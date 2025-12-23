El éxito en la economía de la IA actual depende de conectar los datos con los resultados comerciales, y el 92 % de los CDO están de acuerdo, pero solo 1/3 de ellos cree que lo hace bien.

Este informe se basa en datos de encuestas de 1700 CDO de diferentes industrias y geografías, revelando los insights aplicables en la práctica y los aspectos innegociables que su organización necesita para mantenerse a la vanguardia.