IBM JSphere Suite for Java

Soluciones flexibles para modernizar con rapidez y prolongar la vida útil de sus aplicaciones Java empresariales.

Reduzca su deuda técnica de Java 8 con la potencia de la nueva JSphere Suite de IBM

Soluciones de nueva generación que aceleran la modernización de las aplicaciones Java

IBM JSphere Suite for Java es una suite de aplicaciones diseñada específicamente para integrarse de manera fluida con su pila tecnológica IBM® WebSphere existente. Elija entre opciones de tiempo de ejecución flexibles, totalmente gestionadas o gestionadas por el cliente, y simplifique la transformación mediante la automatización y la IA generativa. Cree, escale y proteja aplicaciones con mayor rapidez, a la vez que reduce el riesgo, el costo y la complejidad de la migración a la nube.

Estrategia de despliegue flexible

Aborde fácilmente los problemas de seguridad y cumplimiento de Java 8 en la nube, on premises o continúe con el soporte con una biblioteca abierta. Elija el despliegue y el entorno de tiempo de ejecución objetivo que mejor se adapte a su estrategia.
Modernice sus aplicaciones

Application Modernization Accelerator automatiza la detección, planificación y priorización de la migración, lo que ayuda a reducir los costos y el esfuerzo en un 80 %.1
Impulse la productividad de los desarrolladores

Aumente la productividad de los desarrolladores hasta en un 31 %2 con entornos modernos de tiempo de ejecución, como Liberty, que son modulares y eficientes. Estos entornos ofrecen tiempos de inicio más rápidos, una mejor utilización de los recursos y una experiencia de desarrollo más atractiva.
Reduzca costos. Mejore la sustentabilidad.

Reduzca drásticamente los requisitos de computación en tiempo de ejecución con ahorros de hasta un 80 % en disco y más del 50 % en memoria.3

Cómo IBM redujo el tiempo de modernización de Java en un 70 %

Prepare su entorno Java para el futuro con JSphere Suite

La capacidad de innovar es crítica para el éxito empresarial. Descubra cómo JSphere Suite for Java puede ayudarle a preparar su entorno Java para el futuro al optimizar la modernización y el desarrollo de aplicaciones con entornos operativos y de tiempo de ejecución alineados con la estrategia de su organización.

Capacidades destacadas

Optimice su estrategia de modernización con el apoyo de la automatización y la IA generativa, y aproveche los entornos y herramientas de tiempo de ejecución nuevos y mejorados para acelerar la innovación y mejorar la productividad, las operaciones y la utilización de la infraestructura.
Un hombre trabajando con varias pantallas de computadora en las que se muestran gráficos y datos analíticos
Enterprise Application Service for Java (EASeJ)

Aproveche una plataforma de aplicaciones totalmente gestionada diseñada para simplificar la migración, la modernización y el funcionamiento de las aplicaciones Java. Céntrese en añadir valor empresarial en lugar de mantener la seguridad, el cumplimiento y el tiempo de actividad. Disfrute de los beneficios de una mayor productividad de los desarrolladores y de una base segura y escalable para el éxito a largo plazo.

Primer plano de manos escribiendo en un teclado
Enterprise Application Runtimes (EAR)

Escale de manera más inteligente sin bloqueos ni límites. Elija el tiempo de ejecución adecuado para sus cargas de trabajo y su objetivo de modernización, en consonancia con su estrategia de aplicaciones. Tanto si desea mantener su modelo operativo IBM WebSphere actual como si desea pasar a un entorno basado en la nube, IBM® EAR está diseñado para respaldar su estrategia con opciones de tiempo de ejecución flexibles.

Desarrolladores trabajando en varias pantallas que muestran códigos y gráficos
Modernized Runtime Extension (MoRE)

Minimice el riesgo de migración y continúe utilizando el modelo operativo tradicional de WebSphere Application Server (tWAS) para gestionar aplicaciones Java 17 y Java 8 dentro del mismo entorno administrativo.

Vista trasera de una mujer trabajando con varias pantallas
WebSphere Liberty

Potencie sus aplicaciones con Liberty para obtener el tiempo de ejecución necesario, entrega continua e InstantOn. Migre las aplicaciones existentes para que se ejecuten en máquinas virtuales o contenedores, on-premises o en la nube, como monolitos, microservicios o una combinación de ambos. Liberty requiere menos infraestructura y memoria, a la vez que aumenta el rendimiento y la productividad de los desarrolladores. Capacite a sus equipos para crear, desplegar y gestionar aplicaciones de manera eficiente en entornos híbridos.

Dos jóvenes colegas trabajando con computadoras y conversando en el lugar de trabajo
Application Modernization Accelerator (AMA)

Independientemente del entorno de tiempo de ejecución de destino, JSphere Suite admite un proceso simplificado que le ayuda a modernizar sus aplicaciones para adaptarlas a su estrategia mediante el uso de nuestro Application Modernization Accelerator (AMA). AMA le permite visualizar y evaluar su parque de aplicaciones. Crea un plan de migración completo con insights sobre el esfuerzo, el costo y la complejidad de la opción de destino elegida. A continuación, AMA le ayuda con la automatización en su IDE para realizar la migración y poner en marcha su aplicación en su nuevo tiempo de ejecución.

Clientes reales. Resultados reales.

Logotipo de Alinma Bank
Alinma Bank

Descubra cómo la alianza estratégica de Alinma Bank con IBM le ha permitido navegar por el cambiante panorama de los negocios digitales y ofrecer experiencias del cliente excepcionales.

Logotipo de GBM
GBM

Descubra cómo GBM redujo el tiempo de aprovisionamiento de máquinas virtuales de una semana a dos minutos mediante la automatización de entornos de nube híbrida en toda Centroamérica con la solución IBM® Cloud Pak.

Logotipo de RedBridge
RedBridge

Descubra cómo un gran banco europeo se embarca en un proceso de modernización de sus aplicaciones para adaptar sus servicios al futuro con IBM® WebSphere Liberty y Red Hat OpenShift.

Logotipo de cliente Blue Cross Blue Shield de Carolina del Sur
BlueCross BlueShield of South Carolina

BlueCross BlueShield optimiza los recursos informáticos y ofrece a los desarrolladores más flexibilidad y eficiencia gracias a WebSphere Liberty.

Dé el siguiente paso

JSphere ofrece una flexibilidad sin igual con la nube híbrida, la compatibilidad con varios entornos de tiempo de ejecución y la modernización impulsada por IA.

