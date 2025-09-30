Para modernizar las operaciones y reducir el riesgo, Mizuho Bank colaboró con IBM para implementar IBM® Instana Observability. La solución proporcionó visibilidad en tiempo real del rendimiento del sistema y el comportamiento de las aplicaciones, lo que ayudó a los equipos de Mizuho a detectar y resolver problemas antes de que afectaran a los clientes.

Como explicó Daiki Hagiwara del equipo de TI del canal digital de Mizuho: “Con el lanzamiento del nuevo sistema de banca por Internet, queríamos evitar fallas y proteger el servicio. Por eso decidimos adoptar la observabilidad, para permitir respuestas rápidas si ocurriera algo”.

Mizuho eligió IBM Instana por sus capacidades de despliegue rápido (menos de cinco minutos por servidor) con un impacto mínimo en los sistemas existentes y paneles intuitivos y fáciles de leer accesibles tanto para los stakeholders técnicos como para los no técnicos. Con un sólido apoyo de IBM Consulting e IBM® Technology Expert Labs, el banco integró Instana durante una importante revisión de su plataforma de banca por Internet, Mizuho Direct.

La implementación proporcionó a los equipos de TI de Mizuho Bank insights en tiempo real sobre el estado del sistema, las desaceleraciones del rendimiento y los flujos de transacciones en múltiples sistemas y plataformas. Los equipos se sintieron capacitados para investigar y comprender los problemas sin necesidad de reproducirlos en entornos de prueba o esperar datos de registro. Los paneles personalizados en Instana simplificaron la comunicación y los informes, especialmente durante periodos de alto riesgo, como el monitoreo posterior al lanzamiento. Al hacer que los datos de rendimiento sean accesibles y procesables, la implementación de Instana fomentó una colaboración más sólida entre los equipos de TI y de negocios, lo que ayudó a Mizuho a pasar de la extinción reactiva de incendios al control proactivo.