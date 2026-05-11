De la optimización a la autonomía: Red Hat e IBM Turbonomic en acción

En lugar de cambiar el modelo, Red Hat e IBM se alinearon con él.

Red Hat creó un operador complementario de código abierto para OpenShift que permite que las acciones de IBM® Turbonomic funcionen dentro de los flujos de trabajo de GitOps. En la mayoría de los entornos, los cambios de optimización son sobrescritos por los pipelines de CI/CD, deshaciendo efectivamente esas optimizaciones. El operador elimina esa fricción, lo que permite que la optimización persista sin crear desviaciones ni eludir la gobernanza.

Por ejemplo, cuando Turbonomic aplica una optimización de recursos, el operador puede garantizar que esas configuraciones actualizadas de recursos del contenedor persistan, evitando que las conciliaciones posteriores de CI/CD o “fuente de información” las reviertan.

Como resultado, la optimización trabaja con la plataforma, no en su contra.