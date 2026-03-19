Optimice las cargas de trabajo de IA en la nube, on-prem y contenedores con Turbonomic. Automatice las decisiones sobre recursos para garantizar el rendimiento del modelo de IA y la GPU.
Las cargas de trabajo de IA consumen muchos recursos y son muy sensibles a los cuellos de botella en el rendimiento. Turbonomic analiza la demanda de GPU, CPU y memoria en tiempo real y automatiza las decisiones de escalado, colocación y asignación. Para métricas de rendimiento de aplicaciones de Kubernetes y OpenShift, como la concurrencia, el tiempo de respuesta, el tiempo de servicio y los retrasos en las colas, para impulsar el escalado de los servicios de inferencia de IA generativa. En la nube, on-prem y contenedores, Turbonomic garantiza un rendimiento constante mientras maximiza la utilización.
aumento en la disponibilidad de GPU inactiva. Descubra cómo IBM BAM duplicó el rendimiento de la GPU y redujo las necesidades de hardware con automatización inteligente.
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Turbonomic automatiza las operaciones del centro de datos, optimiza el gasto en la nube y aumenta la eficiencia de Kubernetes.
Turbonomic obtuvo insignias G2 por retorno de la inversión (ROI), liderazgo en la red y adopción de usuarios. Consulte las puntuaciones de los usuarios reales en los informes de invierno de G2.
Lea lo que dicen los clientes satisfechos de IBM Turbonomic en TrustRadius.
Reduzca las necesidades de hardware y licencias de VMware junto con una reducción de costos de actualización del 75 % en el primer año.
La gestión automatizada de recursos de aplicaciones puede impulsar una optimización de costos de la nube más inteligente.
Este informe indica un ahorro del 35 % en la nube, un 75 % menos de incidencias de rendimiento y un retorno de la inversión (ROI) del 247 % en tres años.
Turbonomic protagonizó "Inside the Blueprint" en Bloomberg y FOX Business.
Turbonomic ayuda a los ingenieros de plataformas y DevOps a optimizar la velocidad de comercialización y el rendimiento de las aplicaciones.
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Es la capacidad de adaptar automáticamente los recursos de la GPU a la demanda de la carga de trabajo, tanto en entornos on premises como en la nube y en contenedores. Esto garantiza que sus aplicaciones de IA siempre funcionen manteniendo los costos bajo control.
Turbonomic analiza continuamente la demanda de GPU, CPU y memoria en los centros de datos, la nube y Kubernetes. Automatiza la ubicación, el escalado y el reajuste para que las cargas de trabajo de IA cumplan con los objetivos de rendimiento sin sobreaprovisionar recursos.
Turbonomic coloca las cargas de trabajo de GPU solo en hosts compatibles con capacidad disponible. Esto evita problemas de rendimiento y le ayuda a obtener más valor del hardware existente.
En AWS y Azure, Turbonomic ajusta continuamente el tamaño de las instancias de GPU para que solo pague por lo que usa. También elimina el desperdicio al reducir o mover las cargas de trabajo de las instancias de GPU inactivas.
Sí. Turbonomic optimiza la inferencia de IA generativa en Kubernetes y OpenShift escalando servicios basados en métricas de GPU y aplicaciones. Garantiza que se cumplan los objetivos de latencia y rendimiento, al tiempo que mejora la utilización de la GPU.
Turbonomic monitorea los recursos de GPU en los niveles de servicio de VM, nodo y contenedor. Automatiza la colocación segura de máquinas virtuales on-prem y escala las cargas de trabajo de inferencia de Kubernetes, mejorando la eficiencia en entornos híbridos y multinube.
Sí. Turbonomic reajusta correctamente las instancias de GPU en la nube pública, coloca y consolida de forma segura las cargas de trabajo de GPU en centros de datos, y escala las cargas de trabajo de inferencia de Kubernetes basadas en SLO. Al alinear la oferta con la demanda, reduce el gasto innecesario mientras mantiene el rendimiento para las cargas de trabajo de IA.
El equipo de modelos de IA a gran escala de IBM multiplicó por 5.3 la disponibilidad de las GPU inactivas y duplicó el rendimiento, sin dejar de cumplir con los objetivos de latencia. Eso significa una innovación más rápida a un costo menor.