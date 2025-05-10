IBM® JSphere Suite Tools

Herramientas para ayudar a automatizar la modernización y el desarrollo de aplicaciones empresariales Java

Acelere la modernización de las aplicaciones Java

La modernización de las aplicaciones es un paso crítico en la transformación digital, que requiere una plataforma que unifique tanto las aplicaciones heredadas como las nuevas con seguridad, escalabilidad y extensibilidad. Para satisfacer las demandas empresariales de innovación más rápida y capacidad de respuesta del mercado, las organizaciones deben evaluar sus aplicaciones actuales y determinar la mejor estrategia de modernización y el mejor entorno de tiempo de ejecución de destino en función de los objetivos empresariales, técnicos y económicos.

Application Modernization Accelerator (AMA)

Modernización de extremo a extremo

Discovery

AMA analiza su estado de aplicaciones existente y le permite visualizar las bases de datos conectadas, las colas y las dependencias. Explore y evalúe la complejidad, el costo y los cambios necesarios para pasar al entorno de tiempo de ejecución deseado.
Planificación

A partir del análisis, podrá planificar y priorizar las aplicaciones clave, las dependencias relevantes y el código común que necesita actualizarse para ejecutarse en el tiempo de ejecución del destino seleccionado. Puede crear grupos para que las aplicaciones con diferentes necesidades lleguen a diferentes destinos y obtener insights sobre el esfuerzo estimado para resolver los problemas de migración. También puede obtener evaluaciones de las diferentes opciones de modernización y generar un plan de migración para utilizar en los siguientes pasos.
Ejecución

Utilice las herramientas AMA Developer Tools o watsonx Code Assistant (wCA) para cargar el plan de migración generado y facilitar los cambios en la infraestructura y el despliegue. El paquete del plan incluye archivos adaptados a cada aplicación, junto con recetas que automatizan los cambios en el código fuente y los archivos de configuración para que funcionen en el entorno de tiempo de ejecución de destino.
Comparar destinos

Application Modernization Accelerator (AMA) automatiza la migración desde los entornos de tiempo de ejecución existentes hasta los destinos correspondientes. Cada destino está optimizado para estrategias de aplicación específicas. 

Enterprise Application Service for Java (EASeJ)

Tiempo de ejecución nativo de la nube gestionado

WebSphere Liberty

Tiempo de ejecución empresarial rápido y seguro

Libertad administrada desde WebSphere (MoRE)

Tiempo de ejecución de Transitional Liberty

WebSphere Application Server (tWAS) en contenedores

Tiempo de ejecución empresarial tradicional

Concéntrese en agregar valor empresarial en lugar de gestionar el middleware y la infraestructura. Disfrute de los beneficios de una mayor productividad de los desarrolladores y de una base segura y escalable para el éxito a largo plazo. 

Acelere la entrega de aplicaciones nativas de la nube en máquinas virtuales o contenedores, tanto on premises como en la nube. Liberty es un entorno de tiempo de ejecución rápido, modular y fácil de usar para los desarrolladores, que requiere menos infraestructura y memoria, y mejora el rendimiento.

Minimice el riesgo de migración y continúe utilizando el modelo operativo tradicional de WebSphere Application Server (tWAS) para gestionar aplicaciones Java 17 y Java 8 dentro del mismo entorno administrativo.

Proporcione un entorno estable con numerosas características para aplicaciones Java EE de misión crítica que requieren una administración y agrupación en clústeres sólidas en un entorno de contenedores.
  • Utilice Java SE 8 a 24
  • Automatización integrada de compilación y despliegue
  • SLA del 99.95 % para cargas de trabajo críticas.
  • Tiempo de ejecución totalmente gestionado con alta disponibilidad
  • Inicio de la aplicación diez veces más rápido
  • Reducción del 70 % en el tiempo de despliegue
  • Manténgase seguro sin actualizaciones costosas
  • Mayor compatibilidad con API 
  • Actualización a Java SE 17+
  • Conserve la administración tradicional de WAS
  • Aumente el rendimiento y ahorre memoria
  • Reduzca los costos de infraestructura
  • Mantener en Java 8 o anterior
  • Alta disponibilidad
  • Optimizado para cargas de trabajo de centros de datos
  • Totalmente gestionado por IBM
  • CI/CD y GitOps integrados
  • Kit de herramientas de modernización incluido
  • SLA y seguridad de nivel empresarial
  • Moneda y marcos de Java/Jakarta EE
  • Diseño basado en microservicios
  • Integración del marco Spring
  • Flexibilidad de nube híbrida
  • Optimizado para Kubernetes
  • Experiencia de administración centralizada
  • Compatible con versiones anteriores
  • Administración coherente
  • Vía de modernización de bajo riesgo
  • Estabilidad de nivel empresarial
  • Herramientas avanzadas de administración y agrupación en clústeres
  • No se requiere refactorización
  • Ideal para operaciones heredadas

IBM® Mono2Micro

IBM® Mono2Micro ayuda a los usuarios a crear su propia arquitectura de microservicios, independientemente de su nivel de habilidad o conocimientos técnicos. De este modo, se consigue una forma más rápida y menos disruptiva de mantener el código y refactorizar aplicaciones monolíticas en microservicios. Los usuarios pueden analizar la aplicación para comprender su comportamiento durante el tiempo de ejecución y explorar las recomendaciones de partición en la vista gráfica. A continuación, pueden generar el código necesario para que la configuración de clase deseada se ejecute en un entorno de tiempo de ejecución moderno, como Liberty.

Acelere el desarrollo de Java

El desarrollo empresarial en Java sigue siendo crítico para las empresas, ya que impulsa la entrega de aplicaciones a gran escala y de misión crítica. Proporcione a los desarrolladores aceleradores de desarrollo de aplicaciones para simplificar y automatizar las tareas clave relacionadas con la modernización, el desarrollo y las operaciones. Puede instalarlos y utilizarlos en el IDE Java que prefiera: Eclipse IDE, VS Code o IntelliJ IDEA.
Herramientas Liberty

Desarrolle aplicaciones Java nativas de la nube con Open Liberty y WebSphere Liberty. Gracias al modo de desarrollo Liberty, podrá iterar rápidamente, programar con asistencia para las API MicroProfile y Jakarta EE y editar fácilmente los archivos de configuración de Liberty.
AMA Developer Tools

AMA Developer Tools amplía su entorno de desarrollo integrado (IDE) para modernizar de forma fácil y rápida el Java empresarial y utilizar un tiempo de ejecución Java nativo de la nube, las últimas API Java empresariales y las versiones actuales de Java SE.

watsonx Code Assistant*

Simplifique y automatice el desarrollo de nuevo software y la modernización de aplicaciones para aumentar la productividad y permitir que los equipos de desarrollo de todos los niveles de competencia apoyen la innovación empresarial. 

Aumente la productividad de los desarrolladores con la asistencia contextual del IDE y su función de chat, que ayuda a generar, completar, transformar, explicar, documentar, revisar y probar el código.

 Conozca watsonx Code Assistant

Historias de clientes

Alinma Bank

Descubra cómo la alianza estratégica de Alinma Bank con IBM le ha permitido navegar por el cambiante panorama de los negocios digitales y ofrecer experiencias del cliente excepcionales.

Descubra la serie de blogs

Explore cómo Discover implementó una ruta de modernización hacia WebSphere Liberty con la herramienta Transformation Advisor.

BlueCross BlueShield of South Carolina

BlueCross BlueShield of South Carolina optimiza los recursos informáticos y ofrece a los desarrolladores más flexibilidad y eficiencia gracias a WebSphere Liberty.

