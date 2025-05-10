IBM® JSphere Suite Tools

Herramientas para ayudar a automatizar la modernización y el desarrollo de aplicaciones empresariales Java
La modernización de las aplicaciones es un paso crítico en la transformación digital, que requiere una plataforma que unifique tanto las aplicaciones heredadas como las nuevas con seguridad, escalabilidad y extensibilidad. Para satisfacer las demandas empresariales de innovación más rápida y capacidad de respuesta del mercado, las organizaciones deben evaluar sus aplicaciones actuales y determinar la mejor estrategia de modernización y el mejor entorno de tiempo de ejecución de destino en función de los objetivos empresariales, técnicos y económicos.
Application Modernization Accelerator (AMA) automatiza la migración desde los entornos de tiempo de ejecución existentes hasta los destinos correspondientes. Cada destino está optimizado para estrategias de aplicación específicas.
Enterprise Application Service for Java (EASeJ)
Tiempo de ejecución nativo de la nube gestionado
WebSphere Liberty
Tiempo de ejecución empresarial rápido y seguro
Libertad administrada desde WebSphere (MoRE)
Tiempo de ejecución de Transitional Liberty
WebSphere Application Server (tWAS) en contenedores
Tiempo de ejecución empresarial tradicional
Concéntrese en agregar valor empresarial en lugar de gestionar el middleware y la infraestructura. Disfrute de los beneficios de una mayor productividad de los desarrolladores y de una base segura y escalable para el éxito a largo plazo.
Acelere la entrega de aplicaciones nativas de la nube en máquinas virtuales o contenedores, tanto on premises como en la nube. Liberty es un entorno de tiempo de ejecución rápido, modular y fácil de usar para los desarrolladores, que requiere menos infraestructura y memoria, y mejora el rendimiento.
Minimice el riesgo de migración y continúe utilizando el modelo operativo tradicional de WebSphere Application Server (tWAS) para gestionar aplicaciones Java 17 y Java 8 dentro del mismo entorno administrativo.
Proporcione un entorno estable con numerosas características para aplicaciones Java EE de misión crítica que requieren una administración y agrupación en clústeres sólidas en un entorno de contenedores.
IBM® Mono2Micro ayuda a los usuarios a crear su propia arquitectura de microservicios, independientemente de su nivel de habilidad o conocimientos técnicos. De este modo, se consigue una forma más rápida y menos disruptiva de mantener el código y refactorizar aplicaciones monolíticas en microservicios. Los usuarios pueden analizar la aplicación para comprender su comportamiento durante el tiempo de ejecución y explorar las recomendaciones de partición en la vista gráfica. A continuación, pueden generar el código necesario para que la configuración de clase deseada se ejecute en un entorno de tiempo de ejecución moderno, como Liberty.
El desarrollo empresarial en Java sigue siendo crítico para las empresas, ya que impulsa la entrega de aplicaciones a gran escala y de misión crítica. Proporcione a los desarrolladores aceleradores de desarrollo de aplicaciones para simplificar y automatizar las tareas clave relacionadas con la modernización, el desarrollo y las operaciones. Puede instalarlos y utilizarlos en el IDE Java que prefiera: Eclipse IDE, VS Code o IntelliJ IDEA.
Desarrolle aplicaciones Java nativas de la nube con Open Liberty y WebSphere Liberty. Gracias al modo de desarrollo Liberty, podrá iterar rápidamente, programar con asistencia para las API MicroProfile y Jakarta EE y editar fácilmente los archivos de configuración de Liberty.
AMA Developer Tools amplía su entorno de desarrollo integrado (IDE) para modernizar de forma fácil y rápida el Java empresarial y utilizar un tiempo de ejecución Java nativo de la nube, las últimas API Java empresariales y las versiones actuales de Java SE.
Simplifique y automatice el desarrollo de nuevo software y la modernización de aplicaciones para aumentar la productividad y permitir que los equipos de desarrollo de todos los niveles de competencia apoyen la innovación empresarial.
Aumente la productividad de los desarrolladores con la asistencia contextual del IDE y su función de chat, que ayuda a generar, completar, transformar, explicar, documentar, revisar y probar el código.
Descubra cómo la alianza estratégica de Alinma Bank con IBM le ha permitido navegar por el cambiante panorama de los negocios digitales y ofrecer experiencias del cliente excepcionales.
Explore cómo Discover implementó una ruta de modernización hacia WebSphere Liberty con la herramienta Transformation Advisor.
BlueCross BlueShield of South Carolina optimiza los recursos informáticos y ofrece a los desarrolladores más flexibilidad y eficiencia gracias a WebSphere Liberty.
* Se compra por separado