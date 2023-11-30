El éxito de cualquier organización depende de su capacidad para atraer, retener y desarrollar a los mejores talentos. La adquisición de talento se refiere a la estrategia y el proceso continuos que utiliza una organización y su departamento de RR. HH. para buscar, atraer, evaluar, contratar y retener a los nuevos empleados altamente calificados que necesita para crecer.
Una estrategia de adquisición de talento bien elaborada se ha convertido en un componente crítico para las organizaciones que buscan asegurar una ventaja competitiva. Más allá de simplemente cubrir los puestos vacantes, una estrategia integral de adquisición de talento abarca un enfoque holístico de la gestión de talentos, desde la identificación de las necesidades de la organización hasta el fomento de las relaciones con los candidatos potenciales.
Al reconocer la importancia de un enfoque estratégico y proactivo de adquisición de talento, las empresas pueden posicionarse como empleadores de elección. Este enfoque puede fomentar una cultura que no solo atraiga a los candidatos adecuados, sino que también cultive el éxito y la sustentabilidad a largo plazo.
Boletín de la industria
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Una estrategia de adquisición de talento es un plan integral que desarrolla una organización para optimizar su adquisición de talento: la identificación, atracción y retención del talento adecuado. Incluye una serie de procesos e iniciativas interconectados diseñados para alinear las necesidades de talento de la organización con sus objetivos comerciales. La estrategia describe los métodos y procesos para el abastecimiento, la evaluación y la selección de candidatos, al tiempo que se centra en la retención de empleados y el desarrollo a largo plazo.
La estrategia de adquisición de talento implica el uso de diversos métodos, tecnologías y prácticas de reclutamiento. Permite a los profesionales de RR. HH. y a la organización construir una marca de empleador sólida, crear una experiencia positiva para los candidatos y fomentar una fuerza laboral eficaz, diversa e inclusiva. Una estrategia eficaz de adquisición de talento se adapta continuamente a los cambios en las tendencias de la industria y las preferencias de los candidatos. Garantiza que los esfuerzos de adquisición de talento de la organización sigan siendo competitivos y resilientes.
Una estrategia efectiva de adquisición de talento incluye elementos diseñados para atraer, asesorar, identificar y retener de manera efectiva al mejor talento para las necesidades actuales y futuras de contratación de la organización. La creación de una estrategia exitosa debe incluir estos pasos:
Una marca de empleador convincente puede diferenciar a una organización, convirtiéndola en un destino atractivo para profesionales calificados. Se pueden tomar muchas medidas para crear y mejorar una marca de empleador, entre ellas:
Realice una evaluación exhaustiva del talento actual y futuro que la organización necesita para alcanzar sus objetivos comerciales.
Una amplia variedad de canales de aprovisionamiento puede conectarse eficazmente con un grupo más amplio de candidatos potenciales. Los principales canales de aprovisionamiento incluyen:
Implementar un proceso de selección estructurado y completo puede ayudar a evaluar las habilidades, calificaciones y compatibilidad cultural de los candidatos. Para desarrollar un proceso de selección eficaz:
Estas son algunas formas efectivas de mejorar la experiencia del candidato:
Mediante el uso de insights basados en datos, las organizaciones pueden tomar decisiones informadas, optimizar los procesos de reclutamiento y mejorar la calidad general de las contrataciones. Aquí hay varias formas en que los datos y analytics se pueden utilizar en una estrategia de adquisición de talento:
La tecnología puede desempeñar un papel fundamental en la mejora de varios aspectos de una estrategia de adquisición de talento. Puede permitir a las organizaciones optimizar los procesos de contratación, mejorar la experiencia de los candidatos y tomar decisiones de contratación basadas en datos. Estas son varias formas en que se puede utilizar la tecnología como parte de una estrategia integral de adquisición de talento:
La incorporación de iniciativas de diversidad e inclusión en el reclutamiento puede generar numerosos beneficios: más innovación, mayor moral de los empleados y una marca de empleador positiva. Aquí hay más razones por las que la diversidad y la inclusión son esenciales para una estrategia de adquisición de talento:
Integrar la diversidad y la inclusión en la estrategia de adquisición de talento requiere un enfoque integral. Implica crear descripciones de puestos inclusivas, implementar prácticas de contratación libres de sesgos, proporcionar capacitación sobre diversidad y fomentar una cultura inclusiva en el lugar de trabajo. Al priorizar la diversidad y la inclusión, las organizaciones crean una fuerza laboral más dinámica, innovadora y Resilient que refleja la sociedad diversa en la que operan.
Crear una cartera de talentos implica identificar y fomentar de forma proactiva las relaciones con los candidatos potenciales, incluso si no hay ofertas de trabajo inmediatas. Aquí le decimos por qué crear un pipeline de talentos es una parte importante de una estrategia de adquisición de talento:
La evaluación periódica permite a las organizaciones identificar áreas de mejora, hacer los ajustes necesarios y alinear la estrategia de adquisición de talento con las necesidades cambiantes del negocio. Estas son varias formas en que una organización puede evaluar su estrategia de adquisición de talento:
Si bien es esencial atraer a los mejores talentos, retener y desarrollar a los empleados existentes es igualmente crucial para el éxito a largo plazo y la sustentabilidad de una organización. Invertir en el desarrollo de los empleados y crear oportunidades de crecimiento dentro de la organización puede aumentar la satisfacción de los empleados y reducir las tasas de rotación. Esto ahorra a la organización tiempo y recursos asociados con el reclutamiento y la capacitación de nuevos empleados.
La mejora del compromiso de los empleados, la experiencia de los empleados, la planificación de la sucesión y el fomento de una cultura de aprendizaje proporcionan varios beneficios, entre ellos: trayectorias profesionales claras para los empleados que ayudan a evitar brechas de liderazgo y contribuyen al crecimiento y la competitividad generales de la organización. Todo esto atrae a los solicitantes de empleo atraídos por empresas que priorizan el crecimiento, el aprendizaje y el avance profesional de los empleados.
Aun así, la piedra angular del éxito organizacional sigue siendo una estrategia de adquisición de talento con visión de futuro: impulsar el crecimiento, fomentar la resiliencia y posicionar a las empresas para una excelencia sostenida en los próximos años.
Como consultora líder en adquisición de talento y desarrollo de habilidades, IBM Consulting trabaja estrechamente con los clientes para adaptar soluciones específicas a sus necesidades de reclutamiento y habilidades. Ya sea que desee abordar una alta rotación, mejorar la pila tecnológica de contratación y la productividad de la fuerza laboral, abordar la escasez de habilidades o crear una experiencia de aprendizaje eficaz para una fuerza laboral diversa, IBM puede proporcionar estrategias y herramientas personalizadas en servicios de consultoría, tecnología y gestionados.
Escuche a los expertos compartir cómo puede usar la IA y los datos de manera ética para hacer que RR. HH. sea más eficiente y humano.
Descubra 10 formas en que RR. HH. puede ser un asesor estratégico para desarrollar un modelo centrado en las personas que posicione mejor a la empresa para el futuro.
Descubra cómo los líderes de RR. HH. pueden crear una cultura potenciada por la IA generativa al adoptar la experimentación y potenciar a las personas.
Reinvente y modernice los Recursos Humanos con la IA como centro para ofrecer mejores resultados comerciales y desbloquear todo el potencial de los empleados.
Acelere los procesos de RR. HH. con IBM watsonx Orchestrate y automatice las tareas tediosas.
Optimice los procesos de RR. HH., mejore la toma de decisiones e impulse los resultados empresariales con soluciones de IA generativa.
Reinvente y modernice los Recursos Humanos con la IA como centro para ofrecer mejores resultados comerciales y desbloquear el potencial de los empleados y del trabajo.