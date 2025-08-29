Soluciones flexibles para modernizar con rapidez y prolongar la vida útil de sus aplicaciones Java empresariales.
IBM JSphere Suite for Java es una suite de aplicaciones diseñada específicamente para integrarse de manera fluida con su pila tecnológica IBM® WebSphere existente. Elija entre opciones de tiempo de ejecución flexibles, totalmente gestionadas o gestionadas por el cliente, y simplifique la transformación mediante la automatización y la IA generativa. Cree, escale y proteja aplicaciones con mayor rapidez, a la vez que reduce el riesgo, el costo y la complejidad de la migración a la nube.
Aborde fácilmente los problemas de seguridad y cumplimiento de Java 8 en la nube, on premises o continúe con el soporte con una biblioteca abierta. Elija el despliegue y el entorno de tiempo de ejecución objetivo que mejor se adapte a su estrategia.
Application Modernization Accelerator automatiza la detección, planificación y priorización de la migración, lo que ayuda a reducir los costos y el esfuerzo en un 80 %.1
Aumente la productividad de los desarrolladores hasta en un 31 %2 con entornos modernos de tiempo de ejecución, como Liberty, que son modulares y eficientes. Estos entornos ofrecen tiempos de inicio más rápidos, una mejor utilización de los recursos y una experiencia de desarrollo más atractiva.
Reduzca drásticamente los requisitos de computación en tiempo de ejecución con ahorros de hasta un 80 % en disco y más del 50 % en memoria.3
La capacidad de innovar es crítica para el éxito empresarial. Descubra cómo JSphere Suite for Java puede ayudarle a preparar su entorno Java para el futuro al optimizar la modernización y el desarrollo de aplicaciones con entornos operativos y de tiempo de ejecución alineados con la estrategia de su organización.
Optimice su estrategia de modernización con el apoyo de la automatización y la IA generativa, y aproveche los entornos y herramientas de tiempo de ejecución nuevos y mejorados para acelerar la innovación y mejorar la productividad, las operaciones y la utilización de la infraestructura.
Descubra cómo la alianza estratégica de Alinma Bank con IBM le ha permitido navegar por el cambiante panorama de los negocios digitales y ofrecer experiencias del cliente excepcionales.
Descubra cómo GBM redujo el tiempo de aprovisionamiento de máquinas virtuales de una semana a dos minutos mediante la automatización de entornos de nube híbrida en toda Centroamérica con la solución IBM® Cloud Pak.
Descubra cómo un gran banco europeo se embarca en un proceso de modernización de sus aplicaciones para adaptar sus servicios al futuro con IBM® WebSphere Liberty y Red Hat OpenShift.
BlueCross BlueShield optimiza los recursos informáticos y ofrece a los desarrolladores más flexibilidad y eficiencia gracias a WebSphere Liberty.
JSphere ofrece una flexibilidad sin igual con la nube híbrida, la compatibilidad con varios entornos de tiempo de ejecución y la modernización impulsada por IA.