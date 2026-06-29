Observabilidad de la red de IBM Concert

La observabilidad proactiva ofrece insights en tiempo real para mantener su red un paso por delante de las costosas interrupciones

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Representación 3D de lentes de vidrio alineados en una fila

Menos complejidad, menos herramientas

La observabilidad de IBM Concert Network ayuda a los equipos a transitar entornos dinámicos distribuidos y a reducir la complejidad de la nube híbrida. Unifica los datos de la red, reduce la proliferación de herramientas y ayuda a acelerar la resolución con insights e integraciones asistidos por IA.
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Observabilidad de lote completo con red, aplicaciones e IA
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Mapee el tráfico entre aplicaciones y dispositivos

Con el análisis de flujo, recopile y analice datos de NetFlow y telemetría para asignar el tráfico a las aplicaciones y dispositivos detrás de él. Al correlacionar los datos de flujo con métricas en tiempo real, los equipos pueden detectar anomalías e identificar la causa principal en entornos híbridos de múltiples proveedores, todo desde una única plataforma.

Panel de optimización de costos de la nube que muestra proveedores, tendencias de cargas de trabajo y gráficos circulares para inversiones, ahorro y eficiencia.

Acelere el análisis de la causa principal

Reúna resultados sintéticos, métricas de red salto por salto y seguimientos de aplicaciones en una sola vista para investigar las interrupciones con un contexto más completo. Cuando se producen ralentizaciones, los equipos ven métricas de aplicaciones, rutas de red y tiempos sintéticos, distinguiendo rápidamente entre regresiones de código, fallas de API, enrutamiento incorrecto, problemas de ISP y degradación de la infraestructura.

Captura de pantalla del panel de centro de datos de IBM Concert

Monitoree continuamente el estado de la infraestructura

Ejecute pruebas sintéticas continuas para validar el estado de la infraestructura. Con el monitoreo unificado de los datos de APM y NPM, los equipos obtienen visibilidad de extremo a extremo de los recorridos de los usuarios, las aplicaciones y las rutas de red. Esa visión más amplia les ayuda a detectar fallas antes, acelerando la identificación de la causa principal en entornos híbridos.

Aprenda más
Captura de pantalla del panel de control de estado de la infraestructura de IBM Concert Optimize

Pruebe el rendimiento de la red de nube híbrida

Pruebe continuamente el rendimiento de la red de sitio a sitio con agentes automatizados que miden la latencia, el Jitter, la pérdida de paquetes y el rendimiento. Esos datos ayudan a los equipos a comparar sucursales, centros de datos y puntos de entrada a la nube para que puedan identificar rutas degradadas, anomalías de enrutamiento y problemas a nivel de dispositivo antes de que interrumpan la prestación de servicios.

Captura de pantalla del panel de pruebas de rendimiento de IBM SevOne SaaS

Beneficios

Observabilidad unificada de la red

Combine datos de flujo, telemetría y aplicaciones a través de entornos híbridos para eliminar la proliferación de herramientas y obtener visibilidad en tiempo real del rendimiento consciente de las aplicaciones en redes, dispositivos y servicios.
Insights en tiempo real

Convierta los datos de flujo de red sobre el ancho de banda, el tráfico de aplicaciones y los comportamientos de la infraestructura en insights para una mejor planificación de la capacidad y eficiencia operativa.
Colección escalable de NetFlow

Escale la recopilación de datos de NetFlow con un amplio soporte para formatos de flujo públicos estándar de la industria, como v5/v9/v10 e IPFIX.
Detección de anomalías
Detecte picos y breves ráfagas de actividad que pueden interrumpir el rendimiento y exponer problemas que otras herramientas pueden pasar por alto. Con políticas y umbrales establecidos, los equipos pueden recibir alertas cuando las aplicaciones consumen un ancho de banda excesivo.
Observabilidad con reconocimiento de aplicaciones
Vea el rendimiento de la red en el contexto de la aplicación, con visibilidad en todas las aplicaciones y la infraestructura de soporte. La observabilidad con concientización de aplicaciones facilita la identificación de problemas y la mejora del rendimiento.
Garantía proactiva del rendimiento
Valide continuamente el estado de la infraestructura con pruebas sintéticas. Detecte anomalías antes de que afecten a los usuarios y ayude a garantizar un rendimiento constante en todas las aplicaciones, redes y experiencias digitales.
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