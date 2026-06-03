IBM® Concert Optimize, impulsado por IBM Turbonomic, ayuda a los equipos a alinear continuamente el uso de recursos con la demanda de aplicaciones. Ofrece una visibilidad clara en aplicaciones, nube y contenedores, facilitando la identificación de cuellos de botella en rendimiento, ineficiencias y recursos inactivos. Con decisiones de optimización y automatización basada en políticas, los equipos pueden ayudar a reducir el esfuerzo manual y la sobrecarga operativa innecesaria.