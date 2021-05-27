Fundamentos de una IA confiable: datos gobernados e IA, ética de la IA y un ecosistema abierto y diverso

Las empresas de todo el mundo se están dando cuenta de que generar confianza en la IA es clave para la adopción generalizada de esta tecnología. Saben que la confianza en la IA y la capacidad de explicar las decisiones tomadas a través de algoritmos de IA son cruciales para el éxito de su negocio desde la perspectiva de la marca. Según el Índice de adopción de IA global 2021, el 86 % de los profesionales de TI globales están de acuerdo en que es más probable que los consumidores elijan los servicios de una empresa que ofrece transparencia y un marco ético sobre cómo se construyen, gestionan y utilizan sus datos y modelos de IA.

En última instancia, los clientes tienen una mayor confianza en los resultados a través de soluciones de IA confiables arraigadas en los cimientos de datos gobernados y herramientas y procesos de IA, ética de IA y un ecosistema abierto y diverso.