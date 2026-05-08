Soluciones de ingeniería de contexto

Brinde a su IA el contexto empresarial que necesita para razonar, responder y actuar, utilizando datos gobernados en tiempo real en todo su negocio
La IA necesita más que acceso a los datos. Necesita el significado empresarial, la gobernanza, el linaje y las señales en tiempo real necesarias para una acción confiable y explicable.
La mayoría de las empresas ya tienen los datos que la IA necesita, pero están fragmentados en aplicaciones, nubes, almacenes, lakehouses, documentos y flujos de eventos. IBM ayuda a reunir esos datos como un contexto confiable, combinando el acceso abierto a los datos, la inteligencia de datos, la gobernanza y los eventos en tiempo real para que los sistemas de IA puedan producir resultados más precisos, relevantes y aplicables en la práctica.
Las iniciativas de IA se estancan cuando los datos carecen de significado para el negocio, gobernanza y concientización en tiempo real. La ingeniería de contexto aborda estos desafíos al convertir los datos empresariales fragmentados en un contexto de IA confiable y listo para la IA.
La IA tiene dificultades cuando los datos empresariales se distribuyen entre aplicaciones, nubes, almacenes, lakehouses, documentos y flujos. La ingeniería de contexto unifica el acceso a los datos distribuidos sin alterar su ubicación, de modo que la IA pueda razonar con un contexto completo y conectado.
Cuando las definiciones, los metadatos y el linaje varían de un sistema a otro, la IA no puede interpretar los datos de manera coherente ni explicar los resultados. La ingeniería de contexto establece un significado empresarial compartido, ayudando a la IA a razonar con precisión y ofrecer resultados confiables y explicables.
Las políticas de gobernanza a menudo existen fuera de los sistemas que utiliza la IA en tiempo de ejecución, lo que crea brechas en la confianza y el control. La ingeniería de contexto incorpora la gobernanza, el acceso y el linaje directamente en el acceso a los datos de IA para respaldar una IA confiable y conforme a escala.
En conjunto, estos productos de IBM conforman una base de ingeniería contextual que conecta los datos corporativos, el significado empresarial, la gobernanza y las señales en tiempo real, de modo que la IA pueda ofrecer resultados confiables y explicables.
Unifique el acceso a datos estructurados y no estructurados con IBM® watsonx.data, la base de datos abierta e híbrida creada para el rendimiento y la preparación para la IA.
OpenRAG en watsonx.data conecta la IA a datos no estructurados gobernados con acceso abierto y federado, lo que impone políticas en el tiempo de ejecución.
Transmita, conecte, procese y gobierne datos en tiempo real con IBM Confluent, la plataforma en la nube privada diseñada por los creadores de Apache Kafka que ahora forma parte de IBM.
Utilice herramientas de automatización, gestión de metadatos y descubrimiento impulsadas por IA para facilitar la búsqueda, comprensión y confianza de los datos en toda su empresa.
Diseñe e implemente bases de datos listas para la IA que admitan analytics, IA y agentes de IA en entornos híbridos.
Establezca prácticas responsables de IA generativa con modelos de gobernanza que ayuden a garantizar el cumplimiento y la confianza.
Descubra insights más rápido con soluciones de analytics de datos adaptadas a sus objetivos comerciales y conjuntos de datos.