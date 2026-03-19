Las cargas de trabajo de IA consumen muchos recursos y son muy sensibles a los cuellos de botella en el rendimiento. Turbonomic analiza la demanda de GPU, CPU y memoria en tiempo real y automatiza las decisiones de escalado, colocación y asignación. Para métricas de rendimiento de aplicaciones de Kubernetes y OpenShift, como la concurrencia, el tiempo de respuesta, el tiempo de servicio y los retrasos en las colas, para impulsar el escalado de los servicios de inferencia de IA generativa. En la nube, on-prem y contenedores, Turbonomic garantiza un rendimiento constante mientras maximiza la utilización.