Optimización inteligente de cargas de trabajo de IA en plataformas de nube híbrida

Optimice las cargas de trabajo de IA en la nube, on-prem y contenedores con Turbonomic. Automatice las decisiones sobre recursos para garantizar el rendimiento del modelo de IA y la GPU.

 

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Automatice la optimización de las cargas de trabajo de IA a escala

Las cargas de trabajo de IA consumen muchos recursos y son muy sensibles a los cuellos de botella en el rendimiento. Turbonomic analiza la demanda de GPU, CPU y memoria en tiempo real y automatiza las decisiones de escalado, colocación y asignación. Para métricas de rendimiento de aplicaciones de Kubernetes y OpenShift, como la concurrencia, el tiempo de respuesta, el tiempo de servicio y los retrasos en las colas, para impulsar el escalado de los servicios de inferencia de IA generativa. En la nube, on-prem y contenedores, Turbonomic garantiza un rendimiento constante mientras maximiza la utilización.
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Beneficios

Optimizar el rendimiento de la GPU en la nube

Combine continuamente las cargas de trabajo con el mejor tipo de instancia de GPU en AWS y Azure para que las aplicaciones permanezcan rápidas y receptivas.
Gane agilidad para proyectos de IA

Aumente o reduzca los recursos de la GPU en tiempo real, lo que permite a los equipos poner en marcha y ampliar iniciativas de IA sin retrasos en la infraestructura.
Garantice el rendimiento de la IA generativa

Escale los servicios de inferencia en concurrencia, tiempo de respuesta y rendimiento para ofrecer resultados rápidos y precisos de manera constante.
Mejore la utilización de la GPU

Aproveche el escalado y las métricas de rendimiento con MIG para impulsar un mayor uso de GPU, liberando capacidad para manejar más cargas de trabajo de IA sin costo adicional.
Mantenga la confiabilidad de las aplicaciones empresariales

Asegúrese de que las cargas de trabajo habilitadas para GPU se ejecuten sin interrupciones colocándolas en hosts compatibles con capacidad disponible.
Prolongue la vida útil del hardware

Aumente la densidad de la carga de trabajo de forma segura para admitir más proyectos de IA en el mismo hardware antes de nuevas inversiones en GPU.
Optimizar el rendimiento de la GPU en la nube

Combine continuamente las cargas de trabajo con el mejor tipo de instancia de GPU en AWS y Azure para que las aplicaciones permanezcan rápidas y receptivas.
Gane agilidad para proyectos de IA

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Garantice el rendimiento de la IA generativa

Escale los servicios de inferencia en concurrencia, tiempo de respuesta y rendimiento para ofrecer resultados rápidos y precisos de manera constante.
Mejore la utilización de la GPU

Aproveche el escalado y las métricas de rendimiento con MIG para impulsar un mayor uso de GPU, liberando capacidad para manejar más cargas de trabajo de IA sin costo adicional.
Mantenga la confiabilidad de las aplicaciones empresariales

Asegúrese de que las cargas de trabajo habilitadas para GPU se ejecuten sin interrupciones colocándolas en hosts compatibles con capacidad disponible.
Prolongue la vida útil del hardware

Aumente la densidad de la carga de trabajo de forma segura para admitir más proyectos de IA en el mismo hardware antes de nuevas inversiones en GPU.

Mejore la eficiencia y el rendimiento de su GPU

Optimización de nube pública

Turbonomic evalúa continuamente las métricas de GPU, como el recuento de GPU, la memoria y el ancho de banda en las instancias de AWS y Azure. Recomienda y ejecuta automáticamente el tipo de instancia más adecuado, lo que garantiza que las cargas de trabajo se ejecuten al máximo rendimiento y evita un sobreaprovisionamiento innecesario. Con controles de políticas para niveles de GPU y capacidades de computación, mantiene los costos predecibles y el rendimiento constante para las cargas de trabajo de IA.

 Agende una demostración en vivo
Una persona mirando una computadora portátil en una sala de servidores
Ajuste de cargas de trabajo de IA generativa

Las cargas de trabajo de IA generativa exigen enormes recursos de GPU. Turbonomic optimiza la asignación de cargas de trabajo de GPU en Kubernetes y Red Hat OpenShift para garantizar que las cargas de trabajo de inferencia de LLM de IA generativa cumplan con los objetivos de nivel de servicio (SLO) definidos y los estándares de rendimiento, al tiempo que maximizan el uso, la eficiencia y el costo de la GPU.
Captura de pantalla que muestra los principales clústeres de plataformas de contenedores
Optimización del GPU del centro de datos

Turbonomic aplica analytics con reconocimiento de GPU para colocar y optimizar dinámicamente las máquinas virtuales que requieren aceleración de GPU. Al reconocer las configuraciones de vGPU y passthrough, garantiza que las cargas de trabajo se ejecuten solo en hosts compatibles con capacidad disponible. Esto evita interrupciones, protege el rendimiento de las aplicaciones y permite a las organizaciones aumentar la densidad de la carga de trabajo sin sacrificar la confiabilidad.

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Optimización de nube pública

Turbonomic evalúa continuamente las métricas de GPU, como el recuento de GPU, la memoria y el ancho de banda en las instancias de AWS y Azure. Recomienda y ejecuta automáticamente el tipo de instancia más adecuado, lo que garantiza que las cargas de trabajo se ejecuten al máximo rendimiento y evita un sobreaprovisionamiento innecesario. Con controles de políticas para niveles de GPU y capacidades de computación, mantiene los costos predecibles y el rendimiento constante para las cargas de trabajo de IA.

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Ajuste de cargas de trabajo de IA generativa

Las cargas de trabajo de IA generativa exigen enormes recursos de GPU. Turbonomic optimiza la asignación de cargas de trabajo de GPU en Kubernetes y Red Hat OpenShift para garantizar que las cargas de trabajo de inferencia de LLM de IA generativa cumplan con los objetivos de nivel de servicio (SLO) definidos y los estándares de rendimiento, al tiempo que maximizan el uso, la eficiencia y el costo de la GPU.
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Optimización del GPU del centro de datos

Turbonomic aplica analytics con reconocimiento de GPU para colocar y optimizar dinámicamente las máquinas virtuales que requieren aceleración de GPU. Al reconocer las configuraciones de vGPU y passthrough, garantiza que las cargas de trabajo se ejecuten solo en hosts compatibles con capacidad disponible. Esto evita interrupciones, protege el rendimiento de las aplicaciones y permite a las organizaciones aumentar la densidad de la carga de trabajo sin sacrificar la confiabilidad.

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Historias de éxito de clientes 5.3 veces

aumento en la disponibilidad de GPU inactiva. Descubra cómo IBM BAM duplicó el rendimiento de la GPU y redujo las necesidades de hardware con automatización inteligente.

 Lea la historia de IBM BAM

Recursos

Garantice el rendimiento y la eficiencia de Turbonomic con IBM Expert Lab Services

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Un vistazo a Turbonomic

Turbonomic automatiza las operaciones del centro de datos, optimiza el gasto en la nube y aumenta la eficiencia de Kubernetes.
Comentarios de productos G2

Turbonomic obtuvo insignias G2 por retorno de la inversión (ROI), liderazgo en la red y adopción de usuarios. Consulte las puntuaciones de los usuarios reales en los informes de invierno de G2.
Comentarios en TrustRadius

Lea lo que dicen los clientes satisfechos de IBM Turbonomic en TrustRadius.
Estrategia de VMware

Reduzca las necesidades de hardware y licencias de VMware junto con una reducción de costos de actualización del 75 % en el primer año.
Gestione los recursos de TI

La gestión automatizada de recursos de aplicaciones puede impulsar una optimización de costos de la nube más inteligente.
247 % de retorno de la inversión (ROI) en 3 años

Este informe indica un ahorro del 35 % en la nube, un 75 % menos de incidencias de rendimiento y un retorno de la inversión (ROI) del 247 % en tres años.

Turbonomic protagonizó "Inside the Blueprint" en Bloomberg y FOX Business.
Cumpla con los SLO de las aplicaciones

Turbonomic ayuda a los ingenieros de plataformas y DevOps a optimizar la velocidad de comercialización y el rendimiento de las aplicaciones.
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IBM Turbonomic ofrece una prueba gratuita de 30 días. No se requiere tarjeta de crédito. Empiece su prueba gratuita ahora.
Recorrido del producto

Experiencia una demostración interactiva para ver el rendimiento de la aplicación en tiempo real y la optimización de Recursos.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Es la capacidad de adaptar automáticamente los recursos de la GPU a la demanda de la carga de trabajo, tanto en entornos on premises como en la nube y en contenedores. Esto garantiza que sus aplicaciones de IA siempre funcionen manteniendo los costos bajo control.

Turbonomic analiza continuamente la demanda de GPU, CPU y memoria en los centros de datos, la nube y Kubernetes. Automatiza la ubicación, el escalado y el reajuste para que las cargas de trabajo de IA cumplan con los objetivos de rendimiento sin sobreaprovisionar recursos.

Turbonomic coloca las cargas de trabajo de GPU solo en hosts compatibles con capacidad disponible. Esto evita problemas de rendimiento y le ayuda a obtener más valor del hardware existente.

En AWS y Azure, Turbonomic ajusta continuamente el tamaño de las instancias de GPU para que solo pague por lo que usa. También elimina el desperdicio al reducir o mover las cargas de trabajo de las instancias de GPU inactivas.

Sí. Turbonomic optimiza la inferencia de IA generativa en Kubernetes y OpenShift escalando servicios basados en métricas de GPU y aplicaciones. Garantiza que se cumplan los objetivos de latencia y rendimiento, al tiempo que mejora la utilización de la GPU.

Turbonomic monitorea los recursos de GPU en los niveles de servicio de VM, nodo y contenedor. Automatiza la colocación segura de máquinas virtuales on-prem y escala las cargas de trabajo de inferencia de Kubernetes, mejorando la eficiencia en entornos híbridos y multinube.

Lea el estudio de caso

Sí. Turbonomic reajusta correctamente las instancias de GPU en la nube pública, coloca y consolida de forma segura las cargas de trabajo de GPU en centros de datos, y escala las cargas de trabajo de inferencia de Kubernetes basadas en SLO. Al alinear la oferta con la demanda, reduce el gasto innecesario mientras mantiene el rendimiento para las cargas de trabajo de IA.

El equipo de modelos de IA a gran escala de IBM multiplicó por 5.3 la disponibilidad de las GPU inactivas y duplicó el rendimiento, sin dejar de cumplir con los objetivos de latencia. Eso significa una innovación más rápida a un costo menor.

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