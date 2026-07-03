Modernización de Java con IBM Bob

Los equipos de Enterprise Java deben modernizar más rápido y, al mismo tiempo, mantener la estabilidad en sistemas complejos e interconectados. IBM Bob Premium Package for Java Modernización ayuda a los equipos a coordinar las mejoras de Java, la modernización de la interfaz de usuario (IU), el cambio de plataforma de Liberty, el análisis de dependencias, la validación y la corrección de seguridad en grandes patrimonios de Java.

Basado en la plataforma de desarrollo de IBM que prioriza la IA, IBM Premium Package for Java guía a los equipos desde la evaluación de aplicaciones y la planificación de cambios a través de actualizaciones de código, pruebas, documentación y gobernanza en repositorios y pipelines de entrega.