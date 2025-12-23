Convertir los datos en insights empresariales

Bajo la presión de maximizar el valor comercial de los compromisos de IA, los líderes de datos deben priorizar los datos gobernados, accesibles y diseñados

¿Los líderes de datos están preparados para liderar en la era de la IA?

Una nueva encuesta global de 1700 CDO revela un papel en ascenso, pero que aún presenta desafíos estratégicos y operativos.

Conclusiones clave

26 %

Porcentaje de CDO que sienten que sus capacidades de datos pueden potenciar nuevas corrientes de ingresos habilitadas para la IA1

 81 %

Porcentaje de CDO que dicen que llevan la IA a los datos en lugar de centralizar los datos para la IA1

 79%

Porcentaje de CDO que aún intentan definir cómo escalar y gobernar los agentes de IA1

 82%

Porcentaje de CDO que están contratando para roles de datos que no existían el año pasado, la mayoría relacionados con IA generativa1

Tome medidas para impulsar el éxito

Los altos ejecutivos de datos se enfrentan a un conjunto de cuestiones no negociables en la carrera por los resultados de la IA. Tomar las medidas adecuadas puede ayudar a impulsar el éxito.
Convierta los datos en combustible para la IA

Los resultados de la IA dependen de datos de calidad que se ajusten a los objetivos empresariales. Acceda y enriquezca sus datos no estructurados, incluidos videos, presentaciones y correos electrónicos.
Sea disciplinado con los datos y la IA

Los equipos de seguridad y gobernanza deben colaborar a medida que aumenta la complejidad. Una a su personal, procesos y tecnología para acelerar la adopción, la innovación y el retorno de la inversión (ROI).
Equipe a los empleados con acceso a insights

Las decisiones se estancan sin datos oportunos. Obtener acceso a datos protegidos y gobernados puede reducir la dependencia de los equipos de datos centralizados y acelerar los resultados.
Trate los datos y la tecnología como una sola disciplina

Los CIO, CDO y CTO deben alinear las prioridades para aprovechar las inversiones, simplificar la integración y ofrecer datos listos para la IA, a escala, para obtener un valor comercial real.  
Informe: Cómo los altos ejecutivos están convirtiendo la información en impacto

El éxito en la economía de la IA actual depende de conectar los datos con los resultados comerciales, y el 92 % de los CDO están de acuerdo, pero solo 1/3 de ellos cree que lo hace bien.

Este informe se basa en datos de encuestas de 1700 CDO de diferentes industrias y geografías, revelando los insights aplicables en la práctica y los aspectos innegociables que su organización necesita para mantenerse a la vanguardia.

Dé el siguiente paso 

Descubra por qué el 92 % de los CDO están de acuerdo en que el éxito de la IA depende de vincular los datos con los resultados empresariales.

Notas de pie de página

1. The 2025 Chief Data Officer Study: The AI multiplier effect, IBM Institute for Business Value, noviembre de 2025.