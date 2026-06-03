Agente de IA y observabilidad de LLM

Comprenda, solucione problemas y gobierne las aplicaciones impulsadas por agentes y LLM a escala
A medida que las organizaciones pasan de experimentar con IA generativa a desplegar IA agéntica en producción, han surgido nuevos desafíos operativos. Los sistemas de IA ya no son modelos aislados, sino flujos de trabajo dinámicos de agentes, LLM y servicios que toman decisiones en tiempo real. Las herramientas de observabilidad tradicionales no se diseñaron para sistemas que razonan, evolucionan y actúan de forma autónoma, lo que deja a los equipos sin la visibilidad y el contexto necesarios para garantizar el rendimiento, controlar los costos y mantener la confianza.
Las aplicaciones de IA evolucionan constantemente a medida que cambian los agentes, los modelos y las dependencias, lo que dificulta comprender qué se está ejecutando y cómo interactúan los componentes.
Los equipos carecen de métodos sistemáticos para medir la calidad, la pertinencia y la precisión de los resultados en los flujos de trabajo de IA, por lo que dependen de revisiones manuales y comprobaciones aleatorias.
Los sistemas de IA pueden desviarse con el tiempo, con cambios en la latencia, los resultados y el uso de tokens que son difíciles de detectar antes de afectar a los usuarios o los presupuestos.
Los equipos no pueden entender fácilmente cómo o por qué los agentes toman decisiones, lo que dificulta la resolución de problemas de flujos de trabajo o la garantía de responsabilidad y gobernanza.
IBM Instana proporciona observabilidad de lote completo para aplicaciones impulsadas por IA, ampliando las capacidades existentes de observabilidad de IA generativa con una visibilidad más profunda del comportamiento de los agentes, la toma de decisiones y el impacto en el negocio.
Instana descubre automáticamente los componentes de IA, rastrea los flujos de trabajo de extremo a extremo entre agentes y servicios y correlaciona las señales de rendimiento, costo y calidad en una solución unificada. Con las evaluaciones integradas, el establecimiento de valores de referencia adaptativos y la visibilidad del razonamiento de los agentes a nivel de tarea, los equipos pueden supervisar, comprender y optimizar de forma continua los sistemas de IA en producción.
El resultado es un cambio de la solución de problemas reactiva a las operaciones proactivas y gobernadas de IA, lo que permite a los equipos gestionar el rendimiento, controlar los costos y generar confianza en la IA a escala.
Supervise la latencia, el rendimiento, el uso de tokens y el costo en todos los modelos y servicios. Identifique los factores que influyen en los costos, optimice el uso y alinee el rendimiento de la IA con los objetivos operativos.
Rastree las solicitudes entre agentes, llamadas de LLM, herramientas y servicios tradicionales. Visualice flujos de trabajo completos y comprenda cómo interactúan los componentes de la IA dentro del contexto completo de la aplicación.
Realice un seguimiento del uso de tokens y del costo modelado a nivel granular para optimizar los modelos, las instrucciones y la tenencia. Utilice estos insights para evitar excesos y ajustar los gastos a los objetivos de rendimiento.
Utilice las evaluaciones integradas para valorar la precisión, la relevancia y la coherencia de los resultados de la IA. Aprenda automáticamente el comportamiento normal para detectar desviaciones, anomalías y cambios de rendimiento a lo largo del tiempo.
Comprenda cómo los agentes toman decisiones mediante la visualización de flujos de trabajo de varios pasos, el uso de herramientas y las interacciones de LLM. Diagnostique problemas más rápido con un contexto completo sobre cómo se generan los resultados.
Comprenda cómo se toman las decisiones y asegúrese de que el comportamiento de la IA se alinee con la intención del negocio.
Evalúe constantemente los resultados y detecte a tiempo cualquier desviación o deterioro.
Realice un seguimiento del uso de los tokens y de los factores que inciden en los costos para reducir el desperdicio y mejorar la eficiencia.
Reduzca el MTTR y elimine la proliferación de herramientas con una visibilidad unificada de la IA y las aplicaciones.
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Vea cómo los agentes de IA transforman la detección y resolución de anomalías.
Vea cómo los agentes de IA y los LLM predicen y previenen problemas de TI en tiempo real.
IBM Instana AI Agent and LLM Observability ofrece una visibilidad detallada de los sistemas de IA. Permite a los equipos detectar automáticamente los componentes de IA, evaluar los resultados, supervisar el rendimiento y los costos, y comprender cómo se toman las decisiones en flujos de trabajo complejos.
IBM Instana rastrea automáticamente cada solicitud de IA en todo el flujo de trabajo de IA, desde la instrucción del usuario hasta la inferencia del modelo y cualquier servicio posterior, sin necesidad de instrumentación manual. Instana mapea todas las dependencias, correlaciona la latencia y los patrones de error, y destaca problemas como la inferencia lenta, los cuellos de botella de tokens, el rendimiento degradado de la GPU o las fallas de instrucciones.
Instana proporciona visibilidad detallada del uso y el costo de los tokens en todos los modelos, servicios y flujos de trabajo, lo que ayuda a los equipos a identificar los factores que influyen en los costos, optimizar el uso y evitar gastos inesperados.
Instana combina el monitoreo en tiempo real con evaluaciones continuas y puntos de referencia adaptativos para detectar problemas de rendimiento, desviaciones y anomalías de manera temprana, lo que garantiza que los sistemas de IA sigan siendo confiables y estando alineados con los resultados previstos.
Sí. Instana ofrece una observabilidad unificada de lote completo, tanto para componentes de IA como para servicios tradicionales, lo que permite una visibilidad de extremo a extremo y una resolución más rápida de problemas en aplicaciones híbridas.
IBM Instana captura métricas específicas de IA, como el tiempo de ejecución de instrucciones, la latencia de inferencia, el recuento de tokens, el comportamiento del enrutamiento del modelo, el tiempo de generación de incorporación y la latencia de recuperación de bases de datos vectoriales. Además, detecta errores como límites de la ventana de contexto, instrucciones mal formadas y eventos de tiempo de espera, lo que ayuda a los equipos a supervisar tanto el comportamiento del modelo como los servicios circundantes.
Instana visualiza cada paso en un pipeline de RAG o multimodelo, incluidos servicios de incorporación, almacenes de vectores, llamadas a API, endpoints de LLM y microservicios posteriores. Sus analytics identifican automáticamente la causa principal de problemas como la recuperación lenta, bucles de respaldo, saturación del modelo o cuellos de botella de la API, haciendo que la resolución de problemas sea más eficiente.