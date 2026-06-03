Agente de IA y observabilidad de LLM

Comprenda, solucione problemas y gobierne las aplicaciones impulsadas por agentes y LLM a escala
Panel de descripción general de observabilidad de IA generativa e IBM Instana

Desafíos empresariales

A medida que las organizaciones pasan de experimentar con IA generativa a desplegar IA agéntica en producción, han surgido nuevos desafíos operativos. Los sistemas de IA ya no son modelos aislados, sino flujos de trabajo dinámicos de agentes, LLM y servicios que toman decisiones en tiempo real. Las herramientas de observabilidad tradicionales no se diseñaron para sistemas que razonan, evolucionan y actúan de forma autónoma, lo que deja a los equipos sin la visibilidad y el contexto necesarios para garantizar el rendimiento, controlar los costos y mantener la confianza.​
Visibilidad limitada de los sistemas dinámicos de IA​

Las aplicaciones de IA evolucionan constantemente a medida que cambian los agentes, los modelos y las dependencias, lo que dificulta comprender qué se está ejecutando y cómo interactúan los componentes.
Dificultad para evaluar la calidad de la IA a escala​

Los equipos carecen de métodos sistemáticos para medir la calidad, la pertinencia y la precisión de los resultados en los flujos de trabajo de IA, por lo que dependen de revisiones manuales y comprobaciones aleatorias.
Rendimiento, comportamiento y costo impredecibles

Los sistemas de IA pueden desviarse con el tiempo, con cambios en la latencia, los resultados y el uso de tokens que son difíciles de detectar antes de afectar a los usuarios o los presupuestos.
Falta de explicabilidad y transparencia en las decisiones​

Los equipos no pueden entender fácilmente cómo o por qué los agentes toman decisiones, lo que dificulta la resolución de problemas de flujos de trabajo o la garantía de responsabilidad y gobernanza.

El agente de IA de Instana y la solución de observabilidad de LLM

IBM Instana proporciona observabilidad de lote completo para aplicaciones impulsadas por IA, ampliando las capacidades existentes de observabilidad de IA generativa con una visibilidad más profunda del comportamiento de los agentes, la toma de decisiones y el impacto en el negocio.

Instana descubre automáticamente los componentes de IA, rastrea los flujos de trabajo de extremo a extremo entre agentes y servicios y correlaciona las señales de rendimiento, costo y calidad en una solución unificada. Con las evaluaciones integradas, el establecimiento de valores de referencia adaptativos y la visibilidad del razonamiento de los agentes a nivel de tarea, los equipos pueden supervisar, comprender y optimizar de forma continua los sistemas de IA en producción.​

El resultado es un cambio de la solución de problemas reactiva a las operaciones proactivas y gobernadas de IA, lo que permite a los equipos gestionar el rendimiento, controlar los costos y generar confianza en la IA a escala.

Un profesional de TI que analiza paneles en una configuración multipantalla

Funciones

Discovery Visibilidad Insights Evaluación Razonamiento agéntico

Vea cómo funciona en una demostración interactiva

Beneficios

Genere confianza y responsabilidad en los sistemas de IA​

Comprenda cómo se toman las decisiones y asegúrese de que el comportamiento de la IA se alinee con la intención del negocio.
Mejore la calidad y confiabilidad de la IA a escala​

Evalúe constantemente los resultados y detecte a tiempo cualquier desviación o deterioro.
Controle los costos y optimice el rendimiento​

Realice un seguimiento del uso de los tokens y de los factores que inciden en los costos para reducir el desperdicio y mejorar la eficiencia.
Acelere la resolución de problemas y simplifique las operaciones​

Reduzca el MTTR y elimine la proliferación de herramientas con una visibilidad unificada de la IA y las aplicaciones.

Recursos

Gartner® Magic Quadrant™ 2025 para plataformas de observabilidad

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Vea cómo los agentes de IA transforman la detección y resolución de anomalías.

Vea cómo los agentes de IA y los LLM predicen y previenen problemas de TI en tiempo real.

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Monitoreo de AWS
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Preguntas frecuentes

IBM Instana AI Agent and LLM Observability ofrece una visibilidad detallada de los sistemas de IA. Permite a los equipos detectar automáticamente los componentes de IA, evaluar los resultados, supervisar el rendimiento y los costos, y comprender cómo se toman las decisiones en flujos de trabajo complejos.

IBM Instana rastrea automáticamente cada solicitud de IA en todo el flujo de trabajo de IA, desde la instrucción del usuario hasta la inferencia del modelo y cualquier servicio posterior, sin necesidad de instrumentación manual. Instana mapea todas las dependencias, correlaciona la latencia y los patrones de error, y destaca problemas como la inferencia lenta, los cuellos de botella de tokens, el rendimiento degradado de la GPU o las fallas de instrucciones.

Instana proporciona visibilidad detallada del uso y el costo de los tokens en todos los modelos, servicios y flujos de trabajo, lo que ayuda a los equipos a identificar los factores que influyen en los costos, optimizar el uso y evitar gastos inesperados.

Instana combina el monitoreo en tiempo real con evaluaciones continuas y puntos de referencia adaptativos para detectar problemas de rendimiento, desviaciones y anomalías de manera temprana, lo que garantiza que los sistemas de IA sigan siendo confiables y estando alineados con los resultados previstos.

Sí. Instana ofrece una observabilidad unificada de lote completo, tanto para componentes de IA como para servicios tradicionales, lo que permite una visibilidad de extremo a extremo y una resolución más rápida de problemas en aplicaciones híbridas.

IBM Instana captura métricas específicas de IA, como el tiempo de ejecución de instrucciones, la latencia de inferencia, el recuento de tokens, el comportamiento del enrutamiento del modelo, el tiempo de generación de incorporación y la latencia de recuperación de bases de datos vectoriales. Además, detecta errores como límites de la ventana de contexto, instrucciones mal formadas y eventos de tiempo de espera, lo que ayuda a los equipos a supervisar tanto el comportamiento del modelo como los servicios circundantes.

Instana visualiza cada paso en un pipeline de RAG o multimodelo, incluidos servicios de incorporación, almacenes de vectores, llamadas a API, endpoints de LLM y microservicios posteriores. Sus analytics identifican automáticamente la causa principal de problemas como la recuperación lenta, bucles de respaldo, saturación del modelo o cuellos de botella de la API, haciendo que la resolución de problemas sea más eficiente.

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