De la optimización a la autonomía: Red Hat e IBM Turbonomic en acción

Las plataformas modernas no carecen de herramientas, pero a menudo tienen dificultades para operar de manera eficiente a escala.
El equipo de TI de Red Hat ejecuta entornos Red Hat OpenShift a gran escala en la nube y on premises, incluido Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA), que admite contenedores, virtualización y cargas de trabajo de IA. Al igual que muchos equipos de plataformas modernas, Red Hat opera con un modelo estricto de GitOps donde los pipelines de CI/CD definen la fuente de información.
El desafío para Red Hat no era solo la visibilidad. Red Hat necesitaba una optimización continua en todo el sistema en todos sus entornos OpenShift sin interrumpir el modelo operativo existente de GitOps. Turbonomic agrega una capa de optimización continua a OpenShift, lo que ayuda a garantizar que las cargas de trabajo estén equilibradas de manera eficiente en cuanto a rendimiento y costo.
En lugar de cambiar el modelo, Red Hat e IBM se alinearon con él.
Red Hat creó un operador complementario de código abierto para OpenShift que permite que las acciones de IBM® Turbonomic funcionen dentro de los flujos de trabajo de GitOps. En la mayoría de los entornos, los cambios de optimización son sobrescritos por los pipelines de CI/CD, deshaciendo efectivamente esas optimizaciones. El operador elimina esa fricción, lo que permite que la optimización persista sin crear desviaciones ni eludir la gobernanza.
Por ejemplo, cuando Turbonomic aplica una optimización de recursos, el operador puede garantizar que esas configuraciones actualizadas de recursos del contenedor persistan, evitando que las conciliaciones posteriores de CI/CD o “fuente de información” las reviertan.
Como resultado, la optimización trabaja con la plataforma, no en su contra.
El reajuste a menudo se entiende, pero rara vez se aplica de manera congruente. Red Hat resolvió este problema automatizando el proceso.
Con Turbonomic, el reajuste de los contenedores se basa en políticas, está siempre activo y, por defecto, se puede desactivar. La eficiencia ya no depende de que los equipos actúen. Está integrado en la plataforma y se aplica continuamente. Este cambio representa una modificación en el modelo operativo, pasando de un ajuste de configuración manual de carga de trabajo por carga de trabajo a una plataforma centralizada y orientada a políticas con capacidades aplicadas de forma coherente entre clústeres. Este cambio se vuelve crítico a escala. Los enfoques nativos se basan en la configuración por carga de trabajo y en la adopción incoherente, mientras que Turbonomic proporciona una única capa de control basada en políticas que estandariza la optimización en todos los clústeres.
Red Hat también está explorando cómo aprovechar las capacidades de escalado horizontal de pod de Turbonomic para dimensionar dinámicamente réplicas que admiten cargas de trabajo de inferencia de IA, lo que ayuda a ajustar el número de réplicas a la demanda y, al mismo tiempo, reduce el riesgo de sobreaprovisionamiento.
Turbonomic también automatiza la colocación de cargas de trabajo. Al alinear continuamente la demanda de aplicaciones con la infraestructura disponible, reduce la fragmentación y crea margen en todos los clústeres. Al agrupar las cargas de trabajo de manera más eficiente en menos nodos, Red Hat puede suspender la capacidad no utilizada, liberar recursos de computación y poner a disposición de otras cargas de trabajo la capacidad de nube adquirida previamente, como las instancias reservadas. Esta automatización mejora la estabilidad y garantiza que los recursos se utilicen de manera eficiente sin agregar infraestructura.
No se trata de agregar otra herramienta; se trata de cambiar la forma en que ocurre la optimización.
Antes, la optimización era manual, reactiva e incongruente entre los equipos. Los cambios a menudo se perdían durante la conciliación de CI/CD y las decisiones de escalado dependían de la configuración a nivel de carga de trabajo. Ahora, la optimización es automatizada, persistente y estandarizada. Las decisiones impulsadas por políticas se aplican continuamente en todos los entornos, lo que reduce el ajuste manual, mejora la utilización y acelera la resolución de las limitaciones de recursos.
Turbonomic ahora está integrado en las operaciones diarias en todos los entornos, estandarizando las decisiones y garantizando un rendimiento y una utilización constantes a escala. Esto ha llevado a una mayor utilización del clúster, a una reducción del sobreaprovisionamiento y a una resolución más rápida de las limitaciones de recursos a través de la toma de decisiones automatizada.
A medida que los entornos Red Hat OpenShift crecen en despliegues híbridos y de varios clústeres, mantener el rendimiento, la rentabilidad y la coherencia operativa se vuelve más difícil. La optimización continua cambia eso.
Al ampliar Red Hat OpenShift con una capa de optimización siempre activa, Red Hat garantiza que las aplicaciones se mantengan alineadas con la capacidad de la infraestructura, que las decisiones se tomen en todo el sistema y que las operaciones sigan siendo coherentes en todos los contenedores, Red Hat OpenShift Virtualization, ROSA y entornos on premises. Esto también respalda los esfuerzos de modernización y las iniciativas de migración de VMware. Para los equipos de la plataforma, esto significa un control de costos más sólido, una mayor coherencia entre los clústeres y la capacidad de escalar las operaciones sin aumentar la sobrecarga manual.
El enfoque de Red Hat muestra cómo se ve eso en la práctica: rendimiento y eficiencia constantes, entregados automáticamente sin necesidad de intervención manual.
Ese es el cambio de la optimización a la autonomía.