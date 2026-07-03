Modernización de Java con IBM Bob

Modernice las aplicaciones Java con flujos de trabajo de IA gobernados

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Ilustración isométrica del agente de programación IBM Bob

Modernización guiada de Java

Los equipos de Enterprise Java deben modernizar más rápido y, al mismo tiempo, mantener la estabilidad en sistemas complejos e interconectados. IBM Bob Premium Package for Java Modernización ayuda a los equipos a coordinar las mejoras de Java, la modernización de la interfaz de usuario (IU), el cambio de plataforma de Liberty, el análisis de dependencias, la validación y la corrección de seguridad en grandes patrimonios de Java. 

 Basado en la plataforma de desarrollo de IBM que prioriza la IA, IBM Premium Package for Java guía a los equipos desde la evaluación de aplicaciones y la planificación de cambios a través de actualizaciones de código, pruebas, documentación y gobernanza en repositorios y pipelines de entrega.

Una persona señala un código en monitores duales mientras otra persona mira

Qué puede hacer

Captura de pantalla de IBM Bob de la actualización de Java

Migración de la versión Java SE

Modernice las versiones de Java en todo su patrimonio de aplicaciones, desde Java 8 o anterior hasta Java 25, con flujos de trabajo de mejora guiados. Bob ayuda a los equipos a analizar dependencias, identificar problemas de compatibilidad, coordinar actualizaciones de código y configuración, y validar cambios en diversos entornos Java, incluidos Spring, IBM Enterprise Build of Quarkus y otros.

Modernización de la IU

Transforme los marcos de interfaz de usuario (IU) de Java existentes, como JSF y Struts, en experiencias modernas de React, Angular o Vue a través de flujos de trabajo estructurados, al tiempo que conserva la lógica y el comportamiento empresarial en diversas arquitecturas, incluidas Spring, IBM Enterprise Build of Quarkus y otras.

Captura de pantalla de IBM Bob del flujo de trabajo de modernización de Java
Captura de pantalla de IBM Bob sobre la migración de Liberty a una nueva plataforma

Migre a Liberty

Migre aplicaciones Java empresariales más antiguas de Java EE a Jakarta EE en Liberty, el tiempo de ejecución moderno nativo de la nube de IBM. Bob utiliza flujos de trabajo asistidos por IA y planes de migración automatizados deterministas proporcionados por IBM Application Modernization Accelerator para modernizar configuraciones, validar despliegues y reducir la complejidad operativa. 
 

Pruebas unitarias de Java

Genere y actualice pruebas unitarias de Java para clases modificadas como parte de un flujo de trabajo de modernización de bucle cerrado. Bob ayuda a los equipos a mejorar la cobertura de las pruebas, ejecutar ciclos de creación-prueba-diagnóstico-arreglo y validar los cambios de forma iterativa, para que la modernización de Java progrese con mayor calidad, confianza y menor riesgo de regresión

Captura de pantalla de IBM Bob de las pruebas unitarias de Java

Beneficios

Acelere las mejoras

Reduzca el esfuerzo necesario para actualizar las aplicaciones Java combinando el análisis de dependencias, las comprobaciones de compatibilidad, las actualizaciones de código y la validación en un flujo de trabajo guiado.
Reduzca el riesgo de migración 

Aplique cambios en incrementos pequeños y verificables con puntos de control de validación, aprobaciones y pasos de modernización rastreables que ayudan a proteger la estabilidad de la producción.
Preserve la lógica del negocio 

Modernice las infraestructuras, los tiempos de ejecución y las capas de interfaz de usuario (IU) mientras ayuda a los equipos a retener el comportamiento de las aplicaciones y las reglas de negocio críticas en entornos Java complejos.
Gobierne cada cambio 

Incorpore comprobaciones de CVE, documentación, resultados listos para PR y flujos de trabajo de aprobación para que la modernización de Java siga siendo auditable y segura, y esté lista para la producción. 

Cómo comprar

Paquete IBM Bob Premium para la modernización de Java

Dé los primeros pasos con IBM Bob Premium Package for Java Modernización para acelerar la modernización con orientación impulsada por IA, automatización y gobernanza diseñadas para la complejidad de los entornos IBM Java.

  • Actualice su versión de Java perfectamente
  •  Obtenga un análisis contextual de la arquitectura y las dependencias
  •  Detecte y solucione automáticamente problemas comunes de migración
  • Disponible como complemento de IBM Bob para configuraciones de planes individuales básicos
 
20.00 USD
Plan individual a partir del precio por usuario autorizado. Póngase en contacto con el departamento de ventas para conocer los precios para empresas*
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El personaje de IBM Bob en una computadora
Más características premium
Ilustración de la modernización de mainframe
IBM Bob Premium package for Z

Modernice aplicaciones complejas de mainframe con una profunda experiencia en la plataforma, flujos de trabajo con agentes e inteligencia de nivel empresarial para planear, ejecutar, validar y gobernar el desarrollo a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo de software.

 Acelere la modernización del mainframe
Ilustración de IBM Bob Premium Package for IBM i
IBM Bob Premium Package for i

Modernice las aplicaciones de IBM i con confianza utilizando una profunda experiencia en plataformas, contexto específico de IBM i, herramientas de modernización e inteligencia empresarial creada para flujos de trabajo RPG, COBOL, CL, SQL, DDS y QSYS.

 Modernice las aplicaciones IBM i

Recursos

Acelere la modernización de Java
Aprenda más sobre las características y capacidades de IBM Bob Premium Package for Java construidas para acelerar el desarrollo de aplicaciones Java.
El nuevo ritmo de la modernización
Descubra cómo Blue Pearl utilizó IBM Bob para lograr una entrega un ~90 % más rápida, completando la modernización en aproximadamente 3 días, en lugar de más de 30 días de trabajo de los desarrolladores.
Reduzca la migración a Java 21 en un 70 %
Observe cómo IBM Bob e IBM JSphere Suite for Java se complementan para evaluar, planificar y llevar a cabo la modernización directamente dentro del flujo de trabajo de los desarrolladores.
Application Modernization Accelerator
Descubra, evalúe, visualice y planifique la modernización de aplicaciones para el patrimonio de aplicaciones de su empresa a escala y con confianza.
Siguientes pasos

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