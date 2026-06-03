Agente de IA y observabilidad de LLM

IBM Instana proporciona observabilidad de lote completo para aplicaciones impulsadas por IA, ampliando las capacidades existentes de observabilidad de IA generativa con una visibilidad más profunda del comportamiento de los agentes, la toma de decisiones y el impacto en el negocio.

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Instana descubre automáticamente los componentes de IA, rastrea los flujos de trabajo de extremo a extremo entre agentes y servicios y correlaciona las señales de rendimiento, costo y calidad en una solución unificada. Con las evaluaciones integradas, el establecimiento de valores de referencia adaptativos y la visibilidad del razonamiento de los agentes a nivel de tarea, los equipos pueden supervisar, comprender y optimizar de forma continua los sistemas de IA en producción.​

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El resultado es un cambio de la solución de problemas reactiva a las operaciones proactivas y gobernadas de IA, lo que permite a los equipos gestionar el rendimiento, controlar los costos y generar confianza en la IA a escala.