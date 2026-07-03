Modernización de mainframe con IBM Bob

El mainframe sigue siendo el motor del negocio, procesando miles de millones de transacciones con décadas de confiabilidad comprobada. Sin embargo, las arquitecturas híbridas, la jubilación de los expertos, la escasez de personal calificado en z/OS y las complejas dependencias entre aplicaciones hacen que la modernización sea urgente y arriesgada. El reto no es si modernizarse o no, sino cómo hacerlo sin afectar lo que ya funciona.

IBM Bob Premium Package for Z amplía IBM Bob con una profunda experiencia en mainframe y flujos de trabajo de IA agéntica para IBM Z. Ayuda a los equipos a planificar, ejecutar, validar y gobernar flujos de trabajo de modernización de varios pasos en todo el SDLC, aportando un mayor contexto, automatización e inteligencia directamente al experiencia de desarrollo.