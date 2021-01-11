La industria aseguradora , en esencia, se basa en la promesa legal de pagar una indemnización en caso de pérdida. La confianza es el núcleo de esta promesa. Sin embargo, el nivel de confianza que los consumidores tienen en su proveedor de seguros es promedio. El IBM Institute for Business Value (IBV) encuestó a 1.100 ejecutivos de seguros empresariales en 34 países de todo el mundo entre mayo y julio de 2020; Además, encuestó a 10.061 clientes de seguros en nueve países. El resultado con respecto a la confianza del cliente es muy marcado: el 42 por ciento de los clientes no confía plenamente en su aseguradora. Mejorar la confianza entre los clientes debe ser la máxima prioridad del sector de los seguros. La tecnología blockchain puede ayudar a reducir el déficit de confianza.
La blockchain autorizada en su núcleo utiliza tecnología de contabilidad distribuida (DLT), una red peer-to-peer que consiste en datos replicados sin necesidad de un administrador central. Cuando es necesario registrar un evento en blockchain, cada nodo ejecuta la transacción y, si los nodos requeridos están de acuerdo con el resultado (consenso), cada nodo registra los datos de la transacción en su copia del libro mayor. La tecnologíaBlockchain también garantiza que los datos sean a prueba de manipulaciones o que no se puedan modificar de ninguna manera.
Blockchain es la convergencia de múltiples tecnologías: redes peer-to-peer, criptografía, seguridad de la información, contratos inteligentes y más. El consenso, la replicación y la inmutabilidad en una red blockchain permiten registrar transacciones de confianza y, por tanto, proporcionar procedencia y trazabilidad.
Blockchain puede proporcionar un procesamiento y liquidación de reclamaciones más fácil y justo; También permitir una mejor gestión del fraude, una suscripción eficiente y transparente; más fácil la incorporación de clientes. Nuestro blog anterior describe los componentes de blockchain y cómo las empresas pueden aprovechar para expandir su red y obtener una ventaja competitiva.
La industria de seguros está experimentando un cambio radical con participantes más pequeños que redefinen la experiencia de seguros del cliente utilizando blockchain, IoT, IA y otras tecnologías. Estas nuevas ofertas tienen mucho potencial para perturbar a los jugadores tradicionales a largo plazo. Los titulares tienen una clara ventaja sobre los nuevos jugadores, gracias a su acceso a clientes de larga data y un conocimiento profundo, así como a datos relacionados de sus procesos, socios de la cadena de valor y entorno competitivo.
Desbloquea un nuevo valor empresarial a través de una base inmutable de transparencia y propósito compartido. Let’s put smart to work.
Para comprender mejor al cliente y obtener insights sobre su comportamiento, las empresas necesitan acceder a datos confiables del cliente. Un consorcio de compañías de seguros puede aprovechar la plataforma y los beneficios de asociación de una red empresarial confiable utilizando la tecnología blockchain. El TIPP que utiliza la tecnología Blockchain puede ayudar a abordar los desafíos y transformar los procesos dentro de la cadena de valor de los seguros.
Los tokens proporcionan un mecanismo para representar activos en una cadena de bloques en formato digital. El activo digital puede representar cualquier activo físico o incluso un acuerdo, y puede negociarse entre participantes. Los tokens permiten la expansión del ecosistema al permitir que los participantes posean acciones de activos de alto valor y promuevan modelos de negocio más nuevos. Los tokens permiten la descomposición de las cadenas de valor tradicionales de los seguros para que un grupo de proveedores de servicios independientes pueda tarificar, transferir y gestionar los riesgos sin tener que depender de una autoridad central.
La identidadde confianza es fundamental en cualquier sistema, y no digamos en una red blockchain. El seguro está altamente regulado y sujeto a conocer a su cliente (KYC) y al cumplimiento de las normas antilavado de dinero (AML) para los participantes. La identidad descentralizada proporcionada por una red blockchain proporcionará un mayor nivel de confianza a los clientes y socios del ecosistema. En un sistema de identidad descentralizado, la información privada de los clientes se almacena localmente y la red blockchain proporciona un marco para el intercambio de datos de los clientes a las aseguradoras. Esto, a su vez, permitirá una incorporación más rápida de clientes, ya que cada aseguradora no tendrá que completar el KYC de nuevo. La identidad descentralizada en una red de seguros garantiza la reducción de la superficie de ataque en caso de filtración de datos.
La procedencia en una red blockchain proporciona a los participantes un registro inmutable de los activos y servicios que se intercambian dentro de la red. Los contratos inteligentes pueden convertir los contratos en papel en código programable que ayuda a automatizar el procesamiento de reclamaciones y calcula las responsabilidades en los seguros para todos los actores involucrados. El proceso de reclamación implica múltiples pasos manuales en los que el cliente notifica a la aseguradora del evento, ya sea en línea o por teléfono. Durante un desastre natural a gran escala en una región, a los ajustadores de la localidad les resulta difícil hacer frente a la gran cantidad de reclamaciones. La disponibilidad de peritos se convierte en un cuello de botella en el procesamiento general de las reclamaciones. Con la disponibilidad de datos fiables, blockchain puede ayudar a agilizar el procesamiento de reclamaciones automatizando algunos de los pasos mediante contratos inteligentes.
Las plataformas son modelos de negocio que crean valor al establecer la infraestructura necesaria para facilitar los intercambios entre dos o más grupos interdependientes. Las plataformas son a menudo un punto de cambio en múltiples industrias, ya que sus modelos de negocio y operativos obtienen una ventaja decisiva sobre la competencia. Según un estudio de IBV Global C-suite, las empresas que operan modelos de plataforma de negocio pueden lograr valoraciones de mercado de hasta ocho veces sus ingresos.
Las compañías de seguros son cada vez más conscientes de los cambios que se avecinan y están empezando a prepararse invirtiendo en la creación de plataformas de seguros. Más de tres cuartas partes de los encuestados por IBV están de acuerdo en que las plataformas Blockchain Platform están alterando la cadena de valor tradicional de los seguros. Las plataformas pueden mejorar los ingresos al permitir que las aseguradoras lleguen a más clientes, ofrezcan productos nuevos y diferentes y se unan a ecosistemas de socios de valor agregado. También pueden mejorar el lado de los costos al alejarse de los sistemas existentes, lo que aumenta la flexibilidad. Finalmente, impulsan la innovación y fomentan una mentalidad de innovación.
La industria de Insurtech está explorando vías para recopilar nuevos flujos de datos que puedan ayudar a ofrecer soluciones innovadoras a los clientes. La proliferación de sensores y dispositivos conectados (IoT) puede proporcionar un gran volumen de datos que podrían utilizarse para analizar mediante IA. La información generada por estos dispositivos podría proporcionar insights valiosos que resultarían cruciales para el desarrollo de nuevos productos.
Las plataformas basadas en blockchain pueden agregar aún más confianza a la recopilación de datos recopilados en la red y con respecto al uso de los datos de los clientes. Esta confianza en cómo se consumen los datos podría llevar a los clientes a monetizar los datos poniéndolos a disposición de otras partes en la red. Las plataformas Blockchain pueden ayudar a simplificar la implementación y distribución debido a la creación de confianza en el sistema tanto en términos de calidad como de consumo de datos.
Con soluciones basadas en blockchain, las organizaciones tienen acceso a grandes volúmenes de datos confiables de interacciones dentro de su propio ecosistema. El valor de los insights obtenidos de estos datos sería muy valioso para crear y fijar precios de nuevos productos. Las redes basadas en blockchain pueden ayudar a construir mercados de confianza para las empresas que ofrecen seguridad de datos, ampliando al mismo tiempo el ecosistema de todos los participantes, facilitando el acceso a clientes, corredores, reaseguradores, vendedores, banqueros y agencias regulatorias en todo el ecosistema asegurador.
