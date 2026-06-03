IBM Concert Observe

Observabilidad de lote completo para detectar problemas más rápido y mejorar la confiabilidad

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Representación 3D de lentes de vidrio dispuestos aleatoriamente sobre un fondo morado claro

Unifique la observabilidad en toda su pila

IBM® Concert Observe unifica la observabilidad de las aplicaciones, la infraestructura y la red en una vista operativa compartida. Al correlacionar los datos de telemetría y las relaciones entre los mapas en entornos híbridos, ayuda a los equipos a identificar problemas más rápidamente, reducir la complejidad operativa y mantener un rendimiento resiliente de las aplicaciones.

Capacidades clave

Observabilidad de lote completo

Asigne automáticamente los componentes de las aplicaciones en tiempo real y realice un seguimiento de las solicitudes a través de microservicios, contenedores y entornos en la nube. Gracias a la visibilidad a nivel de código, los equipos pueden detectar problemas de forma temprana, identificar el impacto al instante y reducir el tiempo de resolución.

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Captura de pantalla de IBM Instana que asigna automáticamente la característica de la aplicación

Observabilidad de la base de datos

La supervisión integral del rendimiento de las bases de datos permite identificar consultas lentas, cuellos de botella y problemas de recursos. Una distinción clara entre la actividad de la base de datos y el rendimiento de la aplicación ayuda a los equipos a diagnosticar y resolver los problemas con rapidez.

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Captura de pantalla de la característica de monitoreo del rendimiento de la base de datos de IBM Instana

Agente de IA/observabilidad de LLM

Obtenga visibilidad en las aplicaciones de IA generativa y LLM, incluyendo las instrucciones, respuestas, latencia y dependencias. Esa visión de contexto completo ayuda a detectar anomalías, analizar el comportamiento del modelo y asegurar un rendimiento confiable de la IA en entornos complejos.

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Captura de pantalla de la característica del agente de IA/observabilidad de LLM de IBM instana

Observabilidad de la infraestructura

Monitoree la infraestructura en hosts, contenedores, Kubernetes y entornos de nube. Al correlacionar métricas, registros y seguimientos, los equipos pueden obtener una imagen completa del estado del sistema, detectar problemas temprano y mantener el rendimiento a escala.

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Captura de pantalla de la característica de observabilidad de la infraestructura de IBM instana

Observabilidad de la red

Convierta los datos sin procesar de la red en insights aplicables en la práctica en tiempo real para evitar interrupciones costosas. La observabilidad centrada en la aplicación proporciona una visión completa del rendimiento de la red, permitiendo a los equipos priorizar servicios críticos y optimizar los resultados operativos.

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Captura de pantalla de la característica de observabilidad de red de IBM Instana

Monitoreo de la experiencia digital

Capture interacciones reales de los usuarios en aplicaciones web y móviles mediante la recopilación de métricas de rendimiento y datos de errores. Esto ayuda a analizar el impacto en el cliente para priorizar las mejoras que mejoran la experiencia digital.

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Captura de pantalla de la característica de monitoreo de la experiencia del usuario de IBM Instana

Monitoreo sintético

Simule interacciones reales entre aplicaciones y redes para identificar problemas antes de que afecten a los usuarios. Las pruebas continuas de disponibilidad y rendimiento, tanto desde la perspectiva de las aplicaciones como de las redes, ayudan a garantizar experiencias confiables de principio a fin en todos los entornos.

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Captura de pantalla de la característica de monitoreo sintético de IBM Instana
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