Modernización de Java con IBM Bob

Modernice las aplicaciones Java con flujos de trabajo de IA gobernados
Los equipos de Enterprise Java deben modernizar más rápido y, al mismo tiempo, mantener la estabilidad en sistemas complejos e interconectados. IBM Bob Premium Package for Java Modernización ayuda a los equipos a coordinar las mejoras de Java, la modernización de la interfaz de usuario (IU), el cambio de plataforma de Liberty, el análisis de dependencias, la validación y la corrección de seguridad en grandes patrimonios de Java.
Basado en la plataforma de desarrollo de IBM que prioriza la IA, IBM Premium Package for Java guía a los equipos desde la evaluación de aplicaciones y la planificación de cambios a través de actualizaciones de código, pruebas, documentación y gobernanza en repositorios y pipelines de entrega.
Migración de la versión Java SE
Modernice las versiones de Java en todo su patrimonio de aplicaciones, desde Java 8 o anterior hasta Java 25, con flujos de trabajo de mejora guiados. Bob ayuda a los equipos a analizar dependencias, identificar problemas de compatibilidad, coordinar actualizaciones de código y configuración, y validar cambios en diversos entornos Java, incluidos Spring, IBM Enterprise Build of Quarkus y otros.
Modernización de la IU
Transforme los marcos de interfaz de usuario (IU) de Java existentes, como JSF y Struts, en experiencias modernas de React, Angular o Vue a través de flujos de trabajo estructurados, al tiempo que conserva la lógica y el comportamiento empresarial en diversas arquitecturas, incluidas Spring, IBM Enterprise Build of Quarkus y otras.
Migre a Liberty
Migre aplicaciones Java empresariales más antiguas de Java EE a Jakarta EE en Liberty, el tiempo de ejecución moderno nativo de la nube de IBM. Bob utiliza flujos de trabajo asistidos por IA y planes de migración automatizados deterministas proporcionados por IBM Application Modernization Accelerator para modernizar configuraciones, validar despliegues y reducir la complejidad operativa.
Pruebas unitarias de Java
Genere y actualice pruebas unitarias de Java para clases modificadas como parte de un flujo de trabajo de modernización de bucle cerrado. Bob ayuda a los equipos a mejorar la cobertura de las pruebas, ejecutar ciclos de creación-prueba-diagnóstico-arreglo y validar los cambios de forma iterativa, para que la modernización de Java progrese con mayor calidad, confianza y menor riesgo de regresión
Reduzca el esfuerzo necesario para actualizar las aplicaciones Java combinando el análisis de dependencias, las comprobaciones de compatibilidad, las actualizaciones de código y la validación en un flujo de trabajo guiado.
Aplique cambios en incrementos pequeños y verificables con puntos de control de validación, aprobaciones y pasos de modernización rastreables que ayudan a proteger la estabilidad de la producción.
Modernice las infraestructuras, los tiempos de ejecución y las capas de interfaz de usuario (IU) mientras ayuda a los equipos a retener el comportamiento de las aplicaciones y las reglas de negocio críticas en entornos Java complejos.
Incorpore comprobaciones de CVE, documentación, resultados listos para PR y flujos de trabajo de aprobación para que la modernización de Java siga siendo auditable y segura, y esté lista para la producción.
Paquete IBM Bob Premium para la modernización de Java
Dé los primeros pasos con IBM Bob Premium Package for Java Modernización para acelerar la modernización con orientación impulsada por IA, automatización y gobernanza diseñadas para la complejidad de los entornos IBM Java.
Modernice aplicaciones complejas de mainframe con una profunda experiencia en la plataforma, flujos de trabajo con agentes e inteligencia de nivel empresarial para planear, ejecutar, validar y gobernar el desarrollo a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo de software.
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