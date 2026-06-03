Observabilidad de lote completo para detectar problemas más rápido y mejorar la confiabilidad
IBM® Concert Observe unifica la observabilidad de las aplicaciones, la infraestructura y la red en una vista operativa compartida. Al correlacionar los datos de telemetría y las relaciones entre los mapas en entornos híbridos, ayuda a los equipos a identificar problemas más rápidamente, reducir la complejidad operativa y mantener un rendimiento resiliente de las aplicaciones.
Asigne automáticamente los componentes de las aplicaciones en tiempo real y realice un seguimiento de las solicitudes a través de microservicios, contenedores y entornos en la nube. Gracias a la visibilidad a nivel de código, los equipos pueden detectar problemas de forma temprana, identificar el impacto al instante y reducir el tiempo de resolución.
La supervisión integral del rendimiento de las bases de datos permite identificar consultas lentas, cuellos de botella y problemas de recursos. Una distinción clara entre la actividad de la base de datos y el rendimiento de la aplicación ayuda a los equipos a diagnosticar y resolver los problemas con rapidez.
Obtenga visibilidad en las aplicaciones de IA generativa y LLM, incluyendo las instrucciones, respuestas, latencia y dependencias. Esa visión de contexto completo ayuda a detectar anomalías, analizar el comportamiento del modelo y asegurar un rendimiento confiable de la IA en entornos complejos.
Monitoree la infraestructura en hosts, contenedores, Kubernetes y entornos de nube. Al correlacionar métricas, registros y seguimientos, los equipos pueden obtener una imagen completa del estado del sistema, detectar problemas temprano y mantener el rendimiento a escala.
Convierta los datos sin procesar de la red en insights aplicables en la práctica en tiempo real para evitar interrupciones costosas. La observabilidad centrada en la aplicación proporciona una visión completa del rendimiento de la red, permitiendo a los equipos priorizar servicios críticos y optimizar los resultados operativos.
Capture interacciones reales de los usuarios en aplicaciones web y móviles mediante la recopilación de métricas de rendimiento y datos de errores. Esto ayuda a analizar el impacto en el cliente para priorizar las mejoras que mejoran la experiencia digital.
Simule interacciones reales entre aplicaciones y redes para identificar problemas antes de que afecten a los usuarios. Las pruebas continuas de disponibilidad y rendimiento, tanto desde la perspectiva de las aplicaciones como de las redes, ayudan a garantizar experiencias confiables de principio a fin en todos los entornos.