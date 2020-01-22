Etiquetas
Mientras las organizaciones continúan moviendo más aplicaciones y cargas de trabajo de misión crítica a la nube, la seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones para los responsables de la toma de decisiones en materia de TI, ciberseguridad y negocios.

Según el Informe de seguridad en la nube de 2019, el 93 % de los profesionales de ciberseguridad están extremadamente o moderadamente preocupados por la seguridad en la nube. Casi el 30 % dijo que experimentó un incidente relacionado con la nube pública en los últimos 12 meses. Los principales problemas de seguridad son la pérdida de datos, la privacidad de datos, el cumplimiento, la exposición accidental de credenciales y la soberanía de datos.

El nivel de preocupación por la seguridad en la nube no es sorprendente. Con más aplicaciones y datos que pasan a la nube, el impacto de una violación de seguridad puede ser devastador. El costo promedio de una filtración de datos es ahora de 3.92 millones de dólares, según el Informe del costo de una filtración de datos de 2019 del Ponemon Institute.

La buena noticia, sin embargo, es que existen formas de mitigar el impacto de una filtración, ya sea de forma preventiva o después de que se produzca una filtración. La más importante de ellas, según Ponemon, es el “uso extensivo del cifrado”. Otros factores clave de mitigación incluyen la prevención de pérdida de datos, el intercambio de inteligencia de amenazas y la gestión de la continuidad de negocio.

 

Como responsable de la toma de decisiones de TI, ¿qué puede hacer para mitigar tanto el riesgo como la preocupación por una violación de seguridad en la nube?

En primer lugar, debe reconocer que cada vez que utiliza la nube pública, está utilizando un modelo de responsabilidad compartida; esto significa que usted es responsable de la seguridad hacia y desde la nube y el proveedor de la nube es responsable de la seguridad dentro de su infraestructura en la nube.

En segundo lugar, debe elegir un proveedor de la nube que ofrezca los más altos niveles de protección y experiencia, especialmente en áreas que tienen un efecto significativo en la reducción del riesgo, como el cifrado, el control de acceso, la supervisión y la visibilidad, junto con la soberanía de los datos y otros requisitos de cumplimiento.

En tercer lugar, debe utilizar una plataforma de nube pública que esté estrechamente integrada con su entorno virtualizado local, concretamente VMware. Con una estrecha integración, puede ejecutar cargas de trabajo de VMware en la nube con una alta disponibilidad de tiempo de actividad a nivel de máquina virtual (VM) mientras aprovecha innovaciones como clústeres extendidos para reducir el riesgo y mejorar la disponibilidad de las aplicaciones de misión crítica.

Cinco factores de seguridad importantes

Con esas tres consideraciones en mente, aquí hay cinco factores de seguridad importantes adicionales a considerar al elegir un proveedor de la nube:

  1. Cifrado: como se señaló, el cifrado es el factor número uno para prevenir y mitigar el impacto de una violación. Pregunte si su proveedor de nube pública ofrece un modelo de seguridad de hardware con certificación FIPS 140-2. Esto es importante porque la certificación de nivel 4 proporciona una protección líder en la industria contra la manipulación. Además, puedes acceder a funcionalidades para que nadie (incluidos los administradores de la nube) tenga acceso a las claves de cifrado en ningún momento.
  2. Control de acceso basado en roles: con el control de acceso basado en roles, puede disminuir el riesgo de filtraciones y fugas de datos al reducir y administrar el acceso a información confidencial. Puede garantizar que solo los usuarios autorizados tengan acceso a lo que necesitan para hacer su trabajo. También mejora el cumplimiento al gestionar de manera más eficaz cómo se accede a los datos y cómo se utilizan.
  3. Soberanía de los datos: como lo describe TechTarget, “Verificar que los datos existen solo en ubicaciones permitidas puede ser difícil. Requiere que el cliente de la nube confíe en que su proveedor de la nube es completamente honesto y abierto sobre dónde están alojados sus servidores y se adhiere estrictamente a varios acuerdos de nivel (SLA)”. Asegúrese de que su proveedor de la nube tenga centros de datos en todo el mundo y pueda cumplir con las regulaciones de soberanía de datos mediante cargas de trabajo de geocercas que se ejecutan en servidores confiables.
  4. Cumplimiento: la soberanía de los datos y el cumplimiento van de la mano, especialmente a medida que cada vez más empresas realizan negocios a nivel mundial y los gobiernos y agencias locales tienen estrictos requisitos de cumplimiento para hacer negocios, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en la Unión Europea. En la nube pública, es importante poder hacer cumplir los requisitos normativos mediante la supervisión continua y las alertas basadas en plantillas de políticas para estar preparados para las auditorías.
  5. Continuidad de negocio: la copia de seguridad y la recuperación ante desastres son casos de uso vitales cuando se trata de la nube pública, pero también debe asegurarse de que su proveedor admite capacidades de alta disponibilidad para garantizar la integridad de los sitios de respaldo y recuperación ante desastres al recuperarse de ciberataques. Asegúrese de preguntar a su proveedor de la nube sobre los objetivos de tiempo de recuperación y los objetivos de punto de recuperación, así como sobre capacidades como clústeres vSAN extendidos para sus soluciones VMware en nube híbrida y nube pública.

Mitigue el riesgo eligiendo el proveedor de la nube adecuado

Quizás sea inevitable que los líderes empresariales y de TI tengan preocupaciones sobre la seguridad en la nube. La idea de confiar sus datos y aplicaciones de misión crítica a otra empresa puede ser un tanto desalentadora.

Sin embargo, la realidad actual es que puede mitigar el riesgo y la preocupación eligiendo un proveedor de la nube que se centre en el liderazgo y la confianza en seguridad, ofreciendo protecciones de nivel empresarial en áreas clave como el cifrado, control, cumplimiento de normas, soberanía de datos y la continuidad de negocio.

Obtenga más información sobre el liderazgo en seguridad de IBM y sobre cómo migrar de forma más segura sus cargas de trabajo de VMware de misión crítica a IBM Cloud.

