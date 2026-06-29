La observabilidad proactiva ofrece insights en tiempo real para mantener su red un paso por delante de las costosas interrupciones
La observabilidad de IBM Concert Network ayuda a los equipos a transitar entornos dinámicos distribuidos y a reducir la complejidad de la nube híbrida. Unifica los datos de la red, reduce la proliferación de herramientas y ayuda a acelerar la resolución con insights e integraciones asistidos por IA.
Con el análisis de flujo, recopile y analice datos de NetFlow y telemetría para asignar el tráfico a las aplicaciones y dispositivos detrás de él. Al correlacionar los datos de flujo con métricas en tiempo real, los equipos pueden detectar anomalías e identificar la causa principal en entornos híbridos de múltiples proveedores, todo desde una única plataforma.
Reúna resultados sintéticos, métricas de red salto por salto y seguimientos de aplicaciones en una sola vista para investigar las interrupciones con un contexto más completo. Cuando se producen ralentizaciones, los equipos ven métricas de aplicaciones, rutas de red y tiempos sintéticos, distinguiendo rápidamente entre regresiones de código, fallas de API, enrutamiento incorrecto, problemas de ISP y degradación de la infraestructura.
Ejecute pruebas sintéticas continuas para validar el estado de la infraestructura. Con el monitoreo unificado de los datos de APM y NPM, los equipos obtienen visibilidad de extremo a extremo de los recorridos de los usuarios, las aplicaciones y las rutas de red. Esa visión más amplia les ayuda a detectar fallas antes, acelerando la identificación de la causa principal en entornos híbridos.
Pruebe continuamente el rendimiento de la red de sitio a sitio con agentes automatizados que miden la latencia, el Jitter, la pérdida de paquetes y el rendimiento. Esos datos ayudan a los equipos a comparar sucursales, centros de datos y puntos de entrada a la nube para que puedan identificar rutas degradadas, anomalías de enrutamiento y problemas a nivel de dispositivo antes de que interrumpan la prestación de servicios.
Combine datos de flujo, telemetría y aplicaciones a través de entornos híbridos para eliminar la proliferación de herramientas y obtener visibilidad en tiempo real del rendimiento consciente de las aplicaciones en redes, dispositivos y servicios.
Convierta los datos de flujo de red sobre el ancho de banda, el tráfico de aplicaciones y los comportamientos de la infraestructura en insights para una mejor planificación de la capacidad y eficiencia operativa.
Escale la recopilación de datos de NetFlow con un amplio soporte para formatos de flujo públicos estándar de la industria, como v5/v9/v10 e IPFIX.