacciones estaban fragmentados, lo que requería una coordinación manual entre herramientas que no estaban diseñadas para interoperar de manera estandarizada y escalable.
La variabilidad en las respuestas entre el personal y los canales creó incongruencias en la experiencia del cliente y la entrega de información. Los clientes a menudo no sabían con qué banco ponerse en contacto, lo que provocaba retrasos, errores de enrutamiento o experiencias de servicio subóptimas. Los clientes debían navegar entre el sitio web, las llamadas telefónicas y las visitas a la sucursal sin una experiencia fluida o guiada.
El sitio web funcionó principalmente como un repositorio de información estática en lugar de un canal interactivo orientado a la acción, lo que resultó en oportunidades perdidas para involucrar a los clientes y conectarlos de manera eficiente con el banquero o servicio adecuado.
Al enfrentar las crecientes expectativas de los clientes de un soporte más rápido y conveniente, FSB se propuso ofrecer una nueva experiencia bancaria, una que preservara su servicio personal y centrado en la comunidad, al tiempo que adoptaba tecnología moderna e inteligente. La dirección reconoció que los clientes esperan cada vez más respuestas inmediatas, una programación de citas fluida y una orientación constante en todos los canales. Al mismo tiempo, FSB quería reducir la tensión operativa sobre el personal de primera línea, que con frecuencia se alejaba de las actividades de construcción de relaciones para abordar consultas repetitivas.
“Penny nos está ayudando a reinventar la experiencia”, afirma Scott Falagan, director de venta minorista, “donde los clientes pueden interactuar en sus propios términos, recibir orientación inmediata y precisa, y seguir sentir conectados con las personas que mejor los conocen”.
Para cumplir con estos objetivos, FSB buscó una solución que pudiera responder automáticamente a las preguntas de los clientes, programar citas con banqueros de relaciones y aliviar la presión sobre el personal. Esta solución también necesitaba garantizar que cada interacción fuera totalmente auditable y cumpliera con los estándares normativos.
Esta visión dio lugar a Penny, una solución de IA autónoma diseñada y desplegada por Incede.ai y basada en IBM Watsonx Orchestrate. Penny sirve como una capa de orquestación centralizada que rige la forma en que los agentes interactúan con los sistemas, los datos y los usuarios de la empresa.
Después de evaluar múltiples tecnologías, FSB seleccionó IBM watsonx Orchestrate por su sólida alineación con los objetivos de seguridad, operativos y de atención al cliente del banco. Uno de los principales factores era su capacidad para admitir una verdadera automatización del flujo de trabajo con agentes. A diferencia de los chatbots simples, watsonx Orchestrate puede realizar tareas de varios pasos, orquestar flujos de trabajo complejos con resultados deterministas y transferir acciones de forma segura a sistemas bancarios integrados. Lo hace mediante el uso de interfaces abiertas y estandarizadas que evitan el vendor lock-in (dependencia de proveedores) y permiten una flexibilidad a largo plazo.
Este enfoque de orquestación abierta permite a FSB conectar agentes en un conjunto diverso de sistemas empresariales, ya sea basada en la nube u on premises. Se extiende perfectamente a través de entornos híbridos sin requerir integraciones personalizadas para cada caso de uso.
Igualmente importante era su postura de seguridad y cumplimiento de nivel empresarial. La solución incorpora controles alineados con los estándares de la industria financiera, ofrece permisos de acceso detallados y se integra perfectamente con los sistemas de identidad y auditoría existentes de FSB. Esta integración garantiza que todas las acciones automatizadas cumplan plenamente con la normativa y las políticas. Además, los modelos de gobernanza se heredan directamente de los sistemas subyacentes, lo que permite conservar los permisos, aplicar las políticas y mantener una auditabilidad completa en todas las interacciones impulsadas por los agentes.
FSB eligió Incede.ai por su profunda experiencia en el diseño y despliegue de IA agéntica, particularmente para soluciones que deben ser seguras y auditables y estar alineadas con estrictos marcos regulatorios. Como IBM Business Partner, Incede.ai trabajó directamente con los líderes de FSB en talleres interactivos para documentar flujos de trabajo reales de clientes, identificar cuellos de botella operativos y crear recorridos de usuario de alta confianza.
Penny ayuda a los clientes a localizar la sucursal más conveniente y los guía hacia el banquero que mejor se adapte a sus necesidades. Permite la programación fluida de citas, las solicitudes de devolución de llamada bajo demanda y la interacción por SMS en tiempo real. Cuando las preguntas se extienden más allá de su conocimiento inmediato, Penny recupera información relevante del sitio web de FSB y documentos internos curados para garantizar respuestas precisas y confiables.
En lugar de reemplazar la conexión humana, Penny la fortalece, eliminando fricciones, guiando las interacciones y garantizando que cada cliente tenga un camino claro hacia un compromiso significativo con el personal de FSB. Watsonx Orchestrate coordina estas interacciones como un plano de control unificado entre agentes, sistemas y flujos de trabajo.
Con la introducción de Penny, FSB está aprovechando intencionalmente la tecnología para hacer que la banca sea más personal y más conectada. Penny no está diseñado para reemplazar al banquero, sino para acercar a los clientes a este. Los empleados se benefician de flujos de trabajo simplificados y de una menor carga operativa, mientras que los clientes disfrutan de un acceso más sencillo, respuestas más rápidas y un servicio más congruente. Una arquitectura híbrida permite obtener estos resultados y, al mismo tiempo, ampliarse a otros sistemas, canales y casos de uso sin necesidad de rediseñar las integraciones.
“Penny ha sido bien recibido por nuestro personal porque simplifica su trabajo y respalda un servicio consistente”, dice Scott Falagan director de banca minorista.
Penny representa una inversión estratégica de FSB para fortalecer las relaciones a largo plazo con los clientes. La adopción temprana y el sentimiento positivo refuerzan que Penny está ofreciendo un valor real hoy, al tiempo que posiciona a Farmers State Bank para un impacto sostenido a largo plazo.
El éxito de Farmers State Bank con Penny demuestra lo que es posible cuando la IA agéntica se construye sobre una base diseñada para la confianza, la flexibilidad y la escala.
Impulsado por IBM watsonx Orchestrate, FSB ha ofrecido una experiencia impulsada por IA que es segura por diseño, perfectamente integrada con los sistemas existentes y capaz de evolucionar a medida que crecen las necesidades de los clientes.
Con watsonx Orchestrate como plano de control para su ecosistema de agentes, FSB conecta a los agentes de forma abierta y estandarizada, y amplía los flujos de trabajo a entornos híbridos. También aplica la gobernanza de manera coherente, garantizando que cada interacción sea confiable, auditable y conforme a las normas.
El resultado no es solo una solución para hoy, sino una base escalable para una banca personalizada y siempre activa, donde la innovación y la confianza evolucionan juntas.
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