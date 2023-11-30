El éxito de cualquier organización depende de su capacidad para atraer, retener y desarrollar a los mejores talentos. La adquisición de talento se refiere a la estrategia y el proceso continuos que utiliza una organización y su departamento de RR. HH. para buscar, atraer, evaluar, contratar y retener a los nuevos empleados altamente calificados que necesita para crecer.

Una estrategia de adquisición de talento bien elaborada se ha convertido en un componente crítico para las organizaciones que buscan asegurar una ventaja competitiva. Más allá de simplemente cubrir los puestos vacantes, una estrategia integral de adquisición de talento abarca un enfoque holístico de la gestión de talentos, desde la identificación de las necesidades de la organización hasta el fomento de las relaciones con los candidatos potenciales.

Al reconocer la importancia de un enfoque estratégico y proactivo de adquisición de talento, las empresas pueden posicionarse como empleadores de elección. Este enfoque puede fomentar una cultura que no solo atraiga a los candidatos adecuados, sino que también cultive el éxito y la sustentabilidad a largo plazo.