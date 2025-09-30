Mizuho Bank reduce el tiempo de respuesta a incidentes y fortalece la colaboración con IBM Instana Observability
Mizuho Bank, pionero en banca por Internet, atiende a millones de clientes a través de sus plataformas web y móviles. A medida que los canales no presenciales se convirtieron en la norma, las expectativas de los clientes de disponibilidad ininterrumpida y rendimiento sin interrupciones se dispararon. Sin embargo, el entorno de TI cada vez más complejo del banco ejercía una presión creciente sobre su pequeño equipo de operaciones encargado de mantener una infraestructura extensa y de misión crítica.
Normalmente, las herramientas de supervisión solo activaban alertas cuando se producían problemas, lo que obligaba a los equipos a investigarlos manualmente. Con este enfoque reactivo, la identificación de las causas principales y la notificación de los incidentes solían llevar tres horas. Los largos procesos de elaboración de informes desviaban la atención del desarrollo estratégico, mientras que los retrasos en la resolución ponían en peligro la satisfacción y la confianza de los clientes. En el mundo de la banca en línea, donde las fallas del sistema pueden considerarse problemas sociales, Mizuho necesitaba una solución de observabilidad proactiva para prevenir los problemas antes de que se agravaran y poder mantener su reputación de estabilidad y confiabilidad.
Para modernizar las operaciones y reducir el riesgo, Mizuho Bank colaboró con IBM para implementar IBM® Instana Observability. La solución proporcionó visibilidad en tiempo real del rendimiento del sistema y el comportamiento de las aplicaciones, lo que ayudó a los equipos de Mizuho a detectar y resolver problemas antes de que afectaran a los clientes.
Como explicó Daiki Hagiwara del equipo de TI del canal digital de Mizuho: “Con el lanzamiento del nuevo sistema de banca por Internet, queríamos evitar fallas y proteger el servicio. Por eso decidimos adoptar la observabilidad, para permitir respuestas rápidas si ocurriera algo”.
Mizuho eligió IBM Instana por sus capacidades de despliegue rápido (menos de cinco minutos por servidor) con un impacto mínimo en los sistemas existentes y paneles intuitivos y fáciles de leer accesibles tanto para los stakeholders técnicos como para los no técnicos. Con un sólido apoyo de IBM Consulting e IBM® Technology Expert Labs, el banco integró Instana durante una importante revisión de su plataforma de banca por Internet, Mizuho Direct.
La implementación proporcionó a los equipos de TI de Mizuho Bank insights en tiempo real sobre el estado del sistema, las desaceleraciones del rendimiento y los flujos de transacciones en múltiples sistemas y plataformas. Los equipos se sintieron capacitados para investigar y comprender los problemas sin necesidad de reproducirlos en entornos de prueba o esperar datos de registro. Los paneles personalizados en Instana simplificaron la comunicación y los informes, especialmente durante periodos de alto riesgo, como el monitoreo posterior al lanzamiento. Al hacer que los datos de rendimiento sean accesibles y procesables, la implementación de Instana fomentó una colaboración más sólida entre los equipos de TI y de negocios, lo que ayudó a Mizuho a pasar de la extinción reactiva de incendios al control proactivo.
Después de implementar IBM Instana Observability, Mizuho Bank logró mejoras medibles en la eficiencia operativa, la atención al cliente y la resiliencia del sistema. El tiempo necesario para investigar y notificar problemas se redujo en más de un 65 %, lo que disminuyó la respuesta a incidentes de aproximadamente tres horas a una. El tiempo requerido para la creación de informes se redujo en más del 50 %, y el esfuerzo necesario para el monitoreo también se minimizó significativamente, gracias al uso de paneles que proporcionaron visibilidad compartida entre los equipos técnicos y comerciales.
Kaori Iwasaki, gerente de la división de TI de Mizuho Research & Technologies, señaló: “Con Instana, ahora podemos ver instantáneamente dónde ocurren las desaceleraciones, cuál es el problema y hasta dónde llega el impacto, solo con un vistazo. La velocidad de comprensión de la situación mejoró mucho”.
Con el incentivo de estos resultados, Mizuho comenzó a expandir Instana a través de sistemas y canales adicionales para unificar la observabilidad en todo su escenario de TI. De cara al futuro, el banco planea continuar fortaleciendo su infraestructura de banca por Internet.
Mizuho Bank, Ltd. , una de las instituciones financieras más grandes y destacadas de Japón, ofrece una gama completa de servicios bancarios a particulares, empresas e instituciones. Como parte central de Mizuho Financial Group, el banco desempeña una función vital en el apoyo a la infraestructura financiera de Japón y lidera el camino en la innovación de la banca digital. Con un fuerte enfoque en la experiencia del cliente y la excelencia operativa, Mizuho continúa invirtiendo en tecnologías avanzadas para ofrecer servicios financieros seguros, fluidos y confiables en todos los canales digitales.
