Según el Informe de seguridad en la nube de 2019, el 93 % de los profesionales de ciberseguridad están extremadamente o moderadamente preocupados por la seguridad en la nube. Casi el 30 % dijo que experimentó un incidente relacionado con la nube pública en los últimos 12 meses. Los principales problemas de seguridad son la pérdida de datos, la privacidad de datos, el cumplimiento, la exposición accidental de credenciales y la soberanía de datos.

El nivel de preocupación por la seguridad en la nube no es sorprendente. Con más aplicaciones y datos que pasan a la nube, el impacto de una violación de seguridad puede ser devastador. El costo promedio de una filtración de datos es ahora de 3.92 millones de dólares, según el Informe del costo de una filtración de datos de 2019 del Ponemon Institute.

La buena noticia, sin embargo, es que existen formas de mitigar el impacto de una filtración, ya sea de forma preventiva o después de que se produzca una filtración. La más importante de ellas, según Ponemon, es el “uso extensivo del cifrado”. Otros factores clave de mitigación incluyen la prevención de pérdida de datos, el intercambio de inteligencia de amenazas y la gestión de la continuidad de negocio.