Optimice el rendimiento, los costos y la utilización de los recursos en entornos híbridos y multinube
IBM® Concert Optimize, impulsado por IBM Turbonomic, ayuda a los equipos a alinear continuamente el uso de recursos con la demanda de aplicaciones. Ofrece una visibilidad clara en aplicaciones, nube y contenedores, facilitando la identificación de cuellos de botella en rendimiento, ineficiencias y recursos inactivos. Con decisiones de optimización y automatización basada en políticas, los equipos pueden ayudar a reducir el esfuerzo manual y la sobrecarga operativa innecesaria.
Alinee los recursos de infraestructura con la demanda de las aplicaciones para ayudar a garantizar un rendimiento constante. A medida que cambia la demanda, Concert Optimize puede ajustar la asignación de recursos continuamente, lo que respalda una mayor capacidad, capacidad de respuesta y eficiencia.
Analice continuamente la demanda de aplicaciones para alinear los recursos de computación, almacenamiento y red en todos los centros de datos. Ajuste adecuadamente las cargas de trabajo para mejorar la eficiencia y la utilización. Automatice acciones como la ubicación y el escalado para asegurar el rendimiento y, al mismo tiempo, reducir el aprovisionamiento insuficiente y excesivo.
Ajuste automáticamente el tamaño de los contenedores, escale los clústeres y asigne recursos en función de la demanda en tiempo real y los objetivos de nivel de servicio (SLO). Como resultado, los equipos pueden mejorar la eficiencia en los entornos de Kubernetes y mantener el rendimiento de las aplicaciones mediante la optimización automatizada.
Monitoree continuamente la demanda en entornos de nube y optimice la capacidad de computación de IaaS, recursos de GPU, almacenamiento, PaaS y DBaaS. Reduzca el sobreaprovisionamiento, mejore la utilización y opte por automatizar acciones como escalar y estacionar cargas de trabajo inactivas para controlar los costos.
Analice el uso de GPU, CPU y memoria en todos los entornos para colocar, escalar y ajustar automáticamente las cargas de trabajo, reduciendo la capacidad inactiva y evitando el sobreaprovisionamiento.
Utilice datos históricos y en tiempo real para predecir las necesidades de recursos y planificar la capacidad en centros de datos y entornos de Kubernetes. Al simular migraciones para comparar opciones optimizadas de lift-and-shift, los equipos pueden comprender el impacto en el costo y la capacidad antes de actuar.
Identifique y estacione los recursos inactivos o infrautilizados para reducir el desperdicio, mejorar la eficiencia y controlar los costos de infraestructura y nube. Los equipos también pueden suspender o eliminar los recursos no utilizados para liberar capacidad y mejorar la utilización general.