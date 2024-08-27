¿El contragolpe contra la IA ha llegado a un punto de fiebre? “Realmente… odio la IA generativa”, dijo el director ejecutivo (CEO) de la compañía de ilustración Procreate en un video reciente publicado en X. El título sobre el video: “Nunca iremos allí. La creatividad se hace, no se genera”.
La publicación de Procreate tocó un nervio: se volvió viral con cerca de 10 millones de visitas en menos de una semana, aunque no el mismo nervio para todos.
"Estamos viviendo un momento único de automatización del arte y la artesanía", dijo Volkmar Uhlig, vicepresidente de Infraestructura de IA en IBM, en un reciente episodio del Mixture of Experts podcast. “Pero siempre habrá una necesidad y demanda de arte único”, dijo.
Muchos creativos no están tan seguros.
Miles de personas de la comunidad del diseño y del mundo artístico en general se emocionaron al ver que Procreate expresaba sus preocupaciones. Les preocupa que la IA mate la creatividad y la artesanía y que, al final, les quite sus empleos.
El comentario de Procreate también se sumó a una reacción más amplia contra la IA. En abril, Dove se convirtió en la primera marca de belleza en prohibir representaciones generadas por IA de mujeres porque iban en contra de la autenticidad de su marca y potencialmente amenazaban el bienestar de las mujeres, dijo Dove.
“En Dove, buscamos un futuro en el que las mujeres puedan decidir y declarar cómo es la belleza real, no algoritmos”, dijo Alessandro Manfredi, director de marketing de Dove.
Dove realizó un estudio con más de 33 000 mujeres en todo el mundo y descubrió que 1 de cada 3 mujeres se siente presionada para modificar su apariencia debido a lo que ve en línea, incluso cuando sabe que es falso o generado por IA.
En ciertos casos, el uso de IA puede dañar la relación entre una marca y sus fans más fieles. En junio, Toys“R”Us lanzó un controvertido anuncio generado por Sora de OpenAI que provocó furia. Muchos espectadores criticaron al niño presentado como “macabro” y “espeluznante”.
A pesar de la reacción violenta, la empresa de juguetes dijo que este experimento fue “exitoso”, según el presidente de Toys“R”Us Studios, Kim Miller Olko, en una entrevista con NBC.
En respuesta a las críticas de que la IA tomaba el trabajo de las personas, Olko argumentó que eso no era cierto en este caso. Alrededor de una docena de personas trabajaron en el video, aproximadamente lo mismo que en otros videos.
“Geoffrey es una animación. Es una caricatura”, dijo Miller Olko. “No íbamos a contratar a una jirafa, ¿sabes a qué me refiero? Esto era una animación”.
Mientras tanto, un anuncio de Volvo generado por IA y producido por un superfan en julio recibió elogios a gran escala por su creatividad bajo presión de tiempo. Laszlo Gaal, un colorista húngaro sin relación oficial con Volvo, utilizó la herramienta de conversión de texto a vídeo de Runway para crear un anuncio completo de Volvo en solo 24 horas. Se volvió viral casi de inmediato.
Ciertas industrias están más cerca de entusiasmarse unánimemente con la IA generativa. Los desarrolladores e ingenieros de software, por ejemplo, utilizan varias herramientas impulsadas por IA para programar más rápidamente, lo que aumenta la productividad y reduce los costos, ya que la IA se encarga de las tareas más rutinarias.
Y más allá del trabajo tedioso, la IA generativa puede ayudar a crear prototipos mucho más rápido, ya que los grandes modelos de lenguaje pueden encargarse de la refactorización y la documentación del código. De esta manera, los desarrolladores tienen más tiempo libre para dedicarse únicamente a los prototipos más prometedores.
Pero, ¿quién tiene la última palabra? “Le estás preguntando a un montón de nerds sobre el arte”, dijo Skyler Speakman, científico de investigación sénior en IBM, en el podcast Mixture of Experts, pidiendo la perspectiva de “artistas y artesanos”.
Resulta que los creativos son mixtos. Aunque el bando de los detractores es fuerte, otros también consideran que la IA generativa ahorra una enorme cantidad de tiempo, entre otros beneficios.
Por ejemplo, en el campo del marketing de contenidos, la IA generativa puede ayudar con tareas que implican la creación de resúmenes del contenido principal o que se derivan fácilmente de las piezas principales, dice James Pate, estratega global de SEO en IBM.
El equipo de Pate utiliza IBM watsonx para completar metadatos y etiquetas para miles de páginas de contenido que deben migrarse. Esto "nos ayudó a evitar publicar páginas sin descripciones o retrasar las migraciones", dijo Pate.
La IA generativa puede incluso potenciar y democratizar la creatividad, argumenta Rogier Vijverberg, director ejecutivo (CEO) de la agencia de publicidad SuperHeroes.
“La IA generativa permite a los creadores de todo el mundo visualizar su imaginación de una manera que antes no era posible sin un gran presupuesto”.
Todd Cramer, líder de diseño web de IBM.com, se hace eco de este sentimiento y destaca la capacidad de la IA generativa para aumentar la creación rápida de prototipos entre su propio equipo de diseño.
"Poder explorar una variedad de conceptos creativos con una sencilla ingeniería de instrucciones permite a los diseñadores acelerar las iteraciones de conceptos en segundos en lugar de horas, lo que se traduce en una mayor creatividad, así como en la productividad/eficiencia en el proceso de diseño", afirma Cramer.
La realidad es más matizada que la IA versus los humanos, agrega Vijverberg. "Siempre hay creadores humanos que utilizan estas herramientas". La firma de Vijverberg agregó recientemente seis "artistas de IA", creadores que son particularmente hábiles en el uso de las últimas herramientas de IA generativa. Estos artistas de IA forman parte de una nueva división de la agencia de Vijverberg, un colectivo de arte digital llamado Jimmy, que representa a los "mejores artistas de CGI e IA del mundo".
En la misma línea, Cramer ve la tecnología como una herramienta práctica, no como un sustituto. “Los diseñadores no deberían preocuparse de que la IA generativa les quite el trabajo. Deberían preocuparse por los diseñadores que saben cómo aprovechar la IA generativa para trabajar mejor”, afirma Cramer. “En lugar de un reemplazo del trabajo creativo, la IA generativa es una herramienta de mejora que permite a los diseñadores acelerar la creatividad, la productividad y la ejecución conectándola a las partes correctas del proceso de diseño”.
Incluso Procreate, que acaparó los titulares por decir que nunca usaría IA, hizo algunas concesiones tres días después de su publicación original en X.
En respuesta a comentarios que destacaban las ganancias de productividad de la IA, Procreate escribió:
Entendemos que algunas herramientas de IA pueden ayudar a mejorar la productividad. No tenemos ningún problema con estos siempre que estén haciendo el trabajo aburrido o peligroso y los datos se obtengan de forma ética. Solo nos interesará explorar las herramientas de IA para crear herramientas aún mejores para los artistas”.
¿Quieres más? Un nuevo estudio analiza lo que sucede cuando se utiliza ChatGPT para ayudar a los humanos en un conjunto de tareas creativas.
Descubra cómo los directores ejecutivos (CEO) pueden equilibrar el valor que la IA generativa puede crear con la inversión que exige y los riesgos que representa.
Aprenda los conceptos fundamentales y construya sus habilidades con laboratorios prácticos, cursos, proyectos guiados, ensayos y mucho más.
Aprenda a incorporar con confianza la IA generativa y el aprendizaje automático en su negocio.
¿Quiere rentabilizar mejor sus inversiones en IA? Descubra cómo la IA generativa escalable en áreas clave impulsa el cambio ayudando a sus mejores mentes a crear y ofrecer nuevas soluciones innovadoras.
Encuestamos a 2000 organizaciones sobre sus iniciativas de IA para descubrir qué funciona, qué no y cómo pueden avanzar.
IBM® Granite es nuestra familia de modelos abiertos de IA, de alto rendimiento y confiables, diseñados para empresas y optimizados para escalar sus aplicaciones de IA. Explore opciones de lenguaje, código, series de tiempo y medidas de protección.
Aprenda a seleccionar el modelo fundacional de IA más adecuado para su caso de uso.
Entrene, valide, ajuste y despliegue IA generativa, modelos fundacionales y capacidades de machine learning con IBM watsonx.ai, un estudio empresarial de próxima generación para creadores de IA. Diseñe aplicaciones de IA en menos tiempo y con menos datos.
Ponga la IA a trabajar en su negocio con la experiencia en IA líder en la industria y la cartera de soluciones de IBM a su lado.
Reinvente los flujos de trabajo y las operaciones críticas añadiendo IA para maximizar las experiencias, la toma de decisiones en tiempo real y el valor empresarial.
Obtenga acceso único a capacidades que abarcan el ciclo de vida del desarrollo de IA. Produzca potentes soluciones de IA con interfaces fáciles de usar, flujos de trabajo y acceso a API y SDK estándar de la industria.