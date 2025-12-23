Bajo la presión de maximizar el valor comercial de los compromisos de IA, los líderes de datos deben priorizar los datos gobernados, accesibles y diseñados
Una nueva encuesta global de 1700 CDO revela un papel en ascenso, pero que aún presenta desafíos estratégicos y operativos.
Porcentaje de CDO que sienten que sus capacidades de datos pueden potenciar nuevas corrientes de ingresos habilitadas para la IA1
Porcentaje de CDO que aún intentan definir cómo escalar y gobernar los agentes de IA1
Porcentaje de CDO que están contratando para roles de datos que no existían el año pasado, la mayoría relacionados con IA generativa1
Los altos ejecutivos de datos se enfrentan a un conjunto de cuestiones no negociables en la carrera por los resultados de la IA. Tomar las medidas adecuadas puede ayudar a impulsar el éxito.
El éxito en la economía de la IA actual depende de conectar los datos con los resultados comerciales, y el 92 % de los CDO están de acuerdo, pero solo 1/3 de ellos cree que lo hace bien.
Este informe se basa en datos de encuestas de 1700 CDO de diferentes industrias y geografías, revelando los insights aplicables en la práctica y los aspectos innegociables que su organización necesita para mantenerse a la vanguardia.
Descubra por qué el 92 % de los CDO están de acuerdo en que el éxito de la IA depende de vincular los datos con los resultados empresariales.
1. The 2025 Chief Data Officer Study: The AI multiplier effect, IBM Institute for Business Value, noviembre de 2025.