Según el Informe de seguridad en la nube de 2019, el 93 % de los profesionales de ciberseguridad están extremadamente o moderadamente preocupados por la seguridad en la nube. Casi el 30 % dijo que experimentó un incidente relacionado con la nube pública en los últimos 12 meses. Los principales problemas de seguridad son la pérdida de datos, la privacidad de datos, el cumplimiento, la exposición accidental de credenciales y la soberanía de datos.
El nivel de preocupación por la seguridad en la nube no es sorprendente. Con más aplicaciones y datos que pasan a la nube, el impacto de una violación de seguridad puede ser devastador. El costo promedio de una filtración de datos es ahora de 3.92 millones de dólares, según el Informe del costo de una filtración de datos de 2019 del Ponemon Institute.
La buena noticia, sin embargo, es que existen formas de mitigar el impacto de una filtración, ya sea de forma preventiva o después de que se produzca una filtración. La más importante de ellas, según Ponemon, es el “uso extensivo del cifrado”. Otros factores clave de mitigación incluyen la prevención de pérdida de datos, el intercambio de inteligencia de amenazas y la gestión de la continuidad de negocio.
En primer lugar, debe reconocer que cada vez que utiliza la nube pública, está utilizando un modelo de responsabilidad compartida; esto significa que usted es responsable de la seguridad hacia y desde la nube y el proveedor de la nube es responsable de la seguridad dentro de su infraestructura en la nube.
En segundo lugar, debe elegir un proveedor de la nube que ofrezca los más altos niveles de protección y experiencia, especialmente en áreas que tienen un efecto significativo en la reducción del riesgo, como el cifrado, el control de acceso, la supervisión y la visibilidad, junto con la soberanía de los datos y otros requisitos de cumplimiento.
En tercer lugar, debe utilizar una plataforma de nube pública que esté estrechamente integrada con su entorno virtualizado local, concretamente VMware. Con una estrecha integración, puede ejecutar cargas de trabajo de VMware en la nube con una alta disponibilidad de tiempo de actividad a nivel de máquina virtual (VM) mientras aprovecha innovaciones como clústeres extendidos para reducir el riesgo y mejorar la disponibilidad de las aplicaciones de misión crítica.
Con esas tres consideraciones en mente, aquí hay cinco factores de seguridad importantes adicionales a considerar al elegir un proveedor de la nube:
Quizás sea inevitable que los líderes empresariales y de TI tengan preocupaciones sobre la seguridad en la nube. La idea de confiar sus datos y aplicaciones de misión crítica a otra empresa puede ser un tanto desalentadora.
Sin embargo, la realidad actual es que puede mitigar el riesgo y la preocupación eligiendo un proveedor de la nube que se centre en el liderazgo y la confianza en seguridad, ofreciendo protecciones de nivel empresarial en áreas clave como el cifrado, control, cumplimiento de normas, soberanía de datos y la continuidad de negocio.
Obtenga más información sobre el liderazgo en seguridad de IBM y sobre cómo migrar de forma más segura sus cargas de trabajo de VMware de misión crítica a IBM Cloud.
