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¿Aún le afecta la ralentización por el código heredado, el trabajo manual y la proliferación de herramientas? IBM Bob es el compañero de equipo de IA que sus desarrolladores necesitan.

Descubra cómo Bob puede automatizar tareas repetitivas, orquestar flujos de trabajo y acelerar la modernización del código junto con nuevos desarrollos, ayudando a su equipo a modernizar sistemas heredados y mover arquitecturas modernas más rápido.

Lo que verá:

Cómo Bob moderniza el código heredado en flujos de trabajo reales, ayudando a refactorizar, actualizar y acelerar el desarrollo sin ralentizar a su equipo

Cómo los agentes de IA se encargan de las tareas repetitivas de desarrollo, como los tickets, la documentación y los traspasos de tareas, para que los desarrolladores puedan concentrarse en crear

Cómo Bob se conecta a través de sus herramientas existentes, incluidas Jira, Git, Slack y otras para eliminar fricciones y optimizar los flujos de trabajo

Cómo su equipo puede entregar más rápido a escala reduciendo los cuellos de botella, minimizando el cambio de contexto y aumentando la velocidad general

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