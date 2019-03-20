La IA no es mágica: es hora de desmitificarla y aplicarla

Hoy en día, demasiadas personas ven la inteligencia artificial (IA) como otra tecnología mágica que se está poniendo a trabajar con poca comprensión de cómo funciona. Ven la IA como especial y relegada a expertos que la han dominado y deslumbrado con ella. En este contexto, la IA ha adquirido un aire de misticismo con promesas de grandeza, fuera del alcance de los simples mortales.



La verdad, por supuesto, es que la IA no es mágica. El término Inteligencia Artificial se acuñó por primera vez en 1956 y, desde entonces, la tecnología ha progresado, decepcionado y resurgido. Al igual que con la electricidad, el camino hacia los avances de la IA vendrá con la experimentación masiva. Aunque muchos de esos experimentos fracasarán, los que tengan éxito tendrán un impacto sustancial.

Ahí es donde nos encontramos hoy. Como han sugerido otros, como Andrew Ng, la IA es la nueva electricidad. Además de volverse omnipresente y cada vez más accesible, la IA está mejorando y alterando la forma en que se realizan los negocios en todo el mundo. Permite realizar predicciones con una precisión suprema y automatizar los procesos empresariales y la toma de decisiones. El impacto es enorme, y va desde mejores experiencias del cliente hasta productos inteligentes y servicios más eficientes. Y al final, el resultado será un impacto económico para las empresas, los países y la sociedad.

Sin duda, las organizaciones que impulsen la experimentación masiva en IA se llevarán las oportunidades de mercado de la próxima década. Para desglosar y ayudar a desmitificar la IA, hay que tener en cuenta dos elementos clave de las categoría: los componentes y el proceso. En otras palabras, identificar qué hay detrás y cómo se puede adoptar.