La industria aseguradora , en esencia, se basa en la promesa legal de pagar una indemnización en caso de pérdida. La confianza es el núcleo de esta promesa. Sin embargo, el nivel de confianza que los consumidores tienen en su proveedor de seguros es promedio. El IBM Institute for Business Value (IBV) encuestó a 1.100 ejecutivos de seguros empresariales en 34 países de todo el mundo entre mayo y julio de 2020; Además, encuestó a 10.061 clientes de seguros en nueve países. El resultado con respecto a la confianza del cliente es muy marcado: el 42 por ciento de los clientes no confía plenamente en su aseguradora. Mejorar la confianza entre los clientes debe ser la máxima prioridad del sector de los seguros. La tecnología blockchain puede ayudar a reducir el déficit de confianza.

La blockchain autorizada en su núcleo utiliza tecnología de contabilidad distribuida (DLT), una red peer-to-peer que consiste en datos replicados sin necesidad de un administrador central. Cuando es necesario registrar un evento en blockchain, cada nodo ejecuta la transacción y, si los nodos requeridos están de acuerdo con el resultado (consenso), cada nodo registra los datos de la transacción en su copia del libro mayor. La tecnologíaBlockchain también garantiza que los datos sean a prueba de manipulaciones o que no se puedan modificar de ninguna manera.

Blockchain es la convergencia de múltiples tecnologías: redes peer-to-peer, criptografía, seguridad de la información, contratos inteligentes y más. El consenso, la replicación y la inmutabilidad en una red blockchain permiten registrar transacciones de confianza y, por tanto, proporcionar procedencia y trazabilidad.

Blockchain puede proporcionar un procesamiento y liquidación de reclamaciones más fácil y justo; También permitir una mejor gestión del fraude, una suscripción eficiente y transparente; más fácil la incorporación de clientes. Nuestro blog anterior describe los componentes de blockchain y cómo las empresas pueden aprovechar para expandir su red y obtener una ventaja competitiva.

La industria de seguros está experimentando un cambio radical con participantes más pequeños que redefinen la experiencia de seguros del cliente utilizando blockchain, IoT, IA y otras tecnologías. Estas nuevas ofertas tienen mucho potencial para perturbar a los jugadores tradicionales a largo plazo. Los titulares tienen una clara ventaja sobre los nuevos jugadores, gracias a su acceso a clientes de larga data y un conocimiento profundo, así como a datos relacionados de sus procesos, socios de la cadena de valor y entorno competitivo.