IBM® JSphere Suite Tools

IBM® Mono2Micro ayuda a los usuarios a crear su propia arquitectura de microservicios, independientemente de su nivel de habilidad o conocimientos técnicos. De este modo, se consigue una forma más rápida y menos disruptiva de mantener el código y refactorizar aplicaciones monolíticas en microservicios. Los usuarios pueden analizar la aplicación para comprender su comportamiento durante el tiempo de ejecución y explorar las recomendaciones de partición en la vista gráfica. A continuación, pueden generar el código necesario para que la configuración de clase deseada se ejecute en un entorno de tiempo de ejecución moderno, como Liberty.