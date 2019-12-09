La tecnología blockchain más allá de las criptomonedas

Las tecnologías blockchain más conocidas en producción hoy en día involucran criptomonedas. Hay decenas de despliegues, con bitcoin como el más popular. Otros con propiedades únicas y valiosas incluyen Ripple y Ethereum. Ripple tiene una buena posición en los mercados financieros globales y Ethereum utiliza contratos inteligentes para sustituir el depósito en garantía y para la gestión de identidades digitales, entre otras aplicaciones.

La mayoría de los despliegues de criptomonedas implican blockchains públicas que permiten a cualquiera participar. La mayoría de los despliegues corporativos de blockchain utilizan un libro mayor privado que limita el acceso y la autorización. Si bien las criptomonedas tienen un lugar válido en el mundo de blockchain, de ninguna manera cubren las vastas posibilidades detrás de esta tecnología emergente.

Los servicios financieros tienen una de las mayores razones para utilizar una blockchain. La seguridad e inmutabilidad inherentes se vinculan directamente con los requisitos clave para la banca y los seguros. American Express parece comprender estas facetas y ha tomado medidas en algunas áreas diferentes de su negocio para desplegar blockchains. American Express se unió a la red de pagos global de Ripple y lanzó una blockchain para recompensas de membresía.

Estas actividades ocurrieron en 2017 y 2018 y hay expectativas tanto de crecimiento en estas áreas como de nuevos despliegues de blockchain en el futuro. Las actualizaciones casi en tiempo real con el libro mayor distribuido, que informa a todos los integrantes de la cadena de valor sobre las actividades realizadas, aportan un gran valor a los servicios financieros. American Express fue una de las primeras empresas de servicios financieros en implementar casos de uso reales para una blockchain. Su competencia sin duda se unirá a la refriega cuando vea los beneficios que American Express obtiene al utilizar esta tecnología disruptiva.

De Beers es una corporación internacional especializada en exploración y minería de diamantes, entre otras actividades. En 2015, De Beers creó Tracr, una plataforma blockchain diseñada para rastrear los diamantes desde la mina hasta el cliente. La exploración y minería de diamantes adolece de ciertas prácticas inmorales y los clientes quieren conocer la ruta de su producto antes de comprarlo. Según Bruce Cleaver, director ejecutivo de De Beers, "el equipo del proyecto Tracr ha demostrado que puede rastrear con éxito un diamante a lo largo de la cadena de valor, proporcionando garantía de trazabilidad de activos de una manera que antes no era posible".

Al mostrar dónde se originó el diamante a través de la cadena de distribución y, en última instancia, en una tienda de venta minorista, De Beers puede mostrar a los compradores la procedencia de cada diamante. La tecnología blockchain ofrece capacidades clave que permiten a De Beers brindar tranquilidad a los clientes finales, algo que ninguna otra tecnología pudo hacer.

Numerosas empresas ofrecen soluciones específicas centradas en blockchain para organizaciones de atención médica. Medicalchain emplea la tecnología blockchain para almacenar de forma segura los historiales médicos y así ofrecer un enfoque colaborativo e inteligente a la atención médica. Esta solución puede proteger a los pacientes de cualquier cantidad de ataques que hemos visto que afectan a los proveedores de atención médica y a los pagadores.

Otro desafío clave en la atención médica es que los registros médicos no cruzan proveedores. Si un paciente visita una sala de emergencias en un hospital, es muy posible que los datos no se trasladen al proveedor de atención primaria. Adicionalmente, la sala de urgencias no tendrá acceso al historial del paciente. SimplyVital Salud resuelve este problema con una base de datos de código abierto basada en blockchain que concede acceso seguro a la información del paciente, facilitando la coordinación de la atención médica.

BlockPharma tiene una solución blockchain creada para rastrear los medicamentos y combatir la falsificación. La idea aquí refleja lo que hizo De Beers en el seguimiento de diamantes, esta vez con el objetivo de salvar vidas. Los casos de uso de una blockchain pueden cruzar las industrias, ya que la mayoría de las empresas se benefician del beneficio de la seguridad, la procedencia y la inmutabilidad de los datos. Decenas de empresas ven el valor y están trabajando en el sector de la salud creando y entregando soluciones basadas en la tecnología blockchain.