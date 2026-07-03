Modernización de IBM i con IBM Bob

Modernice lo que hace funcionar su negocio hoy y construya lo que viene en IBM i

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Ilustración isométrica del agente de programación IBM Bob

Premium package for IBM i

Las organizaciones se ven presionadas a modernizar más rápido, incorporar desarrolladores de manera más eficiente y reducir la deuda técnica, sin dejar de brindar soporte a los sistemas IBM i de misión crítica. El conocimiento crítico a menudo no está documentado, cada vez es más difícil encontrar profesionales con experiencia en RPG y cada cambio en una aplicación puede suponer un riesgo para la continuidad de negocio.

 IBM Bob Premium Package for IBM i ayuda a los equipos a tratar estos desafíos al ampliar IBM Bob con experiencia, contexto, herramientas e inteligencia específicos de IBM i para RPG, CL, SQL, DDS, QSYS y flujos de trabajo de modernización. Creado para admitir entornos IBM i existentes, este paquete ayuda a los equipos a comprender los sistemas, documentar la lógica empresarial, mejorar la productividad, validar cambios y modernizar con mayor confianza.

Tres personas trabajan en escritorios con computadoras portátiles y monitores que muestran código

Qué puede hacer

Captura de pantalla de IBM Bob de la conexión IBM i

 Conexión nativa a IBM i

Habilite la conectividad nativa directa de IBM i a través de una conexión de shell segura, cuando esté disponible, para que Bob pueda interactuar de forma segura con entornos IBM i y realizar acciones nativas, como leer y escribir código, compilar programas, ejecutar SQL y admitir flujos de trabajo orientados a pruebas.

Habilidades predefinidas y flujos de trabajo con agentes

Utilice habilidades predefinidas para optimizar los resultados de Bob para casos de uso clave, como explicar, documentar, refactorizar, codificar, transformar, probar y aprovechar los flujos de trabajo específicos de IBM i para admitir RPG de forma fija a forma libre, RPH II/III a ILE RPG, refactorización monolítica a modular, modernización de SQL incorporado y conversión de DDS a DDL.

Captura de pantalla de IBM Bob de la ventana de código
Captura de pantalla de IBM Bob del modo base de datos

 Modo de base de datos IBM i

Dote a Bob de los conocimientos específicos de IBM i para ayudar a los equipos de desarrollo a analizar, optimizar y solucionar consultas en entornos SQL y DDS heredados. 

Beneficios
Convierta la experiencia en silos en conocimiento institucional

Extraiga explicaciones, diagramas y documentación de aplicaciones RPG e IBM i de larga duración para que el conocimiento crítico no quede atrapado en el código ni dependa de un grupo cada vez más reducido de expertos con amplia experiencia.
 Modernice más rápido y con confianza

Utilice flujos de trabajo de modernización de IBM i seguros y repetibles con puertas de aprobación humana, puntos de comprobación de validación y auditabilidad para ayudar a los equipos a mejorar los sistemas sin interrumpir las operaciones de confianza.
Ayuda a los nuevos desarrolladores a ser productivos desde el primer día 

Ayude a los desarrolladores, equipos de DevOps, arquitectos y directores de tecnología a acelerar el trabajo de análisis, programación, pruebas, documentación y modernización en todo el SDLC de IBM i, mientras que reduce el esfuerzo manual y la repetición del trabajo. 
Unifique el flujo de trabajo de los desarrolladores

Aproveche la conexión nativa de IBM i para leer, escribir, probar y compilar en su IBM i, todo desde Bob, para evitar el cambio de contexto.
Optimice los resultados para tareas de desarrollo reales de IBM i

Habilidades predefinidas y flujos de trabajo con agentes para mejorar la calidad de los resultados

Cómo comprar

IBM Bob Premium Package for i

Dé los primeros pasos con IBM Bob Premium Package for i para acelerar la modernización con orientación impulsada por IA, automatización y gobernanza diseñadas para la complejidad de las bases de código de IBM i.

  •  Conéctese al servidor IBM i para leer, escribir, probar y compilar con código
  •  Documente, refactorice, genere código y escriba pruebas unitarias utilizando habilidades
  •  Navegue por proyectos de modernización complejos con flujos de trabajo guiados con agentes
  • Disponible como complemento de IBM Bob para configuraciones de planes individuales básicos
 
40.00 USD
Plan individual a partir del precio por usuario autorizado. Póngase en contacto con el departamento de ventas para conocer los precios para empresas*
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Ilustración del personaje IBM Bob en una computadora
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Ilustración de la modernización de una aplicación Java
IBM Bob Premium Package for Java

 Modernice y mantenga las aplicaciones Java con velocidad y confianza a través de una comprensión profunda del repositorio, flujos de trabajo estructurados, gobernanza empresarial y capacidades específicas de Java.

 Explore la modernización de Java
Ilustración de la modernización de mainframe
IBM Bob Premium package for Z

Modernice aplicaciones complejas de mainframe con una profunda experiencia en la plataforma, flujos de trabajo con agentes e inteligencia de nivel empresarial para planear, ejecutar, validar y gobernar el desarrollo a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo de software.

 Acelere la modernización del mainframe

Recursos

Modernice las aplicaciones IBM i
Aprenda más sobre las características y capacidades de IBM Bob Premium Package for i creadas para acelerar el desarrollo de IBM i.
Vea cómo Jack Henry utiliza IBM Bob con IBM i
Explore cómo Jack Henry utilizó IBM Bob Premium Package for i para comprender programas RPG complejos más rápido, generar documentación técnica automáticamente e identificar diferencias entre versiones de programas con mayor precisión.
Modernizar IBM i con confianza
Vea cómo MEDHOST está utilizando IBM Bob para acelerar el desarrollo de aplicaciones.
Sitio para desarrolladores de IBM Bob
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