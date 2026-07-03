Modernización de mainframe con IBM Bob

Comprenda, transforme y gobierne la modernización de aplicaciones de mainframe con menos riesgo

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Ilustración isométrica del agente de programación IBM Bob

Modernice IBM Z con control

El mainframe sigue siendo el motor del negocio, procesando miles de millones de transacciones con décadas de confiabilidad comprobada. Sin embargo, las arquitecturas híbridas, la jubilación de los expertos, la escasez de personal calificado en z/OS y las complejas dependencias entre aplicaciones hacen que la modernización sea urgente y arriesgada. El reto no es si modernizarse o no, sino cómo hacerlo sin afectar lo que ya funciona.

IBM Bob Premium Package for Z amplía IBM Bob con una profunda experiencia en mainframe y flujos de trabajo de IA agéntica para IBM Z. Ayuda a los equipos a planificar, ejecutar, validar y gobernar flujos de trabajo de modernización de varios pasos en todo el SDLC, aportando un mayor contexto, automatización e inteligencia directamente al experiencia de desarrollo.

 

Qué puede hacer

Captura de pantalla del flujo de trabajo de dictionary de IBM Bob Premium Package for Z

Comprenda las aplicaciones en toda la empresa 

Obtenga visibilidad de las aplicaciones en toda la empresa con metadatos enriquecidos en cientos de programas, brindando a los equipos los insights conscientes de la arquitectura necesarios para comprender los complejos estados de aplicaciones, descubrir dependencias ocultas, reducir los puntos ciegos, mejorar la precisión de la modernización y tomar decisiones más seguras y conscientes del negocio. 
 

Acelere los flujos de trabajo de modernización de código

Acelere los flujos de trabajo de modernización de código con orientación específica de Z, insights curados por IBM, herramientas habilitadas para chat y un contexto de aplicación profundo que ayudan a los equipos a pasar del análisis a la acción más rápido, mientras mantienen concientización arquitectónica, la preparación para la gobernanza y la confianza en todas las aplicaciones a escala empresarial.

Captura de pantalla del análisis de impacto de IBM Bob Premium Package for Z
Captura de pantalla del plan de implementación de IBM Bob Premium Package for Z

Visualice la estructura y las dependencias de las aplicaciones

Vea cómo las aplicaciones, los programas y las dependencias se conectan en entornos complejos con un análisis en profundidad que ayuda a los equipos a comprender la estructura del sistema, descubrir relaciones ocultas, navegar por grandes bases de código, evaluar el impacto del cambio y modernizar con mayor confianza.

Explique y documente el código

Permita una comprensión más rápida del código con explicaciones bajo demanda y documentación automatizada de lógica técnica y reglas de negocio, centralizadas en un wiki de aplicaciones para mejorar la visibilidad, respaldar el cumplimiento, preservar el conocimiento institucional y hacer que las aplicaciones complejas sean más fáciles de mantener y modernizar. 

 
Resultado del código de IBM Bob Premium Package for Z con captura de pantalla de un diagrama

Beneficios

Visibilidad integral de las aplicaciones

Vea todo el patrimonio de aplicaciones para identificar puntos ciegos, mejorar la precisión de la planificación y generar insights orientados al negocio. 
 
Acelere la modernización Z

Haga avanzar el trabajo de modernización con orientación alineada a prácticas comprobadas a lo largo del ciclo de vida completo de la aplicación.
Fortalezca la modernización compatible con la plataforma

Aplique recomendaciones preparadas para la gobernanza, basadas en un profundo conocimiento de la aplicación y la arquitectura de Z.
Mejore el razonamiento y la documentación específicos de la empresa

Utilice el contexto específico para producir insights, documentación y explicaciones más precisas, al tiempo que reduce las brechas de razonamiento y las alucinaciones. 
 

Cómo comprar

IBM Bob Premium Package for Z

Dé los primeros pasos con IBM Bob Premium Package for Z para acelerar la modernización con orientación impulsada por IA, automatización y gobernanza diseñadas para la complejidad de los entornos IBM Z.

  • Acelere los flujos de trabajo de modernización de código
  • Comprenda las aplicaciones en toda la empresa
  • Genere resultados orientados al negocio
  • Ejecute tareas de programación complejas
  • Disponible como complemento de IBM Bob para configuraciones de planes individuales básicos
 
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 Modernice y mantenga las aplicaciones Java con velocidad y confianza a través de una comprensión profunda del repositorio, flujos de trabajo estructurados, gobernanza empresarial y capacidades específicas de Java.

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Modernice las aplicaciones IBM i con confianza utilizando una amplia experiencia en plataformas, contexto específico de IBM i, herramientas de modernización e inteligencia empresarial creada para flujos de trabajo RPG, COBOL, CL, SQL, DDS y QSYS.

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Recursos

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Desarrollo de aplicaciones de IBM para la cartera Z
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