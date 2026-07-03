Modernización de IBM i con IBM Bob

Modernice lo que hace funcionar su negocio hoy y construya lo que viene en IBM i
Las organizaciones se ven presionadas a modernizar más rápido, incorporar desarrolladores de manera más eficiente y reducir la deuda técnica, sin dejar de brindar soporte a los sistemas IBM i de misión crítica. El conocimiento crítico a menudo no está documentado, cada vez es más difícil encontrar profesionales con experiencia en RPG y cada cambio en una aplicación puede suponer un riesgo para la continuidad de negocio.
IBM Bob Premium Package for IBM i ayuda a los equipos a tratar estos desafíos al ampliar IBM Bob con experiencia, contexto, herramientas e inteligencia específicos de IBM i para RPG, CL, SQL, DDS, QSYS y flujos de trabajo de modernización. Creado para admitir entornos IBM i existentes, este paquete ayuda a los equipos a comprender los sistemas, documentar la lógica empresarial, mejorar la productividad, validar cambios y modernizar con mayor confianza.
Conexión nativa a IBM i
Habilite la conectividad nativa directa de IBM i a través de una conexión de shell segura, cuando esté disponible, para que Bob pueda interactuar de forma segura con entornos IBM i y realizar acciones nativas, como leer y escribir código, compilar programas, ejecutar SQL y admitir flujos de trabajo orientados a pruebas.
Habilidades predefinidas y flujos de trabajo con agentes
Utilice habilidades predefinidas para optimizar los resultados de Bob para casos de uso clave, como explicar, documentar, refactorizar, codificar, transformar, probar y aprovechar los flujos de trabajo específicos de IBM i para admitir RPG de forma fija a forma libre, RPH II/III a ILE RPG, refactorización monolítica a modular, modernización de SQL incorporado y conversión de DDS a DDL.
Modo de base de datos IBM i
Dote a Bob de los conocimientos específicos de IBM i para ayudar a los equipos de desarrollo a analizar, optimizar y solucionar consultas en entornos SQL y DDS heredados.
Extraiga explicaciones, diagramas y documentación de aplicaciones RPG e IBM i de larga duración para que el conocimiento crítico no quede atrapado en el código ni dependa de un grupo cada vez más reducido de expertos con amplia experiencia.
Utilice flujos de trabajo de modernización de IBM i seguros y repetibles con puertas de aprobación humana, puntos de comprobación de validación y auditabilidad para ayudar a los equipos a mejorar los sistemas sin interrumpir las operaciones de confianza.
Ayude a los desarrolladores, equipos de DevOps, arquitectos y directores de tecnología a acelerar el trabajo de análisis, programación, pruebas, documentación y modernización en todo el SDLC de IBM i, mientras que reduce el esfuerzo manual y la repetición del trabajo.
Aproveche la conexión nativa de IBM i para leer, escribir, probar y compilar en su IBM i, todo desde Bob, para evitar el cambio de contexto.
Habilidades predefinidas y flujos de trabajo con agentes para mejorar la calidad de los resultados
IBM Bob Premium Package for i
Dé los primeros pasos con IBM Bob Premium Package for i para acelerar la modernización con orientación impulsada por IA, automatización y gobernanza diseñadas para la complejidad de las bases de código de IBM i.
Modernice y mantenga las aplicaciones Java con velocidad y confianza a través de una comprensión profunda del repositorio, flujos de trabajo estructurados, gobernanza empresarial y capacidades específicas de Java.
Modernice aplicaciones complejas de mainframe con una profunda experiencia en la plataforma, flujos de trabajo con agentes e inteligencia de nivel empresarial para planear, ejecutar, validar y gobernar el desarrollo a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo de software.