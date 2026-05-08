Soluciones de ingeniería de contexto

La IA necesita más que acceso a los datos. Necesita el significado empresarial, la gobernanza, el linaje y las señales en tiempo real necesarias para una acción confiable y explicable.

La mayoría de las empresas ya tienen los datos que la IA necesita, pero están fragmentados en aplicaciones, nubes, almacenes, lakehouses, documentos y flujos de eventos. IBM ayuda a reunir esos datos como un contexto confiable, combinando el acceso abierto a los datos, la inteligencia de datos, la gobernanza y los eventos en tiempo real para que los sistemas de IA puedan producir resultados más precisos, relevantes y aplicables en la práctica.