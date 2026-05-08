Soluciones de ingeniería de contexto

Brinde a su IA el contexto empresarial que necesita para razonar, responder y actuar, utilizando datos gobernados en tiempo real en todo su negocio

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Una persona sentada en un escritorio trabajando en un monitor de computadora en una oficina abierta, con escritorios y estantes visibles en el fondo.

Convierta los datos empresariales en un contexto de confianza para la IA

La IA necesita más que acceso a los datos. Necesita el significado empresarial, la gobernanza, el linaje y las señales en tiempo real necesarias para una acción confiable y explicable.

La mayoría de las empresas ya tienen los datos que la IA necesita, pero están fragmentados en aplicaciones, nubes, almacenes, lakehouses, documentos y flujos de eventos. IBM ayuda a reunir esos datos como un contexto confiable, combinando el acceso abierto a los datos, la inteligencia de datos, la gobernanza y los eventos en tiempo real para que los sistemas de IA puedan producir resultados más precisos, relevantes y aplicables en la práctica.

Por qué la IA necesita contexto

Las iniciativas de IA se estancan cuando los datos carecen de significado para el negocio, gobernanza y concientización en tiempo real. La ingeniería de contexto aborda estos desafíos al convertir los datos empresariales fragmentados en un contexto de IA confiable y listo para la IA.
Los datos empresariales están fragmentados 

La IA tiene dificultades cuando los datos empresariales se distribuyen entre aplicaciones, nubes, almacenes, lakehouses, documentos y flujos. La ingeniería de contexto unifica el acceso a los datos distribuidos sin alterar su ubicación, de modo que la IA pueda razonar con un contexto completo y conectado.
El significado empresarial es incongruente

Cuando las definiciones, los metadatos y el linaje varían de un sistema a otro, la IA no puede interpretar los datos de manera coherente ni explicar los resultados. La ingeniería de contexto establece un significado empresarial compartido, ayudando a la IA a razonar con precisión y ofrecer resultados confiables y explicables.
La gobernanza está desconectada de la implementación de la IA 

Las políticas de gobernanza a menudo existen fuera de los sistemas que utiliza la IA en tiempo de ejecución, lo que crea brechas en la confianza y el control. La ingeniería de contexto incorpora la gobernanza, el acceso y el linaje directamente en el acceso a los datos de IA para respaldar una IA confiable y conforme a escala.
Faltan señales en tiempo real 
Los insights de IA se vuelven obsoletos rápidamente cuando se basan solo en datos estáticos. La ingeniería de contexto integra datos en tiempo real y de transmisión para que las aplicaciones y los agentes de IA puedan responder al cambio con acciones oportunas y relevantes.

Productos relevantes

En conjunto, estos productos de IBM conforman una base de ingeniería contextual que conecta los datos corporativos, el significado empresarial, la gobernanza y las señales en tiempo real, de modo que la IA pueda ofrecer resultados confiables y explicables.
IBM watsonx.data

Unifique el acceso a datos estructurados y no estructurados con IBM® watsonx.data, la base de datos abierta e híbrida creada para el rendimiento y la preparación para la IA.

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OpenRAG en IBM Watsonx.data

OpenRAG en watsonx.data conecta la IA a datos no estructurados gobernados con acceso abierto y federado, lo que impone políticas en el tiempo de ejecución.

Presentamos OpenRAG
IBM Confluent

Transmita, conecte, procese y gobierne datos en tiempo real con IBM Confluent, la plataforma en la nube privada diseñada por los creadores de Apache Kafka que ahora forma parte de IBM.

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IBM watsonx.data intelligence

Utilice herramientas de automatización, gestión de metadatos y descubrimiento impulsadas por IA para facilitar la búsqueda, comprensión y confianza de los datos en toda su empresa.

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Servicios relevantes

Diseñe e implemente bases de datos listas para la IA que admitan analytics, IA y agentes de IA en entornos híbridos.

Explore los servicios de consultoría de datos e IA de IBM
Una mano tocando un nodo circular en una interfaz abstracta con formas interconectadas, iconos y líneas de flujo en tonos azules y morados.

Establezca prácticas responsables de IA generativa con modelos de gobernanza que ayuden a garantizar el cumplimiento y la confianza.

Explore los servicios de consultoría sobre la gobernanza de la IA de IBM
Ilustración abstracta con líneas verticales de formas geométricas y una mano que se extiende hacia un nodo circular.

Descubra insights más rápido con soluciones de analytics de datos adaptadas a sus objetivos comerciales y conjuntos de datos.

Explore los servicios de consultoría de datos y analytics de IBM
Ilustración abstracta de paneles translúcidos superpuestos dispuestos en diagonal, con una transición del morado al azul sobre un fondo claro.

Recursos

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Ilustración abstracta de arcos curvos y translúcidos en suaves tonos naranja y rosa sobre un fondo claro.
Convierta los datos en insights empresariales. Una nueva encuesta global realizada a 1700 directores de datos (CDO) revela una serie de aspectos innegociables para los altos ejecutivos en la carrera por lograr resultados en la IA.
Ilustración 3D abstracta de tres marcos cuadrados redondeados transparentes superpuestos sobre un fondo claro.
La IA tiene un problema de datos. Los datos requieren una solución de IA. Lee nuestra guía para líderes de datos sobre datos preparados para la IA.
Ilustración 3D abstracta de bucles azules translúcidos entrelazados que crean una forma esférica sobre un fondo claro.
IBM fue nombrada líder en el Gartner® Magic Quadrant™ 2025 para soluciones de gestión de metadatos.
Ilustración abstracta en 3D de bucles morados translúcidos entrelazados que forman una figura esférica sobre un fondo claro.
Use una búsqueda de código abierto y un motor de analytics para indexar, consultar y analizar datos de una amplia gama de fuentes de datos.
Dé el siguiente paso

Comience a construir la base de datos confiable que la IA necesita para pasar de la experimentación a la producción.

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  2. Pruebe watsonx.data de forma gratuita